С Бандерой в ЕС: как реагировать Киеву на недружественные заявления МИД Польши

Евгений Магда, политолог _ Среда, 05 июля 2017, 14:03

Витольд Ващиковский и Павел Климкин Глава МИД Польши: с Бандерой Украина не войдет в Европу

У стратегического партнерства между Польшей и Украиной есть свои особенности. Среди них – не только статус "адвоката", который долго использовала Варшава, но и тональность заявлений польских чиновников об Украине.

Повторив фразу Ярослава Качиньского о том, что с Бандерой Украина в ЕС не попадет, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью wPolityce вспомнил об урегулировании прав польского меньшинства. Определенную пикантность ситуации придает тот факт, что в последние годы ее представители в Украине не выступали с громкими жалобами, если не принимать во внимание опереточных "поляков", пытавшихся заблокировать трассу Львов – Рава-Русская после обстрела генерального консульства Польши во Львове.

Но мощный сигнал из Варшавы может придать импульс различным дискуссиям, в частности, о реституции.

Похоже, многим представителям "Права и справедливости" ситуация внутри страны (позиции у партии крепкие, декабрьские протесты оппозиционеров так и не переросли в "польский Майдан", общественные настроения полностью поддерживают правящую партию) создает не пространство для внешнеполитических маневров, а дает повод почувствовать себя соратником Пилсудского, используя соответствующую риторику.

Жаль, что заявления Ващиковского разрушают атмосферу диалога, ощущавшуюся во время заседания Польско-украинского форума, работа которого возобновилась, кстати, под патронатом руководителей польского и украинского МИД.

Подобные громкие заявления, способные консолидировать электорат накануне выборов, могут быть оправданы логикой предвыборной борьбы, но сейчас позиции "ПиС" ничего не угрожает. Поэтому не совсем понятно, для чего главный дипломат Польши делает заявления в тональности самодура-шляхтича времен Освободительной войны Богдана Хмельницкого?

Кстати, украинских гетманов и казаков, которые успешно расшатывали устои Речи Посполитой, Варшава тоже подвергнет геополитической анафеме? Не уверен, что избежать критики Ващиковского смогут даже киевские князья, которые могли недружественно действовать на польских землях.

Показательным стал и тот факт, что

выпад Ващиковского имел место накануне саммита стран АВС (аббревиатура, которая происходит от польских названий Адриатического, Балтийского и Черного морей) с участием Дональда Трампа.

Поиск общих идей для государств Балтики, Черного моря и Адриатики, являющихся членами Европейского Союза, для официальной Варшавы является собственным амбициозным проектом, который должен продемонстрировать скептикам из стран Старой Европы возможность Польши играть первую скрипку.

Однако есть проблемы с наполнением идеи конкретным содержанием. Замечу, что украинского президента на эту встречу не пригласили, и это показательно для польской политики в отношении Украины.

Что вместо этого? Витольд Ващиковский обещает ветировать вступление Украины в ЕС, если Киев не будет плясать под дудку Варшавы. Это произвольный перевод слов министра, который вполне может давать Сергею Лаврову уроки имперской риторики.

Должен огорчить дипломата: вряд ли он будет работать в этой должности, когда наше государство подаст заявку на вступление в ЕС – это процесс длительный и непростой.

Тем более, что польские журналисты и эксперты уже долгое время обсуждают перспективы отставки Витольда Ващиковского с должности министра иностранных дел. И его последние заявления свидетельствуют, что ситуация для шефа польского внешнеполитического ведомства сейчас не самая лучшая.

Однако возникает вопрос: не вызваны ли подобные эскапады шефа польского МИД существенными проблемами страны в отношениях с Европейским Союзом? Легко показывать принципиальность в отношениях с Украиной, когда Эммануэль Макрон ставит перед Польшей и другими центральноевропейскими государствами неудобные вопросы.

Асимметрия Ващиковского – хороший урок для Украины. Нам не стоит тешить себя иллюзиями, что Украина является всеобщей любимицей.

Вместо этого нужно четко формулировать национальные интересы и отстаивать их максимально решительно и последовательно.

Реагировать не эмоционально, а протокольно на отдельные выпады партнеров и искать новых друзей, позиционируя Украину как пространство возможностей, а не самую большую европейскую проблему.

Автор: Евгений Магда,

политолог, доцент НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского

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