Три моря и один Трамп: не приведет ли варшавская встреча к новому разделу Европы

Маркиян Лубкивский, дипломат _ Пятница, 07 июля 2017, 10:50

За неполных полгода своего президентства Дональд Трамп уже второй раз оказался в Европе.

На этот раз он приехал для участия в саммите G20, но также – для встречи лидеров центральноевропейской инициативы "Трех морей".

Белый дом пояснил, что участие Трампа в саммите стран Междуморья обеспечит платформу для демонстрации сильных связей с Европой. Очевидно, что за этим комментарием стоит не только осознание пестроты и неоднородности ЕС. Многие из международных экспертов и аналитиков видят в инициативе "Трех морей"

создание пояса безопасности на непосредственных подступах к агрессивной России, своеобразного "санитарного кордона".

Это означает, что США не отмежевываются от европейских дел и пытаться укрепить сотрудничество с Европой для противодействия российской агрессии и... китайскому экономическому влиянию.

Визит Трампа в Польшу и его участие в саммите лидеров инициативы "Трех морей" следует рассматривать и как поддержку многочисленного американского военного контингента, который располагается на территориях стран-участниц инициативы (в Польше речь идет о почти 5000 военнослужащих).

Другой не менее важной составляющей инициативы (об этом свидетельствуют и решения саммита, и заявления Дональда Трампа по его результатам) станет уменьшение энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей путем поставок американского сжиженного газа. Американцы заинтересованы открыть для себя европейский рынок, что может стать альтернативой для российского "Северного потока-2", через который Россия стремится поставлять газ в Германию в обход Украины и Польши.

Странам-участницам Балтийско-Адриатическо-Черноморская инициатива дает также возможность развить транспортные коридоры по направлению Север-Юг, учитывая тот факт, что до последнего времени они развивались по оси Восток-Запад.

В саммите приняли участие Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия (Украины в списке нет).

Активной позицией в продвижении инициативы "Трех морей" отличается Хорватия во главе с президентом Колиндой Грабар-Китарович.

Именно она, вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, была соавтором письма Дональду Трампу и именно у нее состоялась одна из двусторонних встреч с американским президентом перед самым саммитом. Грабар-Китарович находится в определенной степени в тени своего польского коллеги, но именно она лоббирует сотрудничество стран региона в новом формате.

"Это то, над чем я работаю еще с прошлого года, и приезд Трампа не только подчеркивает важность этой инициативы, но и подтверждает тот факт, что это – самая большая и самая мощная международная инициатива Хорватии", – заявила она за несколько дней до варшавского саммита.

Хорватии не чужды стремления к региональному лидерству.

Продвигая "Троеморье", Загреб преследует несколько основных политических и экономических целей. Наряду с увеличением помощи, прежде всего финансовой, со стороны США, это – укрепление собственной энергетической независимости и загрузка LNG-терминала, который планируется построить на острове Крк.

Интересно, что поддержку Штатами инициативы "Трех морей" в определенной степени скрепляет "семейный фактор". У первой леди США Мелании Трамп – словенские корни. Кстати, американский президент уже принял в Варшаве приглашение президента Словении Борута Пахора посетить Любляну.

В Загребе не исключают, что к инициативе "Трех морей" в ближайшее время могут присоединиться Сербия, Черногория, Албания, а также Украина с Молдовой.

Уверен, что Украина в лице президента должна была бы присутствовать и на встрече в Варшаве, и среди участников инициативы "Трех морей".

Очевидны также все энергетические и инфраструктурно-коммуникационные преимущества, важность интеграции украинцев, украинского малого и среднего бизнеса в европейскую жизнь.

Без Украины этот проект неполноценен.

И не только потому, что мы – черноморская держава. Учитывая агрессию со стороны Российской Федерации, мы должны стремиться к присутствию во всех европейских и евроатлантических интеграциях, учитывая и "пояс безопасности" "Трех морей".

Дело – за украинским руководством и дипломатией.

Автор: Маркиян Лубкивский,

посол Украины в Хорватии в 2006-2009 годах,

член политсовета движения "Справедливость"

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