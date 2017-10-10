Атака на Соглашение: каким должен быть ответ на угрозы Венгрии

Тарас Качка, Международный фонд "Відродження" _ Вторник, 10 октября 2017, 15:45

Могут ли положения о языках обучения в законе "Об образовании" нарушать Соглашение об ассоциации, как заявил министр иностранных дел Венгрии?

Этот ответ требует немного занудного правового языка, за что заранее прошу прощения.

Итак, формально защита прав национальных меньшинств упомянута лишь в одной статье Соглашения. Пункт (е) части второй статьи 4 предусматривает, что одной из целей политического диалога между сторонами является "укрепление уважения к... правам человека и основным свободам, в том числе правам лиц, относящихся к национальным меньшинствам...".

Действия Украины, направленные на нахождение консенсуса с Венгрией по этому вопросу, полностью соответствуют этой статье.

Конечно, это еще не все. Уважение прав человека, в том числе прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам, определено как общая ценность во втором абзаце преамбулы. Седьмой абзац преамбулы определяет, что "общие ценности, на которых построен Европейский Союз, а именно: демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенство права, также являются основными элементами этого Соглашения".

И далее этот подход к правам человека реализован в статье 2 Соглашения:

"Уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, как определено, в частности, в Хельсинкском заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и Парижской хартии для новой Европы 1990 года, а также в других соответствующих документах по защите прав человека, среди которых Всеобщая декларация прав человека ООН 1948 года и Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 года... являются основными элементами этого Соглашения".

Известные мне оценки Закона об образовании свидетельствуют, что требования упомянутых актов в нем соблюдены.

Но если, по мнению Венгрии, Закон об образовании как-то затрагивает содержание статьи 2 Соглашения,

Будапешт может поднять внутри ЕС вопрос о возникновении спора с Украиной, который должен урегулироваться по статье 477 Соглашения.

Статья 477 Соглашения предусматривает, что "в случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования, выполнения или добросовестного применения настоящего Соглашения любая Сторона должна направить другой Стороне и Совету ассоциации официальный запрос о необходимости решения спорного вопроса".

"Стороны должны стараться стремиться решить спор путем проведения добросовестных консультаций в рамках Совета ассоциации и других соответствующих органов... Соглашения, с целью достижения взаимоприемлемого решения в максимально сжатые сроки".

Таким образом, вопрос соблюдения прав человека, в том числе прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам, в Соглашении урегулирован. И потребностей для дополнительных изменений Соглашения по этому вопросу нет.

Но главное – если Венгрия убедит ЕС в том, что Закон об образовании является предметом спора в наших отношениях, то этот вопрос может стать предметом консультаций в Совете ассоциации. В таком случае будет направлен официальный запрос о необходимости таких консультаций.

А поскольку на сегодняшний день ЕС не определил, считает ли Закон об образовании составляющим предмет спора между ЕС и Украиной, не было направлено никаких официальных запросов, не было проведено никаких консультаций в рамках органов Соглашения, нет оснований говорить о пересмотре Соглашения.

Если это так, то почему Венгрия говорит именно о пересмотре Соглашения?

Это становится более понятным, если вспомнить о требовании пересмотреть Соглашение об ассоциации со стороны России. За полтора года трехсторонних консультаций так и не удалось найти, что пересмотреть.

Позже мы все долго искали, что не так в тексте Соглашения для нидерландских противников Соглашения. И тоже бесполезно. Потому что ничего из того, чего они так боялись, в соглашении нет. И это было хорошо известно заранее.

То есть в предыдущих случаях это изначально была попытка максимальной политизации вопроса. Попытка разрушить такой важный для Украины инструмент, как Соглашение об ассоциации.

А главное – завести ситуацию в эмоциональный и политизированный тупик. Так, чтобы из него долго искать рациональный выход. Вспомните, как сложно было найти решение проблемы референдума в Нидерландах.

В случае с Венгрией – такая ​​же ситуация. Рациональное поведение всех украинских институтов и эмоциональная и нерациональная позиция венгерского МИД.

Именно этим эта ситуация и опасна. Тем, что мы имеем дело не с рациональным обменом мнениями, а с громкими и сенсационными заявлениями. И каковы именно мотивы этих заявлений - вопрос во многом второстепенный.

Поэтому едва ли не единственный путь урегулировать ситуацию - это перевод ее в экспертное обсуждение, выяснение деталей, проведение консультаций.

Это все должно создать фон для нахождения приемлемого для обеих сторон решения. Если это не удается на двустороннем уровне, то есть Венецианская комиссия, другие инструменты Совета Европы и, наконец, упомянутые положения Соглашения об ассоциации.

Опыт преодоления такого типа проблем у нас есть, и я надеюсь, что на этот раз решение тоже найдется.

Вместе с тем следует обратить внимание на особенность возможных споров между Украиной и ЕС относительно демократии, уважения прав человека и основных свобод и верховенства права.

Статья 2 Соглашения определяет эти вопросы основными элементами Соглашения. А в случае, когда сторона, подавшая жалобу о несоблюдении основных элементов, продолжает считать, что другая сторона не выполнила своих обязательств по этому договору, то она может принять соответствующие меры, которые могут включать приостановление любых положений Соглашения, в том числе и о свободной торговле. Это предусмотрено статьей 478 Соглашения.

Сомневаюсь, что в данном случае мы окажемся перед угрозой применения такого "ядерного" правового оружия, но об этом не стоит забывать.

Автор: Тарас Качка,

заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",

в 2007-2011 годах - участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации

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