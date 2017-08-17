Инвестиции как угроза: зачем ЕС перекрывает кислород китайскому капиталу

Дмитрий Шемелин, юридическая фирма "Астерс" _ Четверг, 17 августа 2017, 13:12

Фото: telemundo.com

Афинский порт Пирей, лондонский аэропорт Хитроу, футбольный клуб "Атлетико Мадрид", Cirque du Soleil, Volvo, Pirelli, Segway, швейцарские химики Syngenta, производитель знаменитых лондонских кэбов London Taxi Company – что общего может быть у этих компаний?

Все они теперь полностью или частично принадлежат китайцам.

В 2016 году прямые инвестиции из Китая в ЕС достигли абсолютного рекорда в $35 млрд, почти вдвое больше, чем в 2015 году.

Текущий год может быть не менее успешным. С момента прихода к власти генерального секретаря Си Цзиньпина (2012) и объявления политики Нового шелкового пути (2013) китайские инвестиции в европейские предприятия растут рекордными темпами.

Действительно, китайские деньги пока составляют не такую уж большую долю в общем годовом объеме иностранных инвестиций в ЕС – менее 10%. Тем не менее, именно китайские инвестиции вызывают в Евросоюзе наибольшее беспокойство – ведь они направлены на стратегически важные "точки роста" европейской экономики: хайтек, включая товары двойного назначения, транспорт, энергетику (включая АЭС), инфраструктурные проекты.

Есть подозрения, что китайцы покупают компании не столько для прибыли, сколько для использования их интеллектуальной собственности у себя дома, в Китае, а при случае – и для влияния на стратегические узлы европейской экономики.

Чтобы умерить китайские аппетиты, в 2017 году руководство ЕС чуть ли не впервые в истории серьезно задумалось об ограничении одной из базовых свобод Европы: свободы движения капитала.

В настоящий момент статьей 61 Договора о функционировании ЕС (TFEU) предусмотрен полный запрет ограничений движения капитала. Свобода движения капитала – наиболее всеобъемлющая из свобод Единого рынка ЕС.

Если перемещение товаров, услуг и людей не ограничивается только внутри ЕС, то свобода инвестирования распространяется как внутри, так и за пределы ЕС и до сих пор не подлежала почти никаким ограничениям. Европейский суд рассматривал свободу движения капитала как практически неограниченную и максимально узко трактовал все ограничения на инвестирование (известные "дела о золотой акции").

Фактически единственным средством контроля иностранных инвестиций в ЕС является механизм разрешения на экономическую концентрацию (merger clearance). В зависимости от размера оборотов участников такое разрешение выдает либо Еврокомиссия, либо антимонопольные органы отдельных государств-членов ЕС. Их беспокоит влияние поглощения на конкуренцию – но

ни один из этих органов не проверяет происхождение средств или возможность ущерба безопасности ЕС.

В ответ на иностранные поглощения некоторые государства-члены ЕС ввели у себя дополнительные проверки безопасности.

Так, например, правительство Германии неформально принудило китайских инвесторов отозвать заявки на поглощение Aixtron, производителя чипов двойного назначения, и Ledvance, производителя лампочек Osram. В Бельгии после массовых протестов провалился проект китайской инвестиции в крупнейшую газовую сеть Eandis.

Проблема, однако, состоит в бессистемности такой реакции. Эти проверки проводятся на основании исключений из режима свободного перемещения капитала, которые TFEU предусматривает для вопросов национальной безопасности.

Это довольно узкое и шаткое основание – для него требуется наличие "действительной и достаточно серьезной угрозы" национальной безопасности, что не включает просто негативные экономические последствия.

Более того, запрет инвестирования должен быть "пропорциональным", то есть наиболее эффективным для достижения заявленной государством цели. Если этой же цели можно достичь менее агрессивным способом, запрет может быть отменен.

Пока что китайская сторона была склонна решать дело миром, но в случае жалобы в Европейский суд благополучный исход совсем не гарантирован – ведь недаром сам Суд назвал свободу движения капитала одной из самых "свободных". Юмор еще и в том, что

европейские инвестиции в Китай отнюдь не пользуются особой свободой.

В том же 2016 году, когда китайские вложения в ЕС увеличились на 77% и достигли $35 млрд, европейские инвестиции в Китай еле добрались до $8 млрд, потеряв перед этим миллиард в 2016 и три миллиарда в 2015. При этом многие секторы экономики Китая остаются вообще закрытыми для иностранных инвестиций.

В такой ситуации правительства Германии, Великобритании и Франции уже фактически ввели у себя ограниченные проверки иностранных инвестиций и обратились к еврокомиссару по торговле с предложением унифицировать соответствующие правила внутри ЕС.

Ответа на это предложение пока нет, а китайцы продолжают покупать.

Автор: Дмитрий Шемелин,

советник юридической фирмы "Астерс"

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