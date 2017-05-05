Транспорт в Европу: какие новации прописаны в отраслевой стратегии

По своему потенциалу Украина должна стать мощным транзитером между ЕС и Азией. Впрочем, несмотря на то, что сейчас транспорт составляет 6,7% ВВП и 6% общего количества занятого населения (по результатам 2016 года), эта цель все еще далека от реализации.
А к этому добавляются и новые требования к транспорту – сейчас отрасль является неотъемлемой составляющей обороноспособности страны.
Чтобы понять, как развиваться отрасли в ближайшее десятилетие, Министерство инфраструктуры подготовило проект Национальной транспортной стратегии – 2030.
Нормативный акт устанавливает ряд сложных задач: имплементация директив ЕС в рамках Соглашения об ассоциации, внедрение принципов корпоративного управления и прозрачности принятия решений, развитие конкуренции и либерализация рынков, обеспечение надлежащего финансирования модернизации транспортной инфраструктуры, минимизация воздействия на окружающую среду, внедрение новых стандартов безопасности движения, повышение уровня транспортного сервиса.
Национальная транспортная стратегия определяет следующие цели:
- Внедрение эффективного государственного управления в транспортной отрасли;
- Предоставление качественных транспортных услуг и интеграция транспортного комплекса Украины в международную транспортную сеть;
- Обеспечение устойчивого финансирования транспортного комплекса;
- Повышение уровня безопасности на транспорте;
- Достижения городской мобильности и региональной интеграции в Украине.
Развитие железнодорожного транспорта:
- либерализация рынка железнодорожных перевозок на основе равноправного доступа к железнодорожной инфраструктуре и справедливой конкуренции между перевозчиками;
- обеспечение интероперабельности с морским и автомобильным транспортом;
- обновление тягового и другого подвижного состава, продолжение поэтапной модернизации и дальнейшего развития железнодорожной сети, обеспечение совместимости с TEN-T и региональными железнодорожными сетями ЕС.
Развитие авиационного транспорта:
- либерализация рынка авиационных перевозок в соответствии с ожидаемым Соглашением с ЕС о Совместном авиационном пространстве (САП) с одновременной либерализацией рынка авиационных перевозок с государствами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки;
- техническое совершенствование аэронавигационной системы Украины, повышение эффективности пропускной способности воздушного пространства Украины;
- развитие пассажирских и грузовых терминальных комплексов с обеспечением международных стандартов качества обслуживания пассажиров.
Развитие дорожного хозяйства:
- увеличение объемов финансирования дорожно-строительных работ и обеспечение среднесрочного планирования;
- внедрение системы независимого контроля качества дорожных работ;
- повышение пропускной способности дорожной сети путем внедрения интеллектуальных транспортных систем.
Развитие автомобильных перевозок:
- постепенная либерализация международных автомобильных грузовых перевозок и обеспечение процедуры доступа к рынку автомобильных перевозок;
- усиление ответственности участников дорожных перевозок за нарушение габаритно-весовых параметров транспортных средств;
- введение системы подтверждения профессиональной компетентности водителей и персонала автомобильного транспорта.
Развитие морского транспорта:
- обновление морского торгового флота, дноуглубительного и буксирного флота и стимулирование конкуренции;
- концессия государственных стивидорных компаний, развитие инфраструктуры глубоководных морских портов и строительство специализированных перегрузочных комплексов;
- упрощение процедур регистрации судов под Государственным флагом Украины и системы дипломирования украинских моряков, обеспечение соблюдения международных стандартов подготовки и оценки квалификации.
Развитие внутреннего водного транспорта:
- модернизация речной инфраструктуры и сокращение речных транспортных расходов;
- интеграция внутренних водных путей в общую логистическую сеть ЕС TEN-T и развитие европейского водного коридора E-40 между Черным и Балтийским морями;
- упрощение процедуры доступа к судоходства по внутренним водным путям судов под иностранным флагом.
Транспортная инфраструктура – движущая сила украинской экономики, которая позволяет Украине реализовать свои экономические возможности. Быстрая, своевременная, надежная и безопасная перевозка грузов и пассажиров имеет жизненно важное значение для экономического роста страны.
Стратегия – важный документ, который предусматривает переориентацию грузов и пассажиропотока на Евросоюз, развитие цифровой инфраструктуры, современных технологий и электротранспорта.
Нам нужно смотреть шире, вплоть до четкого видения развития инфраструктуры до 2030 года, быть смелыми в своих планах. Мы можем сделать инфраструктуру Украины развитой и инновационной.
Автор: Віктор Довгань,
заместитель главы Мининфраструктуры
по вопросам европейской интеграции
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