Транспорт в Европу: какие новации прописаны в отраслевой стратегии

Виктор Довгань, заместитель главы Мининфраструктуры _ Пятница, 05 мая 2017, 09:49

По своему потенциалу Украина должна стать мощным транзитером между ЕС и Азией. Впрочем, несмотря на то, что сейчас транспорт составляет 6,7% ВВП и 6% общего количества занятого населения (по результатам 2016 года), эта цель все еще далека от реализации.

А к этому добавляются и новые требования к транспорту – сейчас отрасль является неотъемлемой составляющей обороноспособности страны.

Чтобы понять, как развиваться отрасли в ближайшее десятилетие, Министерство инфраструктуры подготовило проект Национальной транспортной стратегии – 2030.

Нормативный акт устанавливает ряд сложных задач: имплементация директив ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, внедрение принципов корпоративного управления и прозрачности принятия решений, развитие конкуренции и либерализация рынков, обеспечение надлежащего финансирования модернизации транспортной инфраструктуры, минимизация воздействия на окружающую среду, внедрение новых стандартов безопасности движения, повышение уровня транспортного сервиса.

Национальная транспортная стратегия определяет следующие цели:

Внедрение эффективного государственного управления в транспортной отрасли; Предоставление качественных транспортных услуг и интеграция транспортного комплекса Украины в международную транспортную сеть; Обеспечение устойчивого финансирования транспортного комплекса; Повышение уровня безопасности на транспорте; Достижения городской мобильности и региональной интеграции в Украине.

Развитие железнодорожного транспорта:

- либерализация рынка железнодорожных перевозок на основе равноправного доступа к железнодорожной инфраструктуре и справедливой конкуренции между перевозчиками;

- обеспечение интероперабельности с морским и автомобильным транспортом;

- обновление тягового и другого подвижного состава, продолжение поэтапной модернизации и дальнейшего развития железнодорожной сети, обеспечение совместимости с TEN-T и региональными железнодорожными сетями ЕС.

Развитие авиационного транспорта:

- либерализация рынка авиационных перевозок в соответствии с ожидаемым Соглашением с ЕС о Совместном авиационном пространстве (САП) с одновременной либерализацией рынка авиационных перевозок с государствами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки;

- техническое совершенствование аэронавигационной системы Украины, повышение эффективности пропускной способности воздушного пространства Украины;

- развитие пассажирских и грузовых терминальных комплексов с обеспечением международных стандартов качества обслуживания пассажиров.

Развитие дорожного хозяйства:

- увеличение объемов финансирования дорожно-строительных работ и обеспечение среднесрочного планирования;

- внедрение системы независимого контроля качества дорожных работ;

- повышение пропускной способности дорожной сети путем внедрения интеллектуальных транспортных систем.

Развитие автомобильных перевозок:

- постепенная либерализация международных автомобильных грузовых перевозок и обеспечение процедуры доступа к рынку автомобильных перевозок;

- усиление ответственности участников дорожных перевозок за нарушение габаритно-весовых параметров транспортных средств;

- введение системы подтверждения профессиональной компетентности водителей и персонала автомобильного транспорта.

Развитие морского транспорта:

- обновление морского торгового флота, дноуглубительного и буксирного флота и стимулирование конкуренции;

- концессия государственных стивидорных компаний, развитие инфраструктуры глубоководных морских портов и строительство специализированных перегрузочных комплексов;

- упрощение процедур регистрации судов под Государственным флагом Украины и системы дипломирования украинских моряков, обеспечение соблюдения международных стандартов подготовки и оценки квалификации.

Развитие внутреннего водного транспорта:

- модернизация речной инфраструктуры и сокращение речных транспортных расходов;

- интеграция внутренних водных путей в общую логистическую сеть ЕС TEN-T и развитие европейского водного коридора E-40 между Черным и Балтийским морями;

- упрощение процедуры доступа к судоходства по внутренним водным путям судов под иностранным флагом.

Транспортная инфраструктура – движущая сила украинской экономики, которая позволяет Украине реализовать свои экономические возможности. Быстрая, своевременная, надежная и безопасная перевозка грузов и пассажиров имеет жизненно важное значение для экономического роста страны.

Стратегия – важный документ, который предусматривает переориентацию грузов и пассажиропотока на Евросоюз, развитие цифровой инфраструктуры, современных технологий и электротранспорта.

Нам нужно смотреть шире, вплоть до четкого видения развития инфраструктуры до 2030 года, быть смелыми в своих планах. Мы можем сделать инфраструктуру Украины развитой и инновационной.

Автор: Віктор Довгань,

заместитель главы Мининфраструктуры

по вопросам европейской интеграции

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