Банки с привилегиями: чем законопроект о кредитных союзах противоречит нормам ЕС

Юлия Хорт, Парламентская экспертная группа по евроинтеграции _ Понедельник, 07 августа 2017, 09:31

На рынке взаимного кредитования давно назрели изменения, поскольку деятельность кредитных союзов в Украине ограничена, а права заемщиков и инвесторов недостаточно защищены.

Поэтому проект закона "О кредитных союзах" №6405, который декларирует прозрачность и стабильность этого вида деятельности, должен был бы решить большинство вопросов, если бы не ряд странных предложений.

Законопроект призван усилить защиту вкладчиков, заемщиков, инвесторов таких союзов, обеспечить государственную поддержку фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. В конце концов, такие изменения предусмотрены Планом законодательного обеспечения реформ в Украине, принятым парламентом еще в июне 2015 года.





Что не соответствует европейским нормам?

В Евросоюзе нет специальной директивы о деятельности кредитных союзов. Впрочем, на них как на кредитные учреждения распространяются соответствующие положения права ЕС.

Такие союзы ориентированы на розничное потребительское кредитование физических лиц и малого бизнеса, поэтому к ним применяется упрощенное регулирование. Так, ст.2.5 Директивы 2008/48/ЕС дает право государствам-участникам ввести для кредитных союзов ограниченный круг требований.

Существенно, что к кредитным союзам в ЕС не применяются требования директив по размеру капитала, которые действуют в отношении банков, иначе союзы просто не смогли бы осуществлять свою деятельность. Значительную роль в определении основ их деятельности играют документы и стандарты, разработанные Всемирным советом кредитных союзов, в частности, Модельный закон о кредитных союзах от 2015 года.

Украинский законодатель предлагает в большинстве своем довольно прогрессивные новеллы.

Так, стоит поддержать положения, предусматривающие обязательное участие кредитных союзов, привлекающих депозиты, в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Эта норма соответствует ч.3 ст.4 Директивы 2014/49/ЕС – кредитная организация может привлекать вклады, только если она является участником официально признанной системы гарантирования.

Законопроект также предлагает разрешить фермерским хозяйствам становиться участниками кредитных союзов, что согласуется с положениями ст.1.30 Модельного закона о кредитных союзах.

Деятельность союзов, по замыслу авторов законопроекта, значительно расширят. Им позволят осуществлять перевод средств, выступать финансовыми посредниками, в частности, в сфере страхования, предоставлять финансовые консультации, проводить рефинансирование собственной деятельности по предоставлению ипотечных кредитов, кроме эмиссии ипотечных облигаций и ипотечных сертификатов; осуществлять взыскание на предмет залога (ипотеки) в порядке, определенном законодательством, управление предметом залога (ипотеки) до его реализации; предоставлять в аренду имущество, уступать право требования по кредитному договору, выпускать и обслуживать электронные платежные средства – и все это полностью согласуется с положениями ст.3.10 и 3.15 Модельного закона о кредитных союзах.

В отличие от действующего в Украине законодательства о кредитных союзах, законопроект №6405 требует обязательного участия таких союзов в саморегулируемой организации и делегирует ей значительный круг контролирующих полномочий, что не противоречит праву ЕС.

Критерии отнесения кредитных союзов к категории проблемных согласуются с положениями ст.9.20 Модельного закона о кредитных союзах.

Отличие заключается в том, что Модельный закон оперирует термином адекватность капитала, а законопроект применяет широкий подход – кредитный союз может быть признан проблемной как на основании неадекватности капитала, так и в связи с системным нарушением законодательства.

Однако отсутствие в законопроекте определение терминов "норматив платежеспособности" и "краткосрочная ликвидность" при определении кредитных союзов проблемными может осложнить правоприменение.

Украинский законодатель не предлагает четкого регулирования таких щекотливых вопросов, как привлечение депозитов – в отличие от европейского права.

