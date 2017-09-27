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Встать, суд переезжает: зачем Украине нужна консолидация судов

Люба Бердсли, SAGSUR _ Среда, 27 сентября 2017, 12:53
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Год назад Верховная рада дала старт консолидации украинских судов с четырех- до трехуровневой системы. Предполагается, что эта цель будет достигнута путем объединения Верховного суда с высшими специализированными судами и консолидации районных и областных судов в более рациональную и сплоченную систему.

Это очень сложная реформа, как с технической, так и с политической точки зрения. Она влечет за собой много рисков, включая смену руководства, нестабильность политической воли и недостаточную поддержку заинтересованных сторон.

Но преимущества: предоставление судами эффективных и квалифицированных услуг путем достижения соответствия спроса и предложения - превосходят возможные риски.

Особенно если учесть европейский опыт консолидации судов, или, как ее часто называют, реформы судебного картирования (с составлением карт судебных округов и участков), который может быть полезен для Украины.

Что же такое карта судебных округов и участков?

Это организационная реформа, связанная с реструктуризацией количества судов, их размеров, специализации и местоположения. Принимаются во внимание множество релевантных факторов, главными из которых являются качество и стоимость услуг, географическая доступность (близость к дому граждан или удобной транспортной развязке).

Составление карты судебных округов и участков является важной реформой, поскольку она затрагивает жизнь всех работников органов правосудия и пользователей судов. Она также влияет на многие государственные учреждения, в особенности на прокуратуру, полицию, пенитенциарные структуры, бесплатную юридическую помощь.

Зачем Европа консолидировала суды?

Исторически сложилось так, что европейские суды были расположены в районных или областных административных центрах и в столице.

К концу 1990-х годов меняющийся характер судебных услуг (больший охват, разная концентрация и качество спроса) оказал давление на стоимость судебных операций. В ответ на это развитие госслужащие в европейских странах переключили свое внимание на производительность судов, а именно: на экономию масштаба, разделение труда (специализацию) и технологии.

Это изменение потребовало нового подхода и необходимости взглянуть на суды как на единую интегрированную  систему. Составление карты судебных округов стало практическим инструментом для реализации вышеуказанного подхода.               

С 2010 года европейским трендом стало сокращение количества судов и последующее увеличение их размера, в том числе увеличение количества судей, а также специализация судебной системы.

Согласно отчету CEPEJ за 2016 год, в период с 2010 по 2014 год одна треть из 48 стран, участвующих в проекте, инициировала концентрацию их судебной системы и сокращение количества судов, включая Австрию (сокращение на 31%), Грузию (-33%), Нидерланды (-38%) и Италию (-50%).

Некоторые из этих стран объединили консолидацию с усилением специализации их судебной системы (например, Австрия, Италия) и концентрацию судей в ограниченном количестве судов большего размера (например, Италия, Бельгия, Грузия, Нидерланды, Польша и Шотландия).

С другой стороны, шесть стран решили децентрализовать свою судебную систему и увеличили число судов - например, Хорватия (+32%), Сербия (+26%). В этих случаях увеличение судов обычно происходило за счет превращения общих судов в несколько специализированных судов или путем добавления специализированных судов поверх существующих общих судов.

Территориальное перепланирование обычно происходило в результате крупных кризисов судебной системы.

Например, растущие сроки рассмотрения дел, частые задержки судебных процессов. Или же нерациональная географическая организация судов, а также неравное распределение ресурсов между ними.

Одним из компромиссов консолидации судов является большое расстояние между судами и время, которое требуется для того, чтобы граждане могли до них добраться. 

Некоторые страны, реформировавшие свою карту судов, смягчили закрытие судов различными мерами, такими как: создание "фронт-офиса" суда в месте с более высокой концентрацией населения (Нидерланды и Франция); или создание альтернативных правовых структур (например, Дома правосудия и права во Франции, которые предоставляют соответствующие юридические услуги людям).

Электронизация судебной системы позволила многим странам упростить консолидацию судов.

В число более значимых проектов входят: полная компьютеризация и автоматизация учета земельных участков (Польша, Хорватия), использование видеоконференций (Дания и Франция).

В Хорватии споры, связанные с землей, составили 19% нерешенных дел за 2007 год, после автоматизации земельных регистров эти дела были быстро решены. Франция создала Сontact Video Justice (правосудие через видеосистему) - административные виртуальные стойки, оснащенные доступом в интернет, позволяющие гражданам делать запрос, получать и подписывать документы, разговаривать с юристом, используя веб-камеру.

В Польше в 2009 году был создан электронный суд для рассмотрения судебных решений и ускорения процесса рассмотрения требований о взыскании задолженности. С 2010 по 2012 год поток дел в этом суде увеличился с 700 тысяч до почти 1,5 млн.
 

Что стоит сделать Украине?

Сегодня украинские суды все еще борются с зависимостью от политического влияния и недоверием со стороны населения.

С 1991 года "новые правила игры" изменили объем, качество и сложность дел. Недоверие к судам вывело спрос на судебные услуги на один из самых низких уровней среди европейских стран.

В 2014 году поток дел в судах составлял четыре дела на 100 тысяч человек населения. Что касается дел криминальных, то их показатель составил 0,05 – этот показатель выше только в Армении и Азербайджане.

В период с 2012 по 2014 год поток дел в судах первой инстанции снизился на 12%. Распределение бюджетных средств также снизилось, но не пропорционально снижению потока дел.

С 2010 по 2014 год на 40% произошло наибольшее снижение среди европейских стран. Больше 82% бюджетных средств уходили на выплату заработных плат штатных работников суда, оставляя 1,4% на автоматизацию судов и 0,3% на капитальные инвестиции. Судебные издержки составляли всего 0,01% - намного ниже того показателя, сколько другие страны выделяли на их суды.

На протяжении этого же периода количество судей продолжало увеличиваться – с 2010 по 2014 год на 12%, это один из самых высоких показателей в Европе. Впрочем, это никак не влияет ни на время оперативного рассмотрения дел, ни на высокий уровенья недоверия граждан к судебной системе, и как следствие - на привычку украинцев обращаться в суды только в крайнем случае.

 В украинских судах есть серьезная проблема с качеством принятых решений.

Судебные ресурсы должны распределяться и использоваться более эффективно. Европейский опыт в этой связи однозначен - добиться таких изменений невозможно без пересмотра карты украинских судов.

 

Автор: Люба Бердсли,

эксперт Стратегической группы советников
по поддержке реформ (SAGSUR)

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Люба Бердсли, SAGSUR

Встать, суд переезжает: зачем Украине нужна консолидация судов

В украинских судах есть серьезная проблема с качеством принятых решений. Европейский опыт в этой связи однозначен – добиться роста эффективности судебной системы невозможно без пересмотра карты украинских судов.


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