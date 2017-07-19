Гол Кремля в свои ворота: что стоит за заявлением о "Малороссии"

Евгений Магда, политолог _ Среда, 19 июля 2017, 11:20

Создание Малороссии – типично российский сюжет, начиная от использования унизительного названия украинских земель, которое не было в употреблении уже сотню лет, до формата "переоснования" государства на основе федерализма, относящийся к типичным прихотям российской власти на протяжении долгого времени.

Захарченко практически обнародовал перечень внешнеполитических устремлений Кремля в отношении Украины, после чего в Москве предпочли дистанцироваться от заявлений собственной марионетки. Определенной пикантности ситуации добавляет тот факт, что ретранслятором идей Захарченко выступает Захар Прилепин – российский писатель, который "воюет политруком" на стороне боевиков.

Дело, как представляется, не только в том, что западные центры влияния в унисон осудили заявление Захарченко.

Германия считает идею создания Малороссии неприемлемой, а Франция призвала Россию осудить призывы Захарченко. Европейский Союз отметил, что заявления "лидера ДНР" противоречат Минским договоренностям, а в Государственном департаменте США подчеркнули во время ежедневного брифинга обеспокоенность заявлениями, однако не стали развивать тему.

В сложившейся ситуации даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был вынужден заявить, что планы Захарченко – это его личная инициатива, а Россия остается преданной Минским договоренностям.

Вот на этом нужно остановиться подробнее.

Неэффективность договоренностей, достигнутых в феврале 2015 года в столице Беларуси – это секрет Полишинеля. Но отказаться от них может себе позволить разве что Россия, однако и она действует через Захарченко, создавая обстоятельства для отмены существующих договоренностей.

Похоже, в Кремле почувствовали, что договориться с Дональдом Трампом об урегулировании на Донбассе сейчас невозможно; появился "план Макрона", который отличается увеличением конкретики в действиях; украинская власть обеспечила утечку текста законопроекта о перспективах реинтеграции ОРДЛО.

Россия решила вставить собственные "пять копеек", сделав это руками Захарченко, которого, собственно, для подобных вещей и держат. Нельзя исключать, что

в распоряжении лидера боевиков могла быть подготовленная ​​заранее московскими кураторами домашняя заготовка, которую он несанкционированно использовал.

Если это так, то, похоже, Кремль забил гол в свои ворота.

В любом случае, это предположение не уменьшает ответственности Кремля, который поставляет своим марионеткам в Донбассе не только арсеналы, превышающие запасы вооружения некоторых европейских государств, но и подбрасывает разрушительные не только для украинской государственности, но и для континентальной безопасности идеи.

В этой ситуации Украина должна реагировать военно-политическим путем. По первому компоненту четко высказался начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко, который выразил уверенность, что украинский народ похоронит "Малороссию" так же, как "Новороссию".

Политическому руководству государства придется, следуя Минским договоренностям, активизировать переговоры с западными партнерами о поиске более эффективного формата урегулирования конфликта.

Заявления Захарченко – хороший повод для усиления диалога о том, как совместными усилиями противодействовать неадекватности позиций Кремля и его марионеток на Донбассе.

Автор: Евгений Магда,

политолог, доцент НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского

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