Законодательство Украины регламентирует лишь принятие депозитов банками, а кредитные союзы руководствуются подзаконным нормативным актом – Правилами осуществления депозитных операций для кредитных союзов, утвержденными распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 30.12.2011 № 821. Это неприемлемо: ключевые вопросы депозитов (условия привлечение, процентные ставки, возврат) должны быть урегулированы на законодательном уровне.

В статье 34 законопроекта лишь отмечается, что "нарушение требований закона Украины "О кредитных союзах" влечет ответственность в соответствии с законом", но не определена сама ответственность.

В отличие от действующего закона, законопроект предусматривает возможность использования паевого капитала для покрытия убытков, привлечения кредитов юридических лиц на условиях субординированного долга.





Привилегии для кооперативных банков

Еще одна инициатива указанного законопроекта – изменение порядка создания кооперативного банка. И это очень дискуссионная новация.

На сегодня соответствующий вопрос урегулирован ст. 8 закона Украины "О банках и банковской деятельности". Согласно действующему законодательству, учредителями местных кооперативных банков могут быть физические и юридические лица, а центрального кооперативного банка – местные кооперативные банки.

Законопроект значительно сужает круг основателей кооперативных банков – ими могут быть только кредитные союзы. Это ключевое изменение.

Еще одна важная новация – уменьшаются требования к минимальному размеру уставного капитала кооперативного банка с 500 млн грн до 60 млн грн. Также отменяется действующее разделение кооперативных банков на местные и центральные.

По действующему законодательству минимальное количество участников местного кооперативного банка должно быть не менее 50 человек, законопроектом это требование отменено. Зато отмечается, что учредителями кооперативного банка могут быть не менее 10 кредитных союзов; если же банк образуется путем преобразования кредитного союза или слияния союзов, то требования к количеству учредителей нет.

Однако в Евросоюзе кооперативные банки создаются и обязаны действовать на тех же законодательных основаниях, что и банки, основанные на других бизнес-моделях.

Им не предоставляется каких-либо преимуществ; такие известные банки, как австрийский "Райффайзенбанк", французский "Креди Агриколь" относятся к кооперативным банков.

До сих пор в Украине не создано ни одного кооперативного банка, и понятно, что законодательные новации должны были бы стимулировать процесс. Тем не менее, основание кооперативных банков кредитными союзами могло бы рассматриваться как одна из форм создания кооперативного банка, однако не она единственная, любые подобные ограничения не соответствуют общепринятой международной практике. Организационно-правовая форма кооперативного банка должна определяться спецификой корпоративного управления, а не особыми требованиями к кругу учредителей.

Несколько замечаний по поводу уменьшения уставного капитала кооперативного банка до 60 млн грн: такое предложение не противоречит европейскому праву. Государство-участник ЕС может делать исключения и предусмотреть для отдельных кредитных учреждений значительно меньшие требования к минимальному размеру уставного капитала, однако не менее 1 млн евро.

Но при этом государства-члены должны сообщить Еврокомиссии о причинах такого исключения. Пояснительная записка к законопроекту никакой аргументации по этому поводу не содержит.

В государствах ЕС действуют различные модели банковской кооперации, малораспространенная – это когда банковский кооператив основывается другими кооперативами. Например, это кооперативный банк в Великобритании. Обычно при определении кооперативного банка акцент делается на принципах кооперации, ограничение учредителей не предусматривается (Принципы корпоративного управления в кооперативных банках Европейской ассоциации кооперативных банков).

В то же время авторы законопроекта №6405 никак не объяснили, почему за основу взяли такую ​​неевропейскую модель для кооперативных банков, которая ограничивается исключительно кредитными союзами.

Как следствие, законопроект в большинстве положений, в частности относительно кредитных союзов, соответствует европейским нормам, но нуждается в существенной доработке, особенно в части, касающейся деятельности кооперативных банков.

Автор: Юлия Хорт,

кандидат юридических наук,

эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции

Материал подготовлен при поддержке Европейского Союза и Международного фонда "Відродження" в рамках проекта "Общественная синергия"

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