Друзья Путина в Бундестаге: как Украине взаимодействовать с новой немецкой оппозицией

Лидия Примаченко, для Европейской правды _ Вторник, 26 сентября 2017, 11:42

Завершение выборов вывело Германию на новый этап – к переговорам о будущем составе правительства.

Вопрос новой власти в Германии еще долго будет находиться на повестке дня не только ФРГ, но и всего мира, ведь переговоры о коалиции заберут не одну неделю и, видимо, не один месяц.

"Европейская правда" уже публиковала статью о том, как может измениться "украинская политика" Берлина.

Но Украине следует готовиться не только к работе с новой властью.

Анализируя результаты выборов в Бундестаг с позиции нашей страны, можно сделать вывод, что наиболее негативных последствий немецких выборов для Украины теперь можно ожидать не от будущей правительственной коалиции, а от потенциальной оппозиции в Германии.

После объявления первых результатов выборов о готовности вступить в ряды оппозиции заявили три политические силы: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем (20,5%), праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (12,6%) и партия "Левые" (9,2%). Сейчас это – более 40% депутатов немецкого Бундестага.

То есть вполне достаточное количество, чтобы утверждать: федеральное правительство не сможет просто игнорировать их мнение.

Каждой из партий оппозиции еще предстоит сделать свои выводы после состоявшихся выборов.

Унизительные результаты СДПГ стали логическим завершением ряда поражений на выборах в ключевых для социал-демократов федеральных землях (Саар, Шлезвиг-Гольштейн, Северный Рейн-Вестфалия). Потери, которые сопровождают социал-демократов последние годы, заставляют их вернуться к ключевым вопросам: чем является социал-демократия для сегодняшней Германии, какие группы избирателей к ней относятся, какие темы являются определяющими.

В поисках ответов на эти вопросы СПДГ вынуждена будет конкурировать или находить точки соприкосновения с партией "Левые", что также может иметь значительные последствия для будущего Германии.

Похожие "поиски себя" ждут и праворадикальную "Альтернативу для Германии" (АдГ).

Отказ ее основательницы и одного из лидеров праворадикалов Фрауке Петри присоединиться к фракции АдГ в Бундестаге в который раз обозначил существующие внутри партии разногласия относительно понимания ее роли в политической жизни Германии.

И хотя оппозиционные партии очень разные, есть то, что их объединяет.

В каждой из них есть немало "друзей России".

СПДГ, АдГ и "Левые", контролируя почти половину голосов, способны изменить характер политических дискуссий в Бундестаге. В том числе – в сфере внешней политики, включая "украинский вопрос".

Так, СДПГ может взять на себя задачи стратегического переосмысления восточного вектора внешней политики Германии, включая перезагрузку отношений с РФ.

"Левые" и "Альтернатива для Германии" активно включатся в дискуссии об инициативах в поддержку дружеских отношений с РФ.

Ожидаемым является и увеличение числа визитов представителей оппозиции в аннексированный Крым и их участие в совместных германо-российских мероприятиях с собственными интерпретациями российско-украинского конфликта.

Но главное, что это изменение может не ограничиться парламентом Германии.

Очень вероятно повышение давления на федеральное правительство по "украинскому вопросу" со стороны оппозиции.

Да, формально оппозиция не имеет влияния на формирование и исполнение правительственных приоритетов. Однако Ангеле Меркель может быть непросто удерживать противостояние со своими внутренними оппонентами, учитывая также общую тенденцию в ЕС и стремление ряда стран-членов ЕС как можно скорее перейти к смягчению санкций против РФ.

Поэтому не стоит исключать, что под давлением оппозиции и общества (если, конечно, оппозиционные партии сохранят популярность) федеральное правительство, к примеру, ужесточит требования к Украине по реализации Минских договоренностей. В публичном поле может даже снова появиться дискуссия о целесообразности продолжения санкционной политики ЕС, а предоставление помощи будет ставиться в прямую зависимость от реальных достижений украинской власти.

Германия потребует конструктива от Украины, и наше руководство должно быть готово на это ответить.

Что же касается позиции следующего наиболее вероятного федерального правительства, то здесь ситуация довольно благоприятна для Украины. Очевидно, канцлером останется Ангела Меркель. В новое правительство, скорее всего, войдут Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз 90/Зеленые".

Что может измениться в новом правительственном договоре коалиционных сил для Украины?

По сути – ничего.

Украина не была приоритетом политических дебатов, даже вопрос отношений с РФ поднимался довольно редко, главным образом по инициативе отдельных журналистов.

Представитель партии "Союз 90/Зеленые" или СвДП на позиции министра иностранных дел Германии ничем не угрожает Украине. Обе партии выступают за восстановление территориальной целостности Украины, призывая не только к продолжению, но и к усилению санкций против РФ. Кроме того, "Союз 90 / Зеленые" является одним из самых последовательных друзей Украины в Германии.

Подытоживая, можно утверждать, что результаты выборов в Германии достаточно благоприятны для Украины.

В то же время украинская политическая элита уже должна готовиться к дискуссиям не только с новым федеральным правительством, но и с оппозицией.

И, не в последнюю очередь, диалог должен быть восстановлен с СПДГ, представители которой до сих пор были напрямую привлечены к переговорам в Минском и Нормандские форматах. Тем более, учитывая то, что лидером "эсдеков" до сих пор остается Мартин Шульц, которого часто называют одним из проукраинских политиков в руководстве социал-демократов.

Автор: Лидия Примаченко,

кандидат политических наук, политолог-международник

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