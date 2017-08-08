Скандал по паспорту: достаточно ли отреагировала Украина на польскую провокацию

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 08 августа 2017, 09:18

Польша продолжает генерировать скандалы с соседями. На этот раз – снова с Украиной. А за компанию – еще и с Литвой.

Суть очередного конфликта – в новом дизайне польских паспортов, который планируется приурочить к 100-летию восстановления государственности. Министерство внутренних дел Польши уже выложило изображения, которые должны оказаться на страницах нового паспорта. Ими, по словам министра Мариуша Блащака, "хотели бы отдать должное всем тем, кто пролил свою кровь за свободу польского государства".

Часть рисунков уже утверждена, среди них – "Мемориал орлят" во Львове. Впрочем, бестактность (или провокация) польского правительства на этом не заканчивается. Среди утвержденных иллюстраций, которые в министерстве решили вынести на онлайн-голосование – Острая брама, одна из достопримечательностей литовской столицы.

Показательный момент: если вильнюсские ворота – в первую очередь духовная достопримечательность (внутри нее находится часовня с известной иконой), то

присутствие в паспорте места захоронения защитников на то время польского Львова от украинской армии можно воспринять как намек на территориальные претензии.

Конечно, официальная Варшава отмечает, что такое сходство обманчиво, эти рисунки отнюдь не означают каких-либо территориальных претензий к соседним странам, а лишь подчеркивают особую роль этих памятников для национального самосознания (что правда).

Впрочем, даже в Польше этот шаг вызвал неоднозначную оценку. В частности, Wyborcza уже обратилась в МВД за комментарием, не считают ли в ведомстве, что появление мотивов городов, расположенных за пределами современной Польши, может привести к напряженности в отношениях между странами. "Представим реакцию нашего МИД, если, например, Германия поместит в свои паспорта изображения Бреслау или Штетнина (нынешние польские Вроцлав и Щецин. – Ред.)", – пишет Bezprawnik.

Впрочем, сейчас скандальный дизайн новых паспортов критикуют преимущественно оппозиционные польские медиа. А потому не исключено, что такая критика лишь усиливает уверенность чиновников, что они приняли правильное решение.

И эта уверенность оставалась бы непоколебимой при отсутствии громкого дипломатического скандала... но, без него, очевидно, не обойдется.

Первыми отреагировали литовцы.

4 августа министр иностранных дел Линас Линкявичюс вызвал временного посла Польши в Литве. "Мы объяснили ему ситуацию и предупредили, что такого быть не должно... Ненормально, когда используют фотографии других стран, тем более зная, что в нашей истории были разные страницы. Что касается Вильнюса, судьбы этого края, то это еще больнее. Поэтому нужно учитывать эти обстоятельства", – заявил Линкявичюс.

Из заявления главы литовской дипломатии ("насколько мы знаем, позиция Украины схожа", отметил он) также следовало, что эти вопросы Вильнюс успел обсудить с Киевом. Поэтому аналогичный шаг со стороны украинского МИД был вполне ожидаемым.

В конце концов, после выходных отреагировал и официальный Киев. 7 августа в МИД был вызван посол Польши Ян Пекло.

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие стратегического украинского-польского партнерства", – говорится в заявлении МИД.

Стоит напомнить, что за последние месяцы это не первый случай, когда Украина вынуждена реагировать на недружественные действия со стороны Польши.

Для сравнения, стоит вспомнить прошлогодний конфликт в польском Перемышле, следствием которого стал запрет на въезд в Украину президента этого города Роберта Хомы. Это решение, принятое СБУ без консультаций с правительством, вызвало острую реакцию в Варшаве. В конце концов, запрет пришлось отменить, что поставило Украину в неудобное положение.

Принципиальный момент: на этот раз украинский МИД действовал хоть и осторожно, но вполне правильно. Он координировал свои действия с Литвой, воздержавшись от односторонних шагов.

Поэтому украинская реакция пока выглядит адекватнее предыдущей. Однако,

дав старт международному скандалу, готовы ли мы к его эскалации?

Другими словами – есть ли у нас план на тот случай, если Польша не согласится менять рисунки на своих паспортах? Вероятность такого сценария достаточно высока – хотя бы потому, что нынешняя польская власть очень редко признает свои ошибки.

Что в таком случае будет делать Украина? Ограничится новым заявлением? Найдет путь для обжалования? Попытается ответить на эти действия своими?

Следует помнить и другое – в последние годы Варшава регулярно пытается "тестировать" реакцию своих соседей, раз за разом прибегая ко все новым противоречивым шагам. Следовательно, отсутствие реакции Киева мотивирует наших соседей на новое обострение.

Окончательное решение по поводу дизайна нового паспорта должно быть принято в сентябре. Польские чиновники пока не комментируют этот случай, что позволяет предположить, что окончательное решение еще не утверждено. В любом случае, настоящий скандал начнется уже осенью. И к этому надо быть готовыми.

Худший для нас сценарий – если Варшава откажется размещать изображения, которые раздражают Вильнюс (там решение еще не утверждено, и изменить все очень легко), но не пойдет на уступки Киеву.

Поэтому стоит уже сейчас заручиться поддержкой Вильнюса, чтобы получить возможность вынести эту проблему на уровень ЕС. Вместе доказывать, что такая бестактность – отнюдь не случайность.

В конце концов, чем активнее Киев будет сейчас в этом вопросе, тем проще нам будет потом оппонировать польским заявлениям наподобие "с Бандерой Украина в ЕС не войдет".

А что подобные заявления еще будут, сомнений уже нет.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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