Скунс-проблема для власти: война с антикоррупционерами стала мировой

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Пятница, 26 мая 2017, 15:02

Фото: president.gov.ua

В минувшую среду сразу два заявления от европейских институций в очередной раз напомнили Киеву об очень неприятной проблеме в отношениях с Западом.

Сначала комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в письме к администрации президента Украины рекомендовал отменить требование электронного декларирования доходов и имущества для активистов неправительственных антикоррупционных организаций.

Затем посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли жестко раскритиковал очередную грубую атаку политиков от Народного фронта на Центр противодействия коррупции – такой стало сомнительное "расследование" о якобы участии руководителей организации в отмывании средств и незаконном обогащении.

Это далеко не первые и, очевидно, не последние подобные заявления. Созданная принятыми в марте так называемыми "поправками Чорновол"

проблема получила гарантированное место в повестке дня отношений Киева с ЕС и Западом в целом. О ней будут напоминать украинской власти по любому поводу.

Так, как при Януковиче напоминали о "выборочном правосудии". По иронии судьбы, одна из его жертв, нынешний генпрокурор Юрий Луценко, является сейчас активным критиком антикоррупционного сообщества. В частности, ему принадлежит известный пассаж о "скунс-активистах".

Какова же сейчас ситуация на этой войне власти против антикоррупционеров, которая по причине привлечения западных партнеров стала уже для Банковой и Грушевского в определенной мере "мировой"? Чего можно ожидать в дальнейшем?

Прежде всего, Евросоюз и Запад в целом – однозначно на стороне украинского гражданского общества. И "расследование" или другие наезды на антикоррупционеров не только не изменят эту позицию, а наоборот, укрепят ее.

Очень показательным является упомянутое выше заявление посла Мингарелли, которое стоит внимательно прочесть в столичных кабинетах власти. "Антикоррупционные общественные организации продолжают играть свою законную роль сторожевого, – выражает посол полную поддержку активистам. – Это ключевой момент для привлечения к ответственности представителей власти и государственных должностных лиц".

"Власть должна прибегнуть к решительным действиям для сдерживания этого нового тренда усиления давления. Иначе в этом можно увидеть тревожные сигналы, которые напоминают прошлые темные для страны времена", – дает Мингарелли четкую оценку действиям нынешней власти и проводит прозрачные аналогии с периодом предыдущей "преступной".

При этом среди западных партнеров существует консенсус по данному вопросу.

Свою позицию в течение последних месяцев выразили практически все причастные к "украинской политике" – послы стран "большой семерки", профильный комиссар ЕС Йоханнес Хан, евродепутаты из "Группы друзей Украины", посольство США и другие. Некоторые – неоднократно.

Однако пока не создается впечатления, что украинская власть собирается прислушиваться к мнению Запада.

Наоборот, ответом становятся такие акции, как пикетирование дома руководителя ЦПК Виталия Шабунина или упомянутое выше "расследование" под руководством Народного фронта.

Не стихает, а возможно, и усиливается истерия в соцсетях и подконтрольных средствах массовой информации – порой даже возникает ощущение дежавю и вспоминается знаменитый "манифест" Януковича о "козлах, которые мешают нам жить".

Заметно также отсутствие публичной реакции или комментариев от представителей власти на многочисленные заявления и призывы западных партнеров. То же самое происходит в непубличном диалоге с ними, в том числе со стороны главного действующего лица.

Банковая взяла на вооружение банальный прием "включить дурака" – мол, президент не может указывать депутатам и вмешиваться в работу других органов власти.

Это – путь в никуда.

Напрасно ожидать, что проблема электронного декларирования для общественных активистов рассосется сама по себе. Для Запада она уже стала одним из индикаторов искренности – а точнее, неискренности – антикоррупционных лозунгов украинской власти.

Чем дольше дело не будет отмотано назад, тем больше будет ущерб для международного имиджа украинской власти и лично президента Порошенко. При таком сценарии эта проблема рано или поздно может сыграть роль гири на весах, из-за которой вся Украина не получит какого-нибудь нужного ей решения западных партнеров.

А значит, Киеву стоит прекратить делать вид, что ничего не происходит.

И для самих политиков при власти, и для страны лучше, чтобы "скунс-проблема" как можно скорее исчезла из повестки дня отношений с Западом.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"

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