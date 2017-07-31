Транспортная стратегия с европейским вектором: что должно измениться к 2030 году

Виктор Довгань, заместитель главы Мининфраструктуры _ Понедельник, 31 июля 2017, 09:01

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует разработку единой стратегии развития транспортной отрасли, включая железнодорожный транспорт, порты и авиасообщение, с целью формирования в Украине прозрачного и конкурентного транспортного рынка.

Сегодня нам нужна стратегия развития транспорта – и по железной дороге, и по автомобильным дорогам, и по портам, и по авиасообщению. В то время, когда все в мире наращивают свой логистический потенциал, мы его просто теряем – из-за отсутствия стратегии, недостаточной прозрачности и открытости транспортной отрасли.

У каждой компании, которая здесь присутствует, есть четкая стратегия и четкая цель. А мы постоянно вязнем в каких-то отдельных вопросах и конфликтах, у нас в отрасли до сих пор нет четкого видения стратегии развития и конечной цели. А между тем инфраструктура должна стать качественным сервисом для экономики.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с европейскими экспертами разработали проект Национальной транспортной стратегии – 2030.

Этот проект учитывает как аннексию Крыма и Донбасса, так и вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.

Мы провели региональные обсуждения в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Полтаве и определили приоритетные инфраструктурные проекты.

В Одессе мы определили три проекта: строительство новой взлетно-посадочной полосы (этот проект оценивается примерно в $150 млн), окружной одесской трассы ($100 млн) и бетонной дороги Одесса–Николаев ($150 млн).

Во Львове – создание европейской колеи из Львова, грузовой терминал с узкой на широкую колею и пассажирское сообщение Львов–Варшава. Также обсуждался проект северной объездной дороги, это составляющая проекта Гданьск–Одесса.

В Харьковской области определены следующие приоритетные инфраструктурные проекты: строительство метро в Харькове (стоимость – около $370 млн), которое может быть профинансировано за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ; введение электронного билета в Харьковской области; планируется также завершение строительства в аэропорту Харькова. В Полтавской – строительство моста возле Кременчуга ($330 млн).

Мы активно работаем над четырьмя крупными проектами.

Мы получили финансирование на новый Кременчугский мост, но его проект еще дорабатывается, начало строительства запланировано на 14 сентября. Также мы обновили ТЭО по Подольско-Воскресенскому переходу, выделили на него 1,2млрд грн, разморозили его строительство.

Уже готово ТЭО на Николаевский мост, ждем ответа от японского кредитного агентства JICA. Еще в этом году нам нужно разобраться с мостом-долгостроем в Запорожье.

Для восстановления сообщения по Днепру впервые за все время независимости выделены средства на ремонт шлюзов. Последний раз туда ступала нога инженера в 1988 году. Это критическая ситуация с точки зрения экологической безопасности, это уже не просто вопрос водного сообщения.

На весь комплекс работ надо около 600 млн грн, мы даем пока 100 млн. Это бюджетные средства, включая помощь Европейской комиссии.

Также мы договорились с европейскими банками о привлечении кредита в 50 млн евро. В сентябре должны подписывать договоры на финансирование работ, которые стартуют в следующем году, а именно окончание ремонта других шлюзов. На это уйдет 20 млн евро.

Остальные средства будут направлены на углубление Днепра на отдельных участках и, возможно, на какую-ту портовую инфраструктуру. Это не много денег. Чтобы река заработала, нужны две вещи: деньги, и это мы решаем кредитом в 50 млн евро, и принятие закона о внутреннем водном транспорте.

В целом мы ориентируемся на цифру $350-500 млн на каждый регион.

Сейчас открыто хорошее окно возможностей по привлечению кредитных ресурсов, как европейских, так и китайских. Ведь от наших сегодняшних шагов зависит, какой будет инфраструктура Украины завтра.

Автор: Виктор Довгань,

заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

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