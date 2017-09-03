Черный дым над российским консульством: что стоит за нетипичным шагом США

Американсько-російська дипломатична корида продовжується і може свідчити, що все навіть цікавіше, ніж здавалось на перший погляд.

Загалом дати дві доби на закриття установи - це жорстко... І навіть трохи нереально. Це було помітно, але незрозуміло -

навіщо це американцям? Вони ж розуміють, що росіяни будуть відповідати і спробують переплюнути їх у жорсткості.

Але епопея з обшуками підказує певні можливі відповіді.

Судячи з усього, американцям дуже хотілось і було потрібно на щось подивитися всередині щонайменше деяких будівель, що вивільняються від російських дипустанов. Тому і часу на їх закриття росіянам дали стільки, щоб позбавити можливості повністю демонтувати, або повністю приховати сліди якоїсь діяльності, що цікавить американців.

Російські крики про рейдерство та американську сваволю - не більше, ніж інформаційний шум.

Справа в тому, що імунітетом ці будівлі були наділені лише доти, поки американці визнавали їх місцем розміщення дипломатичних установ. У ту хвилину, як ці приміщення перестали визнаватися американцями як генконсульство, відділ посольства чи генконсульства, вони отримали можливість заходити всередину на тих же підставах, що і в будь-які інші приміщення в США.

А на відміну від переважної більшості інших будівель в США, зайти в тепер вже колишні російські установи в американського уряду набагато більше інтересу, адже

з інших будівель навряд чи здійснювалися спроби втручання у виборчі системи або деякі інші некрасиві дії.

При цьому, звичайно, звільнені від імунітетів будівлі залишаються у власності Росії.

Це означає, що РФ може використовувати їх згідно зі своїм бажанням: передати в оренду, продати, закрити на замок і нічого не робити.

Звичайно, комунальні платежі треба буде платити. Ну, і схема оподаткування земельної ділянки під цими будівлями серйозно зміниться.

Росіяни за великим рахунком навіть можуть спробувати продовжувати використовувати ці приміщення для роботи дипломатів. Лише з тією різницею, що американці зможуть потрапляти до середини легко і часто.

Дипломатів, звичайно, при цьому поважатимуть і не чіпатимуть. Просто інтелігентно зазиратимуть через плече, чим же вони там займаються?

І судячи з того, що уряду Росії підказують, що ці приміщення варто продати. Американці вирішили, що нічого російсько-дипломатичного там уже не буде.

Враховуючи нетипову жорсткість американців стає ще більше цікаво, що зроблять росіяни у відповідь?

І не лише суть, але і спосіб дії росіян. Адже без сумніву, як би зараз не закликав новопризначений посол РФ в США Антонов заспокоїтися і розібратися в ситуації професійно, росіян розпирає від бажання не стримувати вроджене хамство і діяти у відповідь так, як щодня поводить себе Маша Захарова.

Чи стримаються? Цікаво.

Автор: Богдан Яременко,

голова правління "Майдану закордонних справ"

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