Полтора года ЗСТ: упростилась ли торговля между Украиной и ЕС

Жослин Гитон, представительство ЕС в Украине _ Понедельник, 26 июня 2017, 09:27

Уже прошло почти 18 месяцев с начала имплементации свободной торговли между Евросоюзом и Украиной.

За это время о ней было много сказано. Но действительно ли торговое соглашение с ЕС приносит ожидаемые выгоды для Украины?

После вступления соглашения в силу ЕС снизил многие импортные пошлины на украинские товары, а для большинства позиций эти пошлины полностью отменены. Кроме того, экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины уже ощущает положительные результаты от беспошлинных квот, что подтверждает рост объемов беспошлинного экспорта некоторых сельскохозяйственных товаров.

Таким образом, уже можно проводить первые оценки влияния соглашения на торговлю между ЕС и Украиной. И это влияние – положительное.

После двух лет падения торговли, вызванного внешней агрессией, мировым снижением цен на сырье и тяжелым экономическим кризисом, с 2016 года экспорт из Украины в ЕС начал снова расти: рост в прошлом году составил 3,7% (общий объем экспорта – $13,5 млрд).

Этот показатель важно рассматривать с учетом того, что

экспорт из Украины в остальные страны мира, то есть без учета ЕС, продолжил падение, оно достигло 8,9%.

В частности, экспорт Украины в Россию показал резкий спад – на 25,6% в 2016-м году, преимущественно в результате ограничения торговли со стороны России.

А вот экспорт в Европейский союз в прошлом году вырос.

Таким образом, ЕС по-прежнему остается крупнейшим экспортным партнером Украины. Доля ЕС в общем экспорте Украины в 2016 году составила 37,1%. Для сравнения, доля России была всего 9,9%.

Учитывая импорт, общий уровень торговли между Украиной и ЕС вырос на 8,1%. И этот тренд быстро набирает обороты: в первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года можно наблюдать повышение объемов экспорта из Украины в ЕС на 24,5%.

Эти изменения в торговле показывают: углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ) действительно действует и имеет положительное влияние. А усиление торговли ведет к созданию новых рабочих мест и экономическому росту.

Конечно, активизация торговли на сегодняшний день умеренная. Еще рано оценивать, продолжится ли значительный рост, зафиксированный в первом квартале. Но есть причины, по которым развитие торговли между Украиной и ЕС будет становиться ощутимым постепенно, за определенный период.

Во-первых, полная имплементация УВЗСТ займет 7 лет, как предусмотрено соглашением. То есть сейчас украинский экспорт только начинает ощущать положительные последствия адаптации норм и стандартов к европейским.

Углубленная интеграция законодательства ЕС в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, а также адаптация стандартов промышленных и сельскохозяйственных товаров откроет рынки ЕС значительно больше, чем снижение тарифов, что произошло в 2016 году.

Это будет способствовать экономическому преобразованию Украины из страны, экспортирующей преимущественно сырье и сельскохозяйственную продукцию, в игрока, полностью интегрированного в европейские и мировые цепочки производства и сбыта.

То есть Украина значительно повысит добавленную стоимость своей продукции.

Но стоит помнить, что это требует от украинской власти значительных усилий для скорейшего продолжения реформ.

Во-вторых, ЕС – это большой и богатый рынок; в нем живет 500 млн покупателей. Но выйти на этот рынок сложно.

Продажа в ЕС требует маркетинговых усилий, установления связей и соответствия продукции сложным нормам. Это процесс, требующий времени. Результаты не приходят сразу.

Те компании, которые уже начали рассматривать возможность экспорта в ЕС, почувствуют результаты только спустя определенное время.

Торговое соглашение между ЕС и Украиной – это инструмент, которым должны воспользоваться как украинская власть, внедряя законодательные и институциональные изменения, так и бизнес, проводя модернизацию и адаптацию.

ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину в этом процессе.

Значительная часть помощи ЕС для Украины направлена ​​на содействие внедрению реформ, предусмотренных соглашением. Эти реформы принесут ощутимые, устойчивые и значительные выгоды для граждан Украины.

Автор: Жослин Гитон,

первый секретарь представительства Европейского союза в Украине, доцент экономики Института политических исследований (Париж)

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