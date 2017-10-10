Ассоциация в опасности: насколько реалистичны угрозы Будапешта

Николай Капитоненко, Институт общественно-экономических исследований _ Вторник, 10 октября 2017, 12:37

Венгрия анонсировала пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это предложение будет поднято на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС.

Насколько реалистичны такие угрозы?

Перед тем как дать ответ на этот вопрос, следует напомнить одну простую вещь. Пора отказаться от иллюзий, согласно которым Европейский Союз представляется чем-то вроде рая на Земле. Как и любой политический проект, ЕС – это про интересы, власть, коалиции, победы и поражения.

Сближение с ним, не говоря уже о членстве, выдвигает высокие требования к дипломатическим умениям или – как сейчас часто говорят в образовательной сфере – компетенциям. Это, среди прочего, включает способность расставлять приоритеты, аргументировать позиции, искать союзников, идти на уступки и много чего другого.

Есть ли у Украины достаточно оснований считать, что она готова к такого рода сложной работе?

На фоне громких заявлений венгерских официальных лиц, вызванных принятым в Украине законом об образовании, постепенно вырисовываются новые риски и потенциальные источники нашей слабости. Их недооценивать не стоит. В первую очередь потому, что

Украина остается впечатляюще слабой практически в любых своих двусторонних отношениях.

Венгры, судя по всему, решили этой слабостью воспользоваться. Или собственной силой, вытекающей из членства в ЕС и той ситуации с евроинтеграцией Украины, которая есть на данный момент.

Что остается Украине? Или пойти навстречу требованиям и пересмотреть собственные взгляды на язык и его роль в формировании национальной идентичности, или усложнить себе путь в Европу.

До какой степени усложнить – вопрос более чем открытый, однако хотим ли мы на собственном опыте узнавать ответ на него?

Сам предмет спора – язык преподавания – имеет значение, скорее, как символ. Для венгров это символ их способности использовать сильные стороны и навязывать собственную повестку дня, пусть не Брюсселю, так Киеву.

В конце концов, должна же быть когда-нибудь практическая польза от опыта сложной бюрократической и дипломатической борьбы в Европе. Венгры достаточно долго и успешно учились хитросплетениям европейской дипломатии, в отличие от нас никогда не воспринимая ее в черно-белых тонах. Теперь они хотят результатов, а там будет видно, как их использовать.

Однако языковой вопрос – это также символ для Украины. В лучшем случае – символ построения новой идентичности, в которой язык будет играть более важную роль.

В худшем – символ обостряющейся борьбы за патриотический электорат накануне выборов.

Противостояние символических значений становится особенно опасным на фоне краха привычных смыслов и дефицита общих ценностей в Европе.

Ситуация обладает всеми признаками кризиса, и выход из нее будет связан со значительными и продуманными усилиями.

Однако пока что в диалоге с венграми мы демонстрируем странную беспечность и отсутствие системных действий. Ключевые условия для нормального управления подобными конфликтами – это точная оценка соотношения сил и четкое понимание интересов сторон, которые стоят за их позициями.

Соотношение сил – не в нашу пользу. У нас практически нет рычагов давления на Венгрию, и тем более – на ЕС.

У Будапешта же в руке много козырей, начиная от энергетических и заканчивая дипломатическими.

За спиной у Венгрии – Вышеградская четверка, голос в НАТО и в ЕС, в том числе и по вопросу антироссийских санкций. Иными словами во всем том, что мы объявляем ключевыми приоритетами нашей политики, у Будапешта есть небольшой пакет акций, возможно и блокирующий.

У нас же нет практически ничего, и о причинах такой печальной ситуации можно рассуждать достаточно долго.

В этим условиях контекст будет играть куда меньшую роль, чем нам хотелось бы. Можно будет сколько угодно рассказывать о российской агрессии – серьезным аргументом в данной ситуации это не станет.

Нужны другие умения и другая стратегия управления этим конфликтом. Нам нужно максимально полно понять, какие интересы стоят за нашей собственной позицией и какие из них приоритетны, а какие – второстепенны.

Крайне полезно было бы понять то же самое в отношении позиции венгров. Это требует усилий, диалога и готовности к взаимным уступкам. И это сложнее, чем риторика об очередном раунде разъяснения нашей позиции, которая, судя по результатам, работает всякий раз хуже.

Однако все это – часть того самого "домашнего задания", о котором мы так часто упоминаем в связи со своими евроинтеграционными намерениями.

Нужно учиться отстаивать свои интересы в отношениях не только с врагами, но и с союзниками. Учиться их понимать.

Учиться строить коалиции и платить за поддержку. Закон об образовании обернулся для Украины сплошной учебой.

Вопрос в том, сможем ли мы усвоить эти уроки.

Автор: Николай Капитоненко,

эксперт Института общественно-экономических исследований