Дипломатия спесивого шляхтича: как Украине реагировать на новый курс Польши

Евгений Магда, политолог _ Понедельник, 14 августа 2017, 09:15

Фото: newsweek.pl

Внешняя политика Польши сегодня не только направлена ​​на обслуживание внутриполитических интересов правящей партии, но и производит едва ли не конвейерным методом проблемы не только в отношениях с Украиной.

Очевидно, что подобное подчинение внешнеполитических действий внутриполитическим интересам – далеко не изобретение "Права и справедливости", которая остается самой популярной политической силой Польши. Последние социологические опросы показали, что бурные протесты против преобразований судебной системы не причинили вреда рейтингу ПиС, даже наоборот.

Между тем польская дипломатия создает себе проблемы буквально на ровном месте, настраивая против страны еще вчера вполне лояльных партнеров.

Официальная позиция Варшавы все больше напоминает поведение шляхтича, готового бросить вызов большинству окружающих.

Системный отсчет подобного поведения следует вести с марта 2017 года, когда Польша оказалась в полном одиночестве в своей попытке не допустить переизбрания Дональда Туска председателем Европейского совета, попробовав вытеснить его кандидатурой Яцека Сариуш-Вольского. Как оказалось, без особого успеха – польскую позицию не поддержал даже Виктор Орбан, который позже выразил готовность защищать Польшу от "инквизиции ЕС".

На этом фоне стремление Варшавы вести разговор с официальным Киевом в менторском тоне, используя традиционный статус "адвоката Украины", вряд ли вызывает удивление. Действительно, за 25 лет в двусторонних отношениях было немало упущенных возможностей, однако это не повод для демонстрации преимущества с настойчивостью, достойной лучшего применения.

Удивляет смесь таких разных шагов польской власти: упреки Ярослава Качиньского и Витольда Ващиковского в "бандеризации Украины" и возобновление польско-украинского форума, призванного создать площадку для понимания; признание Ващиковским, что ситуация на Донбассе спровоцирована действиями России, и его уверенность, что члены ОУН-УПА участвовали в Холокосте (подобных подарков от европейских политиков российская пропаганда не получала уже давно).

Польские чиновники будто бы не понимают, насколько раздражают Украину любые заявления с имперским привкусом и какую реакцию вызывают в условиях российской гибридной агрессии.

В этом контексте новая инициатива от ПиС – планы создать Музей восточных территорий – тоже вряд ли улучшит отношения Польши с Украиной и Беларусью.

Вместе с тем Польша умудрилась испортить отношения со многими европейскими лидерами. Ее позиция относительно приема беженцев на своей территории раздражает Эммануэля Макрона, а заявленное стремление получить от Германии компенсацию за причиненный во время Второй мировой войны ущерб вряд ли порадовало Ангелу Меркель.

Собственно, и попытка польского МВД разместить на страницах новых польских паспортов изображения Острой брамы в Вильнюсе (как и Мемориала орлят во Львове) тоже явно не улучшила отношения с Литвой.

Порой кажется, что официальная Варшава нарочно раздражает своих соседей и партнеров, как будто не расположена на "кровавых землях", где немало чувствительных вопросов общей истории.

Подобное поведение призывает взглянуть на союзников Польши.

Помимо уже упомянутого Виктора Орбана, к ним можно отнести Дональда Трампа, который месяц назад побывал в Варшаве и освятил своим присутствием саммит стран Троеморья. Трамп дал понять, что заинтересован в экспорте заокеанского сжиженного газа, а Польша согласилась купить несколько батарей ЗРК Patriot.

Однако польско-американский альянс для многих европейских политиков выглядит не слишком привлекательным не только из-за внутриполитических проблем 45-го американского президента, но и учитывая экономическое соперничество ЕС и США.

Немало польских дипломатов и экспертов считают, что процедуре Brexit будет дан задний ход, что не мешает Варшаве выстраивать собственные отношения с Лондоном. В частности, предлагать совместные подходы к урегулированию конфликта на Донбассе, альтернативные нормандским, пусть и без заметных успехов.

Длительный экономический рост, положительный опыт преобразований внутри страны, европейской и евроатлантической интеграции произвели на Польшу странный эффект: в условиях доминирования "Права и справедливости" страна начинает напоминать Д'Артаньяна на первых страницах известного романа Александра Дюма.

Однако подобная манера внешнеполитического поведения не сможет продолжаться бесконечно, даже в хронически турбулентном современном мире.

Впрочем, остается открытым вопрос:

что делать Украине? Мы не может себе позволить сидеть, сложа руки, ожидая, пока прекратится доминирование ПиС в Польше.

Стоит сосредоточиться на собственном предложении по усилению Триморья, развивать польско-литовско-украинскую бригаду и искать возможности для прагматического сотрудничества.

Выбором Киева в данном случае должны стать не симметричные авантюры в двусторонних отношениях, а технологии мягкой силы и использование фактора украинских заробитчан как весомой составляющей польского экономического роста.

Автор: Евгений Магда,

политолог, доцент НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского

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