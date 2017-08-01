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Свободная торговля с Канадой заработала: топ-10 фактов об условиях ЗСТ

Наталия Микольская, торговый представитель Украины _ Вторник, 01 августа 2017, 09:47
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С 1 августа наконец заработал режим свободной торговли между Украиной и Канадой. Это второй режим свободной торговли (после ЕС), вступивший в силу со времени Революции достоинства.

Но случай с Канадой – особенный. Ведь благодаря активному люббированию влиятельной украинской общины в Канаде мы получили больше преференций и лучшие условия, чем можно было ожидать при переговорах с другой страной.

Итак, что следует знать о ЗСТ с Канадой? Ниже – топ-10 ключевых фактов об этом соглашение.

1. Канада входит в топ-20 рынков в фокусе для Украины в Экспортной стратегии. По оценке экспертов International Trade Centre, потенциал увеличения нашего экспорта составляет около $40 млн.

2. Канадский рынок ориентирован на импорт. В 2016 году он составил $403 млрд.

Канада является одним из ведущих мировых импортеров из расчета на душу населения.

Так, объем импорта Канады втрое превышает объем импорта США на душу населения. Это большой рынок с высоким уровнем дохода, а также диверсификацией потребительских вкусов и предпочтений.

3. Это страна, в которой знают Украину и ее продукты. В Канаде – крупнейшая украинская диаспора. 1,3 миллиона украинцев живут в Канаде.

4. Украинский экспорт в Канаду растет. За 5 месяцев этого года экспорт товаров в Канаду составил $19,5 млн и вырос на 73,4% (на $8,3 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И, что важно, растет экспорт товаров с добавленной стоимостью. Увеличились, в частности, поставки компьютерного оборудования, керамической плитки, спортивного снаряжения, стеклянной и пластиковой тары, лодок, меда, подсолнечного масла. А экспорт продуктов переработки овощей (консервы и соки) вырос с $83 тыс. до $2,5 млн. 

 

5. Соглашение о свободной торговле отменяет ввозные пошлины на импорт 98% украинских товаров.

Наибольшие преимущества получат украинские производители машиностроительной и химической отраслей, одежды и обуви, мебели, представители пищевой отрасли. Например сейчас, до момента вступления в силу Соглашения, действуют ставки ввозной пошлины: на готовую одежду – 17,2%, обувь – 9,7%, продукцию транспортного машиностроения – 5,6%, овощи и фрукты – 3,8%, продукцию химической промышленности – 4,5%.

Но уже с 1 августа эти и другие группы товаров будут свободными от пошлины.

6. Украинский бизнес получит доступ к участию в закупках на уровне федерального правительства Канады на равных условиях с местными компаниями. Их объем составляет примерно 15 млрд канадских долларов и предусматривает от 350 до 400 тыс. сделок ежегодно.

7. Экспорт в Канаду услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий имеет значительные перспективы.

Хотя Соглашение не регулирует вопросы торговли услугами, мы ожидаем также увеличения экспорта украинских услуг в Канаду. В частности, рынок ИКТ Канады демонстрирует стремительный рост (9,6%), более 70% из основных 250 игроков показали увеличение доходов в прошлом году.

8. Ожидаем увеличения инвестиций из Канады в Украину, а также инвестиций из других стран для размещения перерабатывающих производств для экспорта в Канаду и ЕС. Эти инвестиции означают модернизацию предприятий, новые рабочие места и общее улучшение уровня жизни украинцев.

9. Соглашение даст "зеленый свет" кооперации украинских и канадских предприятий в сфере IТ, хай-тека, инженерии, в авиаотрасли и машиностроении в рамках участия в глобальных цепочках добавленной стоимости.

И последнее – как проще воспользоваться новыми возможностями?

10. Офис по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли и специально основанный Соглашением проект технической помощи CUTIS Project (Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project) работают с украинскими экспортерами, чтобы помочь им полностью воспользоваться всеми новыми возможностями на рынке Канады, создаваемыми Соглашением о свободной торговле.

Поэтому давайте работать вместе, чтобы новые возможности, которые создает соглашение, превратились в новые контракты, поставки и валютные поступления в Украину!

ЭКСПОРТИРУЙ в Канаду!

 

Автор: Наталия Микольская,

заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины

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