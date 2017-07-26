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Тактика ложного объекта: что означает скандальное заявление Трампа об Украине

Евгений Магда, политолог _ Среда, 26 июля 2017, 10:10
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Фото: president.gov.ua

Твит Дональда Трампа, посвященный "саботажу Украиной его избирательной кампании", породил ряд вопросов, на которые стоит попробовать ответить довольно быстро. Причем это касается не только представителей власти.

Прежде всего, мы получили показательный кейс современной дипломатии, когда твиттер самого влиятельного человека в мире срабатывает куда быстрее привычных дипломатических процедур. И в этом есть хорошая новость:

раз Трамп использует упоминание об Украине, значит, он осознает, что она достаточно известна в мировом масштабе.

Что касается "саботажа кампании", то стоит вспомнить, что значительная часть западных медиа во время президентской гонки Дональда Трампа не поддерживала.

Собственно, сама логика его избирательной кампании была построена на том, чтобы мобилизовать собственных избирателей ценой разделения американского общества на "своих" и "чужих". Ее плоды команда 45-го президента Америки пожинает до сих пор, и есть основания полагать, что быстро этот процесс не завершится.

Формальная логика в словах Дональда Трампа, конечно, есть, ведь с разоблачениями Пола Манафорта, который играл далеко не последнюю роль в построении его избирательной стратегии, выступил в августе 2016 года член фракции БПП Сергей Лещенко.

Насколько его можно ассоциировать с украинской властью – вопрос в Украине риторический, возможно, за океаном знают больше и лучше. Манафорт тогда был вынужден оставить работу в команде Трампа, однако похоже, что это был скорее формальный шаг.

Своим твитом об Украине американский президент как бы напоминает членам своей команды, что они в одной лодке.

С этим есть заметные проблемы буквально в первые полгода пребывания на президентском посту: меньше месяца проработал в должности советника президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, которого поймали на контактах с россиянами, уволился пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сам Дональд Трамп не скрывает разочарования генеральным прокурором Джеффом Сешнсом.

Поэтому твит об Украине выглядит (частично) как элемент тимбилдинга команды Трампа, как демонстрация того, что он обо всем помнит.

Его твит чем-то напоминает высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского о невозможности для Украины с Бандерой войти в Европу. То есть у него не внешнеполитическая направленность (отношения Вашингтона и Киева показывают положительную динамику), а внутриполитическая, он должен стать шагом в продолжительной борьбе Трампа с его недоброжелателями, подозревающими его в "опасных связях с Кремлем".

В условиях, когда Дональд Трамп-младший выкладывает переписку, посвященную обстоятельствам его встречи с российской юристкой Натальей Весельницкой по поводу перспектив получения компромата на Хиллари Клинтон, а зять и первый советник Джаред Кушнер дает показания комитету по разведке Сената и уверяет, что не был в сговоре с россиянами, Трамп просто обязан демонстрировать уверенность и давать указания подчиненным.

Украина в его тактике играет роль ложного объекта, который должен отвлечь внимание от серьезных проблем президента США. Тем более, если по правилам поведения в американской политике члены президентской команды должны демонстрировать открытость и прозрачность собственных действий.

Посольство Украины в США в своем твиттере уже ответило на обвинения Трампа, а влиятельная The Washington Post выразила сомнения в наличии оснований для обвинения Украины в игре против Трампа.

Расследование, обещанное директором ФБР относительно вмешательства нашего государства в американские выборы, в конце концов, даст ответ. К тому времени ясность будет, скорее всего, и в вопросе российского вмешательства.

Интересно, что о нем напишет Трамп в своем твиттере?

 

Автор: Евгений Магда,

политолог, доцент НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского

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Евгений Магда, политолог

Тактика ложного объекта: что означает скандальное заявление Трампа об Украине

Твит Дональда Трампа о "саботаже Украиной его избирательной кампании" породил ряд вопросов, на которые стоит ответить как можно скорее. Ведь Украине пытаются навязать роль ложного объекта, который будет отвлекать внимание от серьезных проблем президента США.

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