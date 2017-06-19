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Почему необходима дискуссия об исторической ответственности Германии перед Украиной

Марилуизе Бек, депутат Бундестага _ Понедельник, 19 июня 2017, 09:00
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Депутат Бек на украинском мероприятии в Берлине, фото persha.kr.ua

20 июня в стенах немецкого парламента состоится экспертная конференция на тему исторической ответственности Германии перед Украиной. В первой половине июля подобная конференция пройдет в Верховной Раде. Месяц назад, в конце мая, в Бундестаге прошли парламентские дебаты на эту же тему.

В Украине может возникнуть вопрос, почему спустя 72 года после окончания Второй мировой войны все еще нужны дискуссии о немецкой исторической ответственности за злодеяния национал-социализма?

Ведь факт преступлений, совершенных эсэсовцами и солдатами вермахта, никто не ставит под сомнение, в Украине до сих пор повсеместно ощущаются их следы. Наверное, каждой украинской семье знакомы истории о рабском труде, об угоне людей на работу в Германию, о голоде, массовых убийствах среди еврейского и славянского населения.

Однако в Германии украинская часть этой истории в большей степени позабыта.

Нынешняя кремлевская пропаганда целенаправленно внушает мысль, что захватническая война велась немцами лишь против России.

Более того, пропаганда огульно пытается превратить Украину из жертвы кровавой войны в нацистского пособника.

Когда три года назад миллионы украинцев вышли на улицы на борьбу за независимость и свободу, распространялись инсинуации, мол, движущей силой этих протестов являются "бандеровские фашисты" и антисемиты. Ввиду того, что мы в Германии выпустили из поля зрения определенную часть собственной истории, такая кремлевская пропаганда нашла у нас плодородную почву. Именно по этой причине со времен Майдана в Германии зачастую с прохладной отстраненностью наблюдают за ходом вашей борьбы за свободу и достоинство.

Многие в Германии осознают, что Вторая мировая война началась в 1939 году с нападения вермахта на Польшу.

Но из коллективной памяти немцев почти исчез тот факт, что в результате пакта между Гитлером и Сталиным две тоталитарные системы поделили между собой восток Европы, что вермахт и Красная армия 22 сентября 1939 года провели в Бресте совместный парад победителей. Наши восточные соседи из Польши и стран Балтии прекрасно помнят об этих страницах истории тоталитарной Европы.

Наряду с нападением на Польшу, в коллективной памяти Германии закрепилось также нападение на Советский Союз в 1941 году, как второй этап войны.

Многие в Германии все еще приравнивают сегодняшнюю Россию и тогдашний Советский Союз

как в географическом, так и в политическом плане, поэтому историческая ответственность Германии в основном ассоциируется с Москвой.

Из нашей исторической памяти выпало то, что эта война велась на территории между Берлином и Москвой, которую историк Тимоти Снайдер называет "кровавыми землями".

Наша обязанность – обратить внимание на это слепое пятно в немецкой культурной памяти.

Да, Германия должна нести на себе историческую вину по отношению к России – стоит только подумать о варварской блокаде Ленинграда. Но невероятные зверства были совершены также и в Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси, Молдове и в Украине. Однако в сознании большей части немецкого населения "кровавые земли" теряются за ответственностью перед сегодняшней Россией.

А Кремль способствует этому своей пропагандой.

Голос Германии особенно важен в общем хоре европейских голосов в поддержку борьбы Украины за свободу и достоинство.

Германии следует знать:

никогда более не должна быть создана ось Берлин-Москва без учета мнения стран, расположенных между ними.

На Западе почти и не осталось воспоминаний о своевольном разделе Европы странами-победительницами на Ялтинской конференции после окончания Второй мировой войны. Почти нет воспоминаний о том, что по итогам Второй мировой войны люди в Центральной и Восточной Европе поплатились своей свободой.

Для Западной Европы восточная часть континента постепенно превратилась в terra incognita.

Европу и сегодня часто отождествляют с Европейским Союзом. Восточной Европы будто не существует, она приписывается сфере влияния России.

Именно потому все еще бытует мнение, что Украине следует взять на себя функцию "нейтрального" буферного государства или преддверия Российской Федераци.

Но только те, кто видит в Украине полноправную часть Европы, понимают, что страну нельзя отделять от европейских интеграционных процессов.

 

Автор: Марилуизе Бек,

депутат Германского Бундестага,
спикер по вопросам политики в Восточной Европе фракции "Союз 90/Зеленые"

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Марилуизе Бек, депутат Бундестага

Почему необходима дискуссия об исторической ответственности Германии перед Украиной

Для Западной Европы восточная часть континента постепенно превратилась в terra incognita. Европу и сегодня часто отождествляют с Европейским Союзом. Восточной Европы будто не существует, она приписывается сфере влияния России...

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