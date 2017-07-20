Недоразумение в ВТО: зачем Украине давать фору РФ в принципиальном деле

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 20 июля 2017, 14:01

19 июля в Женеве начались консультации по наиболее резонансному торговому спору. Через механизмы Всемирной торговой организации (ВТО) Россия будет пытаться обжаловать все ограничительные меры, введенные Украиной в последние годы против российской продукции.

В рамках спора DS525 "Украина – мероприятия по торговле товарами и услугами" будут проанализированы на соответствие нормам ВТО все ключевые ограничения, введенные Украиной в ответ на российскую агрессию.

ЕвроПравда уже анализировала, какие украинские защитные меры будут обжалованы Россией. В частности, РФ хочет добиться отмены запрета ввоза на таможенную территорию Украины российских товаров, принятого Украиной в ответ на российское торговое эмбарго, персональных санкций, ограничений в банковской и финансовой сфере, а также особого режима налогообложения для импорта российских автомобилей, бывших в употреблении.

Также РФ будет пытаться обжаловать запрет на ввоз российских книг с антиукраинским содержанием, фильмов и телеканалов, отказ в аккредитации российских журналистов.

Всего этого достаточно, чтобы утверждать: это действительно эпохальный спор. Как в нашей истории, так и вообще в ВТО.

Ведь принципы наложения санкций не регламентируются нормами международного торгового права. Неслучайно ни ЕС, ни США так и не стали оспаривать в ВТО российские "контрсанкции".

А вот РФ изначально угрожала обратиться в ВТО против западных ограничений. Но в конце концов обратилась с жалобой против Украины.

Очень вероятно, что такой путь кажется им более простым. Ведь в случае нашего проигрыша добиться аналогичного решения против ЕС и США станет намного проще.

Для Украины же подобное решение – вопрос жизни и смерти.

Писать о спорах в ВТО чрезвычайно сложно. И вопрос даже не в том, что ход споров является конфиденциальным. Дело в другом. ВТО внимательно отслеживает возможные утечки информации, а потому публикация с инсайдом может оказать плохую услугу Украине.

Однако есть один момент, который мы не смогли обойти вниманием. Только принципиально дождались окончания первых консультаций, чтобы не навредить.

Правовая система ВТО достаточно специфична, а юристов, специализирующихся на международном торговом праве, немного.

Поэтому при решении подобных споров стороны нанимают юристов, специализирующихся именно на инструментарии ВТО.

О важности их привлечения свидетельствует один факт: ранее РФ взяла на вооружение тактику, призванную исключить обращение Украины в ведущие юрфирмы. Для этого они привлекали под каждое дело, как в ВТО, так и в международных арбитражах, по несколько компаний, постоянно разных.

Конфликт интересов запрещает этим компаниям одновременно защищать украинские интересы против РФ, даже по другим спорам.

Россия не жалеет средств, чтобы победить в ВТО. А что Украина?

ЕвроПравде стало известно, что на консультации 19 июля украинская делегация поехала, не имея поддержки юристов.

Эту информацию нам впоследствии подтвердили и в Минэкономразвития. В ответ на наш запрос в министерстве ответили: "Вопрос привлечения юридических советников к делу ВТО DS525 еще решается".

Конечно, можно найти много объяснений этому. Российский иск не был учтен при планировании госбюджета-2017, что требовало внесения поправок в главный финансовый документ страны. Более того, подобная закупка является весьма специфической и не может проходить по общим правилам, а это требует дополнительного разрешения в виде распоряжения о проведении закупок по переговорным процедурам.

Такой вопрос был вынесен на правительственное заседание, но не был принят. По неофициальной информации – из-за отсутствия общей позиции по этому поводу у МИД и Минэкономразвития.

В конце концов, в правительстве могут считать, что первые консультации – не такие уже сложные, а чиновники, представляющие в ВТО украинскую позицию, достаточно квалифицированы, чтобы изложить украинскую позицию по этому поводу. Такая себе экономия.

Однако этот спор слишком важен, чтобы ориентироваться на подобные аргументы. Любое неточная формулировка уже скоро может дорого нам обойтись.

Тем более, что у России таких проблем нет, а есть возможность лучше подготовиться к спору с Украиной.

Так что эта проблема должна быть решена как можно скорее. Чтобы через полтора-два года не искать крайнего в случае нашей неудачи в ВТО. Ведь какая в таком случае будет разница, чья вина в том, что украинские переговорщики оказались "невооруженными" перед россиянами.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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