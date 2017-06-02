ЕС готовит пересмотр беспошлинных квот: кто окажется настоящим другом Украины

Юрий Панченко, Европейская правда _ Пятница, 02 июня 2017, 09:35

Украина стала на шаг ближе к получению новых автономных преференций ЕС. 1 июня за них проголосовал Европарламент.

Чтобы получить эти преференции, а проще говоря – дополнительный объем тарифных квот, это решение должен одобрить Совет ЕС. Впрочем,

нет сомнений, что Украина получит эти преференции. Более того, в Брюсселе планируют сделать это к очередному саммиту Украина-ЕС.

Хотя дата саммита еще не определена, ориентировочно он должен состояться в июле.

На саммите должно быть объявлено о получении Украиной безвиза и завершении процедуры ратификации Соглашения об ассоциации. Впрочем, оба эти достижения – "хвосты", которые должны были быть завершены еще в 2016 году. А значит, нужен новый результат, посвежее.

Несмотря на то, что решение о предоставлении преференций глобально принято, интрига все же сохраняется. Какие преференции получит Украина?

Ведь Европарламент и Еврокомиссия одобрили разные перечни этих квот. Первоначальный список был принят Еврокомиссией в сентябре прошлого года по результатам длительных переговоров с украинскими чиновниками.

Конечно, в него вошло далеко не все, что предлагала Украина. Например, еврочиновники отказались предоставить дополнительные квоты на экспорт куриного мяса (одно из ключевых украинских предложений), мотивируя тем, что этот рынок в Украине фактически монополизирован.

Но Европарламент дополнительно сократил перечень преференций, исключив сушеные томаты (Еврокомиссия предлагала предоставить Украине дополнительную квоту в объеме 5 тыс. тонн) и пшеницу (100 тыс. тонн), а также удобрения.

Сейчас перечень льгот, поддержанных Европарламентом, включает кукурузу – 650 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно – 7,8 тыс. тонн, овес – 4 тыс. тонн, мед – 3 тыс. тонн, а также яблочный и виноградный соки – 500 тонн.

Является ли этот перечень льгот окончательным? Нет, потому что свое слово еще не сказал Совет ЕС.

Это означает, что Украина может получить преференции как в более лояльной версии Еврокомиссии, так и в еще более сокращенной редакции, чем та, за которую голосовал Европарламент. Хотя для того, чтобы вернуться к "расширенному" предложению ЕК, необходимо будет вернуть текст в ЕП на новое голосование. А это – еще несколько месяцев задержки.

Ведь в процессе принятия решения в ЕС есть такая фаза, как триалог, когда с трех разных позиций стороны ищут компромисс. При этом позиция Совета ЕС – самая сильная из трех. Это означает, что его решение будет окончательным.

Но каким будет это решение? Пока прогнозировать сложно. Ведь решение Совета ЕС является компромиссом между представителями правительств европейских стран, у которых часто разные взгляды.

В частности, известно, что во время майской встречи министров сельского хозяйства стран ЕС еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем убеждала их отдать предпочтение именно расширенному перечню преференций. Но будет ли это услышано?

Принципиальный момент – в ЕС постоянно подчеркивают, что Совет ЕС выступает с единых позиций, без внутренней оппозиции.

Но, конечно, на самом деле позиции разных стран отличаются. И несмотря на все старания, часто эти противоречия становятся известными.

В частности, ряд западноевропейских стран с пониманием подходят к призывам Еврокомиссии. Обычно этого было достаточно для принятия решения.

В украинском случае противником значительной помощи является Франция. Но больше всех не согласны на увеличение помощи Украине восточноевропейские страны, которые сейчас являются ключевыми агропроизводителями в ЕС и не хотят дополнительной конкуренции.

Как свидетельствуют источники ЕвроПравды,

наибольшими сторонниками дополнительного урезания льгот для Украины сейчас являются Венгрия и Польша.

Да, именно Польша, которая традиционно позиционирует себя как адвоката Украины в ЕС. "Дело в том, что бла-бла-бла и реальная помощь – это несколько разные вещи", – прокомментировал такую ​​странную ситуацию чиновник, близкий к переговорам о предоставлении преференций.

Следовательно, по результатам всех дискуссий мы сможем узнать о реальном уровне поддержки Украины разными членами ЕС.

Не исключено, что результат будет хорошим для нас. В частности, негативная позиция со стороны Франции была сформирована еще предыдущим правительством. После победы Макрона, а главное – после формирования нового правительства, эта позиция может быть скорректирована.

В конце концов, восточноевропейские страны тоже могут изменить свое мнение. Тем самым доказав, что их декларации о поддержке Украины – не пустые слова.

Но в любом случае мы увидим, кто в ЕС является настоящим другом Украины, а кто – нет.

И эта реальность может принести нам много сюрпризов. Остается надеяться, что приятных.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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