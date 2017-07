Тактика ложного объекта: что означает скандальное заявление Трампа об Украине

Твит Дональда Трампа, посвященный "саботажу Украиной его избирательной кампании", породил ряд вопросов, на которые стоит попробовать ответить довольно быстро. Причем это касается не только представителей власти.

Прежде всего, мы получили показательный кейс современной дипломатии, когда твиттер самого влиятельного человека в мире срабатывает куда быстрее привычных дипломатических процедур. И в этом есть хорошая новость:

раз Трамп использует упоминание об Украине, значит, он осознает, что она достаточно известна в мировом масштабе.

Что касается "саботажа кампании", то стоит вспомнить, что значительная часть западных медиа во время президентской гонки Дональда Трампа не поддерживала.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity