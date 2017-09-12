Российский след в корейской ядерной программе: кто может скрываться за мировым конфликтом

Юрай Месик, Братислава, для Европейской правды _ Вторник, 12 сентября 2017, 12:34

Фото: atimes.com

В начале августа Deutsche Welle опубликовало колонку немецкого ученого-ракетчика Роберта Шмукера о том, что ракетная программа Северной Кореи может существовать только за счет российских и советских ракетных двигателей и компонентов. При этом Шмукер не стал обвинять официальную Москву в умышленных поставках технологий Пхеньяну.

Пять дней спустя другой эксперт, Майкл Эллеман, пишет в New York Times о возможной связи ракет КНДР с украинскими ракетными двигателями. Украинские СМИ подробно писали о том, что за этим последовало: Киев отрицал свою причастность, а аналитики нашли у Эллемана российские семейные связи...

Прошел месяц. Недавно КНДР провела термоядерные испытания, а северокорейские баллистические ракеты пролетели над Японией.

"Дальше будет больше" – обещает Пхеньян.

А проблема зарубежной роли в ракетно-ядерной программе КНДР не сходит с повестки дня.

Интенсивность ракетной программы Пхеньяна сейчас выше, чем когда-либо. С начала года проведено уже более десятка ракетных испытаний, каждое – мощнее предыдущего.

Скорее всего, катализатором такого внезапного ускорения стали ракетные двигатели и компоненты, ввозимые в Северную Корею извне. Конечно, есть шанс, что часть из них попала в КНДР с помощью российских или украинских нелегальных торговцев оружием, но нельзя исключать, что по крайней мере некоторые (если не все!) импортируемые компоненты ракет оказались там при помощи государственных игроков.

С какой целью другое государство может помогать Пхеньяну строить баллистические ракеты и атомные бомбы?

Начнем с Украины.

Нет такой выгоды, которую могло бы получить украинское правительство, помогая Северной Корее.

Наоборот, для государства, стремящегося к членству в ЕС и НАТО, такое решение – как только о нем кто-нибудь узнает – означало бы самоубийство.

Тем более, если вспомнить о том, что Украина 23 года назад отказалась от всего своего ядерного арсенала и положилась на "гарантии безопасности", которые оказались ложными. Даже после предательства со стороны США и Великобритании во время российской оккупации Крыма и открытой агрессии РФ на Востоке, для Киева нет ни капли смысла в таком нападении на Запад.

Но для России – все иначе. РФ действительно выгоден кризис на Корейском полуострове.

У России есть сухопутная граница с КНДР, поэтому поставки ракетных двигателей можно было бы легко замаскировать. Россия не скрывает своих антизападных и антиамериканских позиций, антиамериканизм и антиевропеизм играют центральную роль в официальной российской внутренней политике (пусть даже их целью является сокрытие коррупции и экономического упадка в собственной стране).

Нынешний успех ракетной и ядерной программ КНДР играет на руку россиянам.

Последние события не только осложняют жизнь Вашингтону, но и отвлекают внимание американцев от действий России в других странах, в том числе в самих Соединенных Штатах. Учитывая это, подпольная поддержка северокорейской ракетной и, возможно, ядерной программы могла бы иметь смысл для авторов кремлевских стратегий.

"Раздражение" США, вероятно, не является главной причиной возможной поддержки Пхеньяна со стороны Москвы. Влияние на Вашингтон может быть лишь побочным эффектом в другой стратегической, жизненно важной для РФ игре.

Несмотря на официальную антизападную риторику, многие россияне считают, что Запад не представляет для России реальной угрозы. Все, что нужно Европе от Москвы – это нефть и газ, и россияне сами хотят их продавать. ЕС сегодня является для них самым большим и самым надежным клиентом и ключевым источником доходов государства. С США все еще проще – для экономики Соединенных Штатов российская экономика настолько мала и незначительна, что, упрощенно говоря, мало кто заметил бы исчезновение России с земного шара.

Но в отличие от США или Европы, есть страна, которой нужны российские вода, земля, минералы и другие природные ресурсы.

Эта страна – Китай.

Китай, который является ключевым соседом Северной Кореи и ее защитником.

Китай, который в свое время контролировал значительную часть территории нынешней России, пока его не заставили "под пушками" подписать договоры 1858 и в 1860 лет, отдав под контроль Москвы нынешний Дальний Восток РФ (и многие россияне опасаются, что теперь Поднебесная стремится вернуть утраченное).

Китай, который превратился в экономическую и военную сверхдержаву, которая опережает Россию во всем, кроме двух показателей – площади территории и количества ядерных боеголовок. Страна с огромным населением, которая, столкнувшись с прогрессирующими климатическими изменениями, все больше и больше нуждается в сибирской воде и сельскохозяйственных землях.

Восточнее озера Байкал лежит территория, почти такая же по площади, как Соединенные Штаты, однако с населением всего 6,5 миллионов человек. Сотни миллионов китайцев смотрят через границу в эту огромную пустоту. Когда Китай решит пересечь эту границу, у Москвы не будет способа его остановить.

По крайней мере, в случае, если Китай будет оставаться таким же сильным, как и сегодня.

Может ли Китай стать гораздо слабее – слишком слабым, чтобы бросить вызов россиянам? Да, возможно.

Путь к ослаблению Китая может лежать через серьезную ядерную катастрофу в Северной Корее, или же очень специфическую "аварию".

Не будем забывать, что у термоядерного оружия есть еще дополнительный поражающий фактор, очень важный в XXI веке.

Взрыв термоядерной боеголовки на баллистической ракете во время очередных "испытаний", на высоте несколько сотен километров, сформирует электромагнитный импульс, способный (при достаточной мощности взрыва) разрушить электрическую инфраструктуру и электронные устройства на площади в миллионы квадратных километров от эпицентра!

Продолжительная потеря электроэнергии будет иметь разрушительные экономические последствия для всех развитых стран, расположенных за сотни километров от места взрыва – для Японии, Южной Кореи или Китая. В худшем случае это может привести даже к экономическому, социальному и политическому хаосу. Поэтому именно Китай может быть главной целью и жертвой тех, кто решил "помочь" ракетно-ядерной программе КНДР.

Достаточно предоставить Ким Чен Ыну необходимые технологии.

Скажете, это все звучит очень спекулятивно? Действительно, это так.

Но в последнее время было немало предположений, которые казались безумными, но впоследствии подтвердились – например, о том, что российское вмешательство в американские выборы способно посадить в Белый дом такого человека, как нынешний президент США.

Поэтому соглашусь – это будет оставаться спекуляциями. До тех пор, пока не будет доказано.

Автор: Юрай Месик,

эксперт Словацкой ассоциации

внешней политики

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