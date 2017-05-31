Великий "Збиг", воспоминание о будущем: что оставил после себя Збигнев Бжезинский

Бисмарк сказал когда-то, что искусство политика заключается в том, чтобы вовремя почувствовать, как история приходит в движение, и крепко вцепиться в полы ее мантии.
У Збигнева Бжезинского было невероятное ощущение движения истории.
А порой он и сам мог привести ее в движение.
Эпоха. Великан.
Когда-нибудь о его жизни напишут исторический роман. Роман о многих вещах, но прежде всего – о роли личности в истории. А пока он не написан, нам остается смотреть на фигуру Бжезинского и удивляться: "Какая жизнь!".
Родиться в семье польского дипломата. Видеть начало фашизма.
Быть свидетелем того, как два тирана, сговорившись, умертвили твою родину. Видеть, как она возрождается – но только как сателлит одного из этих тиранов.
Найти новую родину. Уже в 1950 году понять, что Советский Союз не вечен и расколется о собственную несвободу и "национальный вопрос". Потом развивать и углублять эту тему всю жизнь. Убедить в ней Америку. Оказаться правым.
Быть свидетелем того, как твое пророчество и цель жизни стали реальностью: советская империя раскололась и пошла на дно, как "Титаник".
Он понимал: Украина – это ключ.
Не потому, что был пристрастен.
Не потому, что его семья – из украинских Бережан, а Бжезинский – это по-нашему Бережанский.
И даже не потому, что понимал: в зависимости от движения истории Украина может стать инструментом усиления или ослабления российской тирании.
Он видел, что историческая роль Украины – не усиливать или ослаблять кого-то другого. Украина сама по себе важна в мировом балансе добра и зла, экономического потенциала, мягкой и твердой силы. Он был прав. Весь мир увидел это в последние годы, когда Украина нашла в себе мужество встать на пути врага и остановить российскую агрессию.
Встречаясь с Бжезинским, всегда обращал внимание на его взгляд – молодой, пронзительный. В нем чувствовались ум и страсть. Но не страсть реванша или честолюбия – он был выше этого.
Мне кажется, он до последнего пытался понять, в чем будет заключаться движение истории в XXI веке. Проповедовал подъем Запада вместе с Россией.
Пока не сложилось, но кто знает.
Сила Бжезинского была не только в том, что он видел суть вещей.
Она была и в том, что он боролся, чтобы суть вещей изменить.
Он верил, что добро, которое не пытается изменить суть вещей – это не добро. Он стоял на своем, не изменяя принципам – и в этом тоже был убедителен.
Ему противостояли те, кто принимал статус-кво и проповедовал взаимовыгодное существование добра и зла. Ну что ж, они и сейчас это проповедуют. А нового Бжезинского пока, к сожалению, не видно.
Однако курс истории в том и состоит, что добро никогда не исчезает и не сдается перед тиранией. И даже один человек может многое изменить.
Великий Збиг всегда будет об этом напоминать.
Автор: Павел Климкин,
министр иностранных дел Украины
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