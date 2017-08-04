Проект Европа, рецепт на десятилетия: польский взгляд на будущее ЕС и Украины

Яцек Ключковский, Институт восточноевропейских исследований, Варшава _ Пятница, 04 августа 2017, 08:04

Фото: forum-ekonomiczne.pl

"Проект Европа. Рецепт на следующие десятилетия" – под таким лозунгом в польском городе Крыница-Здруй пройдет Экономический форум – крупнейший в Центральной и Восточной Европе. И что очень важно – с прошлого года особое внимание форума было посвящено именно Украине. В этом году, обещают организаторы, этот фокус останется неизменным.

"Европейская правда" будет информационным партнером мероприятия.

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Город Крыница-Здруй, небольшой горный курорт, расположенный в польских Бескидах, известен с XVIII века своими минеральными источниками. Крыница полна туристических достопримечательностей, которые привлекают посетителей на протяжении практически всего года.

После основания Экономического форума Крыницу часто называют "польским Давосом" в честь швейцарского альпийского курорта, известного своей зимней конференцией, где собирается мировая элита бизнеса и политики.

Впервые Экономический форум в Крынице состоялся 25 лет назад. Нынешняя встреча будет двадцать седьмой.

С самого начала мероприятие задумывалось как международный проект, направленный на стимулирование сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы. Конференция должна была облегчить экономические контакты, способствовать европейской интеграции и создать дополнительные возможности для диалога и обсуждения интересных и актуальных тем.

В дебатах форума обычно принимали участие президенты и главы правительств, ведущие политики региона, министры, комиссары ЕС, парламентарии, а также бизнесмены, представители крупнейших и быстро растущих компаний "новой Европы". В Крынице также встречались выдающиеся ученые, ректоры университетов, лидеры общественного мнения и художники.

Высокий уровень гостей, разнообразие точек зрения, представленных в ходе обсуждения, стали магнитом для общественного интереса. В течение прошлых лет количество участников стремительно возросло и сейчас регулярно превышает 3000 человек.

Организаторы экономического форума умело используют удобное расположение курорта – недалеко от границы со Словакией и Украиной, неподалеку от Венгрии, Чехии и Австрии, поощряют также участвовать в мероприятии гостей из Западной Европы, стран Балтии, России и Беларуси.

С самого начала Украина была одним из важнейших партнеров и участников Экономического форума в Крынице.

Много раз мероприятие посещали украинские президенты и премьер-министры, которые получили здесь хорошую возможность представить своим европейским коллегам точку зрения Киева по ключевым вопросам. В дискуссиях также регулярно участвовали украинские министры и парламентарии.

Среди обладателей важнейших наград, присуждаемых в Крынице, можно найти украинские фамилии. Так, "Человеком года" становились Виктор Ющенко (в 1999 году за достижения на посту главы Национального банка Украины) и Юлия Тимошенко (в 2005 году после успеха "оранжевой революции").

Почетным дипломом для лучшей неправительственной организации Центральной и Восточной Европы отмечен киевский Центр имени Разумкова. А в прошлом году специальную награду форума получил историк Ярослав Грицак. Среди крыницких лауреатов были также Евромайдан и глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис.

Следует отметить особый уровень присутствия Украины в 2016 году.

На встрече премьер-министров стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) статус специального гостя получил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В своей речи он подчеркнул, что Украина не хочет и не может отказаться от усилий в пользу присоединения к европейскому сообществу.

В прошлогоднем форуме также приняли участие вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, многочисленные парламентарии, представители регионов и городов. В Крынице был также широко представлен бизнес.

Всего в прошлом году украинским вопросам было посвящено более пятнадцати панельных дискуссий.

Наибольший интерес участников Форума вызвали разговоры об украинской реформе по децентрализации, энергетической политике, ситуации с крымскими татарами, приграничном сотрудничестве и возможности создания нового "Плана Маршалла" для Украины.

Украинский вопрос не исчезнут из повестки дня и нынешнего, 27-го Экономического форума который состоится в Крынице 5-7 сентября. Организаторы ожидают приезда первого заместителя премьер-министра Украины Степана Кубива, министров и их заместителей, группы украинских парламентариев и представителей органов местного самоуправления из областей, наиболее заинтересованных в польско-украинском сотрудничестве и европейской интеграции.

27-й Экономический форум в Крынице-Здруй пройдет под лозунгом "Проект Европа. Рецепт на следующие десятилетия".

Структура программы похожа на прошлогодние: шесть пленарных сессий с участием самых важных гостей, в том числе президентов и премьер-министров стран нашего региона, а также около 200 дискуссий и других мероприятий. Программа состоит из тематических блоков, таких как международная политика, инвестиции и развитие, макроэкономика, СМИ и информационная безопасность, новая экономика, общество, политика безопасности, энергетика, инновации, здравоохранение, Европа Карпат, форум польской диаспоры, форум регионов и т.п.

Среди тем панельных дискуссии, которые будут иметь отношение к Украине, стоит обратить внимание на такие: "Европейская стратегия для Карпат – новое качество приграничного сотрудничества", "Межрегиональная общественная дипломатия – партнерство городов и регионов на международном уровне", "Перед очередным расширением Евросоюза и НАТО на восток. Как обеспечить безопасность и возможности развития странам Восточной Европы?", "Польша – Украина. В поисках новой модели партнерства и сотрудничества", "Украина 2014-2017: прогресс и разочарования", "Трудовые мигранты из Украины на европейский рынок труда", "Гибридные войны Российской Федерации против Украины, стран Балтии и Польши. Как противодействовать?" и многие другие.

Среди спикеров будут очень интересные докладчики как из Польши и Украины, так и из других европейских стран.

Организаторы конференции – варшавский "Институт восточноевропейских исследований" и Малопольское воеводство, на территории которого находится Крыница-Здруй, – искренне приглашают гостей из Украины принять участие в мероприятии.

Они надеются, что 27-й Экономический форум станет хорошей возможностью для политиков, бизнесменов, экспертов и общественных активистов для обмена мнениями о том, как решить непростые вопросы, которые современность поставила перед европейцами в 2017 году.

Зарегистрироваться и аккредитоваться на форум можно до 14 августа по ссылке.

Автор: Яцек Ключковский,

Институт восточноевропейских исследований (Варшава),

чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

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