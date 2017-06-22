Детали визита Порошенко в США, не попавшие в СМИ

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады _ Четверг, 22 июня 2017, 08:51

В сети продолжают активно обсуждать детали визита президента Порошенко в США.

Причем делятся "деталями" те, кто и близко там не был и совсем не владеет информацией. Попробую систематизировать типичные вопросы и ответить на них.

– Сколько длилась встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа?

– 30 минут. Полноценный разговор, чтобы донести ключевые сигналы, сформировать личное представление о собеседнике, завязать личный контакт, что так важно в международной политике.

К сведению "адептов зрады": немало важных международных встреч президента Трампа длились именно полчаса, а то и меньше. Говорят, короткие встречи - это его стиль.

– Поднимал ли на встречах президент Порошенко вопросы гарантий Украине в контексте Будапештского меморандума?

– Да.

На встречах с вице-президентом Пенсом, госсекретарем Тилерсоном, министром обороны, легендарным генералом Мэттисом (а именно эти люди сегодня занимаются украинским вопросом в новой администрации), а также на встрече со спикером Конгресса Райаном Петр Порошенко напомнил американским партнерам, что Украина в свое время отказалась от четвертого в мире ядерного арсенала и ждет от международных партнеров соблюдения гарантий территориальной целостности Украины и безопасности.

– Обсуждались ли на встречах возможные расширения или изменения "нормандского формата" и "минского процесса"?

– Нет.

Под Минскими соглашениями стоит подпись Путина, он должен их выполнять - и это ключевое.

При этом на всех встречах обсуждалась дальнейшая координация усилий в рамках "минского процесса", "нормандского формата" и более активное привлечение США к процессу установления мира на Донбассе. Особенно акцентировалось внимание на вопросе освобождения заложников.

– Звучали ли какие-то намеки и "планы" по "обмену Крыма на Донбасс"?

– Нет!

На всех встречах звучала позиция американской стороны: санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая возврат Крыма и Донбасса.

Примечательно, что именно в день визита президента в США были расширены американские санкции против РФ. Совпадение? Не думаю :)

– Почему визит не анонсировался заранее?

– Все, кто был привлечен к подготовке визита, заранее знали о нем и работали, чтобы все прошло хорошо.

Подобные визиты - и это очевидно - не готовятся за день или за неделю.

Но есть определенная внутренняя кухня. И в Украине, и в США есть свои внутренние истории и треки, связанные со взаимоотношениями со СМИ, а также с Россией, которая точно была не в восторге от украино-американской встречи.

Поэтому вопрос не в анонсах. Задачей команды было готовить полноценный визит и информировать о деталях по факту.

– Обсуждался ли на встречах законопроект о реинтеграции Донбасса?

– Нет. Ни этот, ни другие законопроекты не обсуждались.

Но тема урегулирования инспирированного РФ конфликта на Донбассе была одной из ключевых. И в этом контексте обсуждался широкий круг вопросов урегулирования конфликта и возвращения мира на Донбасс.

– Поднимались ли на встречах вопросы борьбы с коррупцией?

– Да, в контексте продолжения реформ. При этом американская сторона на всех встречах отмечала, что Украина достигла значительного прогресса в изменении страны, в том числе в вопросах борьбы с коррупцией.

– Является ли Украина приоритетом для США?

– Украина занимает важное место в международной повестке дня новой администрации, но так же правдиво то, что есть несколько других приоритетных для администрации тем, удерживающих первоочередное внимание: это взаимоотношения с РФ, сирийский кризис и некоторые другие.

Чтобы быть интересными, нам надо серьезно работать с нашим стратегическим партнером, активизировать диалог с ключевыми персонами администрации, Конгрессом и Сенатом. Это очевидно, поэтому на всех встречах звучали конкретные предложения, которые должны вылиться в подписание соглашений.

– Почему по итогам встречи не было совместных заявлений или документов?

– Есть общность позиций, и это главное. Что касается конкретных соглашений, то сейчас идет работа над их подготовкой и формализацией, в частности в сфере безопасности.

– Так ли принципиально для нас было встретиться с Трампом перед его возможной встречей с Путиным?

– Принципиальным было, чтобы наша встреча была подготовленной, результативной, полноценной, конструктивной. Хорошо, что она произошла именно сейчас, накануне G20.

Также особо хочу отметить встречи с ключевыми игроками команды Трампа, которые ведут в том числе международное направление: с вице-президентом Пенсом, госсекретарем Тилерсоном и, особенно теплую, с министром обороны Мэттисом.

Кстати, встреча в Пентагоне началась с гимна Украины и США, а Мэттис подарил Порошенко совместное фото с надписью "От патриота - патриоту". Еще одна символическая деталь:

в ситуативной комнате, где проходила встреча, среди нескольких электронных часов есть часы с киевским временем.

Еще одно мое личное наблюдение и эмоциональное восприятие от визита: ключевые должности в новой администрации занимают люди с опытом, за плечами которых - серьезные личные достижения.

Очевидно, выбирая свою команду, президент Трамп делал ставку на людей, у которых есть история собственного успеха, на прагматиков. Ни одного "нового лица", "юного дарования" или вчерашнего активиста. Я не даю характеристики, хорошо это или плохо, это покажет время, рейтинги и следующие выборы, а просто констатирую факт. Например, в администрации президента Макрона много новых лиц и молодых политиков, в новой американской администрации - другой подход к формированию команды, таковы факты.

Министру торговли США Россу - за 80, харизматичный генерал Мэттис и госсекретарь Тилерсон тоже далеко не вчера вышли из университета.

– Каковы конкретные результаты визита?

– Это был рабочий визит, во время которого скоординированы позиции по подготовке и подписанию важных соглашений и документов - как в области безопасности, так и в экономической сфере. Уже в ближайшее время мы ждем в Украине высоких гостей на уровне ключевых министров администрации.

Важные итоги - продолжение санкций, четкая политическая позиция относительно поддержки Украины.

– Какое настроение после визита: эйфория или разочарование?

– Оптимизм, основанный на прагматизме.

Нам нужна поддержка Америки. Но звезды сейчас складываются так, что Америке тоже нужна Украина. Ну и, как после окончания выборов нужно сразу готовиться к новым, так и после принципиальных, а не ритуальных визитов, нужно работать над реализацией договоренностей и подготовкой новых встреч.

Автор: Ирина Геращенко,

первый вице-спикер Верховной рады,

участник украинской делегации во время визита Петра Порошенко в США

Первоначально опубліковано на Facebook.

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