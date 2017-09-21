Скандинавский рецепт для украинских митингов: как действовать Нацполиции при массовых беспорядках

Кястутис Ланчинскас, Консультативная миссия ЕС _ Четверг, 21 сентября 2017, 15:19

Фото предоставлено пресс-службой КМЕС

14-16 июня 2001 года шведский город Гетеборг, где проходил саммит ЕС, охватили массовые беспорядки, которые по уровню насилия и причиненного ущерба были едва ли не самыми масштабными в его истории. В результате столкновений антиглобалистов с полицией центральная часть города была серьезно повреждена.

Впервые с 1931 года ситуация во время протеста вышла из-под контроля, и полиция открыла огонь по протестующим.

К счастью, никто не погиб.

Когда в городе наконец-то наступил покой, шведская полиция – надо отдать ей должное – решила тщательно проанализировать, что именно пошло не так.

И хотя в тот день в Гетеборг на самом деле приехало агрессивно настроенное меньшинство протестующих, которые не скрывали, что их цель – создать всем проблемы, расследование событий июня 2001 года показало, что полиция должна была сделать гораздо больше, чтобы предотвратить вспышки насилия.

В Швеции полиция пользуется ли не самым высоким в мире уровнем общественного доверия. Регулярные опросы подтверждают, что более 90% шведов доверяют своим полицейским. Такое доверие можно отчасти объяснить тем, что полиция всегда готова не только выявлять проблемы, но и делать все для их устранения. Поэтому, проанализировав гетеборгские беспорядки, шведская полиция начала разработку новой модели охраны общественного порядка во время массовых мероприятий.

Был учтен опыт полицейских служб Великобритании, Нидерландов и Германии, а больше всего – опыт соседней Дании.

Но одновременно, чтобы определить наилучшую тактику охраны общественного порядка на различных массовых мероприятиях,

шведская полиция начала сотрудничать с европейскими учеными и исследователями – в частности, экспертами по вопросам психологии толпы.

Как следствие, появилась новая модель полицейской деятельности по охране общественного порядка, и с середины 2000-х она продолжает постоянно развиваться.

Шведская модель оказалась действенной, некоторые ее элементы взяли на вооружение полицейские службы других стран Европы. Поэтому мы с коллегами в Консультативной миссии ЕС очень рады, что Национальная полиция Украины, которая постоянно прилагает усилия, чтобы сделать свою службу более европейской, решила положить в основу своей новой модели охраны общественного порядка так называемый "скандинавский подход".

С 25 сентября Консультативная миссия ЕС начнет проведение в Украине тренингов в рамках программы подготовки командного состава подразделений полиции по охране общественного порядка. В первом пилотном тренинге примут участие 22 командира. Курс предусматривает подготовку командиров трех уровней: стратегического (соответствует европейскому "золотому"), операционного ("серебряного") и тактического ("бронзового").

Следует отметить, что страны никогда слепо не копируют готовые полицейские модели: деятельность полиции в современной Европе больше напоминает "мозаику" из общих идей, адаптированных с учетом местных потребностей.

Так что новая украинская модель не будет полностью "скандинавской". Она будет украинской,

но будет базироваться на методах, эффективность которых уже проверена в других странах, и будет ориентирована на защиту прав человека.

Некоторые говорят – мол, вызовы, которые стоят перед Украиной, настолько велики, что заимствования "пацифистских" методов полицейской деятельности из-за рубежа, где нет вооруженных конфликтов, "до добра не доведет".

Но такие рассуждения не имеют под собой никаких оснований.

Учения полицейских для действий во время массовых беспорядков. Один из рецептов "шведской модели": улица перегорожена автомобилями, а не полицейскими

Мы рекомендуем скандинавский подход именно потому, что его эффективность доказана жизнью – эта модель неоднократно подтверждала, что позволяет уменьшить проявления насилия во время массовых мероприятий.

Главным принципом скандинавского подхода является так называемое "содействие", то есть роль полиции заключается в том, чтобы гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не в ограничении их прав. Обычно большинство людей на любом митинге хотят, чтобы мероприятие прошло мирно. Однако если полиция будет действовать неправильно, если будет настроена агрессивно, то радикальное меньшинство может склонить других людей на свою сторону.

Чтобы работа полиции была эффективной, нужен постоянный диалог с организаторами демонстрации или массового мероприятия, ведь это помогает определить и заранее нейтрализовать потенциальные источники угроз. Важно уметь установить, является ли, например, брошенная в толпу бутылка отдельным инцидентом или это начало какой-то более серьезной, более массовой провокации.

Ориентация на "содействие" также означает, что участники массового собрания должны воспринимать полицейских как тех, кто защищает и охраняет их права, а не посягает на них. Демократическая полицейская деятельность может считаться успешной лишь тогда, когда, с одной стороны, правоохранители во время мероприятия малозаметны и ведут себя "без сюрпризов", а с другой стороны, применяют так называемый "ступенчатый" (пропорциональный) подход.

Он предусматривает, что охрана порядка сначала должна быть очень "сдержанной".

Полицейские не должны сразу появляться на митинге в "полном обмундировании".

Более естественно, если сначала митингующие видят полицейских в фуражках (а не в шлемах) и специальных светоотражающих жилетах.

Действовать жестче полиция должна лишь в случае возникновения серьезной угрозы эскалации. Если же с самого начала взволновать толпу шлемами и щитами, эффект может быть противоположный ожидаемому.

Надеемся, что применение новой модели охраны общественного порядка в Украине будет столь же успешным, как и в других странах, и это поможет уменьшить проявления насилия во время демонстраций, футбольных матчей и других массовых мероприятий.

Конечно, новый подход не изменит все за одну ночь и не сможет полностью устранить проблему насилия на массовых собраниях. Однако он может стать важным шагом на пути к полному обновлению методов полицейской работы в Украине, благодаря которому массовые собрания будут рассматриваться как право людей, которое надо защищать, а не как угроза, которой нужно бояться.

А мы в Консультативной миссии ЕС приветствуем этот шаг коллег из Национальной полиции и заверяем, что и в дальнейшем готовы поддерживать их в реализации запланированных изменений.

Автор: Кястутис Ланчинскас,

глава Консультативной миссии ЕС

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