ЖКХ добавили ответственности: что тормозило европейские реформы в отрасли

Софья Линн, Всемирный банк _ Четверг, 17 августа 2017, 09:04

Украина, пускай и с большими сложностями, но делает шаги к европейским стандартам ЖКХ.

Вот и очередной шаг сделан: президент подписал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", и 2 августа он вступил в силу.

Неоднократно говорилось: без этого документа пакет законопроектов в сфере ЖКХ превратился бы в обычные бумажки, не имеющие никакой силы. Почему?

Потому что благодаря этому закону мы теперь будем знать, сколько именно ресурсов потребляет наш дом. Почему это важно? Потому что любая экономия начинается с учета. Нет учета – нет контроля – нет экономии. Ведь даже приходя на рынок за морковкой, мы требуем этот товар взвесить.

Показательный момент – во всех восточноевропейских странах, чей опыт перенимает Украина, эта реформа была проведена первой.

А в некоторых – подобные нормы существовали еще в социалистический период.

Национальный "особый путь" состоял в том, что переход на рыночные рельсы и принятие системы мер и весов обошло систему ЖКХ стороной. Почему так вышло?

Установлению учета сопротивлялись прежде всего поставщики – для них отсутствие учета означает возможности комбинаций с платежами. Не имеет значения, живет ли потребитель коммунальных услуг в холоде или в его квартире слишком жарко. Он все равно обязан заплатить столько, сколько ему "пропишут" по нормативам.

И постсоветская коммунальная система всеми руками цеплялась за эту возможность, препятствуя европейским реформам.

Теперь же приборы учета поставок тепловой энергии, горячей воды и централизованного водоснабжению обязаны появиться во всех многоэтажках. При этом установлены конкретные сроки: для тепловой энергии – до 2 августа следующего года, для горячей и холодной воды – до 2 августа 2019-го.

Что после этого изменится? Прежде всего, поставщик потеряет возможность перекладывать потери в сетях на плечи потребителей: все, что теряется по дороге к вашему дому, раньше оплачивали вы.

Теперь эти потери станут "головной болью" поставщиков – но не нас с вами.

Впрочем, закон вполне лоялен и к поставщику: теперь он может требовать от дома оплаты поставленных носителей в полном объеме. Это нормально, ведь прав без ответственности не бывает.





Точка расчета – дом

Еще одной важной составляющей нового закона является норма, по которой приборы коммерческого учета являются общей совместной собственностью сособственников многоквартирного дома и в обязательном порядке берутся на абонентский учет исполнителем коммунальных услуг и оператором внешних сетей. Обязанность по их обслуживанию (в том числе поверке) и замене возлагается на оператора внешних сетей.

При этом обязанность установить приборы учета лежит на операторе, но у **сособственников есть возможность и самим установить такой прибор, если условия оператора неприемлемы. Оплатить эти работы они могут в рассрочку на пять лет.

Так что и тут все на стороне клиента, то есть – на нашей стороне.

Также хорошо то, что в законе регламентируется порядок распределения объема коммунальных услуг между потребителями внутри дома. При этом особо предусматривается возможность применения, по решению сособственников, поправочных коэффициентов для распределения тепловой энергии между отдельными потребителями.

Говоря проще – торцевые квартиры, первый и последние этажи будут платить меньше, так как потери у них больше. Этот принцип распределения тепла внутри дома успешно работает как в Польше, так и в других восточноевропейских странах.





Владеешь информацией – владеешь миром

Еще в новом законе хорошо то, что он требует от оператора услуг большей детализации счетов. Дополнительно к общепринятым сведениям, которые указываются в счете, законом устанавливается обязанность предоставления бесплатно потребителю не реже двух раз в год:

- информации о среднем объеме потребления и среднем размере платы за коммунальную услугу другими потребителями соответствующей категории (в том числе в разрезе классов зданий);

- рекомендаций относительно возможных мер по повышению энергоэффективности зданий, информации о государственных целевых и других программах повышения энергоэффективности.

Кроме того, потребителю гарантируется бесплатный доступ к информации о ежедневном/ежемесячном объеме потребления услуг.

Это – отличная новость для нас, сособственников многоквартирных домов: мы сможем владеть полной информацией о своем потреблении и планировать энергоэффективные мероприятия, необходимые именно для нашего дома!

Есть и другие "плюшки". Например:

- гарантируется доступ к показаниям прибора коммерческого учета и устанавливается ответственность за непредоставление таких показаний;

- устанавливается ответственность за выставление потребителю счетов на оплату, сформированных с нарушением установленных правил;

- потребители могут возложить обязанности по распределению объема коммунальных услуг на уполномоченное лицо (управитель, представитель ОСМД и т.п.);

- потребители имеют право требовать компенсации стоимости объема коммунальных услуг, которые были на них распределены и образовались в результате утечки во внутридомовых сетях, с лица, виновного за такие утечки (например, управитель);

- до утверждения Минрегионом методики распределения объема потребленных коммунальных услуг потребителям предоставлено право самостоятельно определить свой порядок распределения таких услуг.





Дверь в европейское ЖКХ

Не менее важно и другое: принятие этого закона снимает преграду для дальнейшего реформирования украинского ЖКХ, позволяя использовать лучшие европейские модели.

Что дальше?

Ожидаем до конца года принятия закона про жилищно-коммунальные услуги, который призван очертить рамки договорных отношений между потребителем и монополистами-поставщиками коммунальных услуг. Это позволит потребителю выбирать, какие услуги ему заказывать, и понимать цену и границы ответственности в договорных отношениях.

Иначе – остается статус-кво и серая зона правового поля, когда потребитель не имеет возможности контроля и смены поставщика коммунальных услуг.

Борьба за европейские дома для украинцев еще далеко не выиграна. Однако мы стали на шаг ближе к победе.

Впрочем, как показывает украинский опыт, принятие закона не означает его выполнения.

За этим также необходимо следить. Ведь настоящая "евроинтеграция" начинается с каждого из нас. С нашего дома, с готовности брать на себя отвественность за свою собственность.

Вопреки всем преградам, Украина движется по пути, которым ранее прошла Восточная Европа. На этом пути нам еще не раз предстоят соблазны оставить все как есть. Но пока - во многом благодаря гражданской активности - мы сделали еще один шаг в Европу.

Автор: Софья Линн,

руководитель проекта группы Всемирного банка

"Энергоэффективность в жилищном секторе в Украине"

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