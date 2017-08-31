Макрон и Франция: медовый месяц закончился

Рэйнбоу Мюррей, Лондонский университет королевы Марии _ Четверг, 31 августа 2017, 09:51

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В мае Эммануэль Макрон вступил в президентскую должность на волне либеральных надежд, отвергнув традиционные партии, доминировавшие во французской политике весь период существования Пятой республики.

Однако спустя три месяца эйфория уступила место разочарованию: только 37% избирателей удовлетворены работой Макрона. Это означает 20-процентное падение поддержки после избрания.

"Европейская правда" публикует выдержки из интервью профессора Рэйнбоу Мюррей, эксперта по французской политике, беседовавшей с Элли Меарс из издания "IPG-международная политика и общество".





О результатах Макрона

В целом Макрон уже достиг многого. Его первый и самый значительный успех состоял в том, что он получил парламентское большинство. Это казалось невозможным, учитывая, что его политическая партия никогда ранее не участвовала в выборах и начала свою деятельность в прошлом году.

На международной арене он продемонстрировал готовность конкурировать с Дональдом Трампом. Это и рукопожатие политиков, напоминающие тиски, и твит Макрона "Make our planet great again" в ответ на угрозы Трампа выйти из Парижского соглашения. При этом Макрон смягчил враждебность и принял Трампа с государственным визитом, понимая, что ему нужно держать США на своей стороне.

Он также принял в Версале Владимира Путина, обсудив общие интересы в борьбе с терроризмом, и при этом – сделал замечание о соблюдении прав человека в России.

Исходная популярность Макрона не была устойчивой.

Это была вера людей "в чистый лист", на который они проецировали свои собственные надежды.

Что касается деятельности Макрона внутри страны, то он уже продвинул свой первый крупный законопроект, цель которого – наведение порядка в общественной жизни. Это было его ключевым обещанием предвыборной кампании после скандала, уничтожившего Франсуа Фийона (когда выяснилось, что тот платил фиктивные зарплаты собственным родственникам). Также принятие такого проекта было частью сделки, которую французский лидер заключил с "Демократическим движением".

Он также получил одобрение парламента на упрощенное проведение реформы трудового законодательства в области железнодорожного транспорта.





О падении рейтинга и стиле руководства

Впрочем, новое правительство оказалось не застраховано от коррупционных скандалов, и это ослабило положение Макрона.

Как уже сказано выше, популярность Макрона не была устойчивой, это была "вера в чистый лист".

Поскольку теперь французы узнали его лучше, у Макрона появилось больше возможностей их разочаровать.

Скандалы в правительстве, громкое увольнение начальника Генштаба армии в связи со спором о военных расходах и отчужденные отношения с прессой испортили его имидж. Его уникальная привлекательная сторона − способность балансировать правый и левый политические лагеря − также потенциально является его наибольшей слабостью, поскольку выбор любого из направлений означает риск оскорбить другую сторону.

При этом Макрон явно хочет быть хозяином положения и уже проявил авторитарные тенденции.

Он расшатал позиции своего премьер-министра, например, выступив с беспрецедентным обращением о "состоянии союза" за день до того, как премьер-министр должен был изложить государственную политику.

Он окружил себя лояльными людьми и относительными новичками, которые не в состоянии бросить вызов его авторитету.

Он держит средства массовой информации на расстоянии вытянутой руки и выражает желание, чтобы парламент стал технократическим органом, которому поручено пересмотреть правительственное законодательство.

Но за все это нужно платить. Централизация власти означает: если что-то пойдет не так, ответственность ложится лично на него.





О новых лицах в политике

Во время кампании Макрон обещал предложить должности кандидатам извне традиционного политического истеблишмента, в том числе женщинам. Частично ему это удалось.

В правительстве сейчас – 50% женщин и много непартийных.

Женщины составляют почти половину фракции Макрона. Однако ключевыми фигурами во французской политике по-прежнему остаются мужчины. Они занимают большинство основных должностей в правительстве, охватывают все главные консультативные роли в Елисейском дворце и многие из главных ролей в парламенте.

Новые парламентарии также в подавляющем большинстве происходят из более привилегированных слоев населения. Таким образом, он предпринял некоторые шаги, но ему все еще предстоит пройти долгий путь.





О реформах

В политическом плане Макрон не должен испытывать никаких трудностей при проведении реформы трудового законодательства. У него уже есть одобрение парламента, позволяющее продвигать президентские реформы; даже если он этим не воспользуется, у него есть лояльное парламентское большинство.

Гораздо более серьезная борьба ждет Макрона на улице, где французы, несомненно, попытаются сорвать его планы. А во Франции уличные протесты способны затормозить всю страну.

Такая тактика ранее заставила отступить многих президентов.

Впрочем, Макрон уже ожидает этого и, полагаю, останется на своей позиции. Возможно – сделает несколько небольших уступок.

Чтобы реформы принесли плоды, нужно время. Поэтому президент должен воспользоваться шансом − сейчас или никогда.

Учитывая склонность Макрона к проявлениям силы и авторитета, я думаю, что он будет проводить реформы в стиле Тэтчер.





О европейской политике

Макрон и Меркель разделяют политические взгляды и оба заинтересованы в защите ЕС от различных угроз.

В условиях неустойчивого американского президента, угрожающего президента России, продолжающегося кризиса мигрантов и неизбежного Brexit Франция и Германия нужны друг другу больше, чем когда-либо.

Макрон однозначно поддерживает ЕС и заинтересован в тесном сотрудничестве с Германией.

Автор: Рэйнбоу Мюррей,

профессор политологии в Лондонском университете королевы Марии, занимала должность приглашенного профессора в Высшей нормальной школе и Институте политических исследований (Париж)

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