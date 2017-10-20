Выборы в Национальный совет Австрии назвали двух явных победителей: консервативную АНП во главе с новым, молодым и харизматическим главой партии Себастьяном Курцем и правопопулистскую Австрийскую партию свободы (АПС), возглавляемую старым, не столь харизматическим, но опытным председателем Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Все, кто полагал, что Курцу и его насквозь устаревшему консервативному "Движению" удастся остановить правых популистов, ошиблись. Напротив: в связи с тем, что Курц в своей предвыборной кампании неуклонно делал ставку на такие темы как безопасность, миграция и шовинизм на почве социального государства

весь политический дискурс существенно сдвинулся вправо.

Этим, в конце концов, воспользовались две правых австрийских партии – "политический старожил" АПС, получившая 27% голосов, и новая АНП, завоевавшая 31%.

Курц по примеру Эммануэля Макрона преобразовал АНП в движение вскоре после своего вступления в должность председателя партии в мае этого года. Причем сделал это в отличие от своего французского образца не посредством выхода из партии и создания действительно нового движения.

Он избрал для себя "гибридную" модель. Весь процесс появления на публике был "заточен" по-новому: новый партийный цвет (бирюзовый, а не черный), новые кандидаты в национальном избирательном списке и новые структуры внутрипартийной власти. Как глава "молодежной сети АНП" и президент партийной академии он мог рассчитывать на их поддержку.

Но при этом была сохранена и "старая" АНП. Курц ловко представил свой приход к власти в партии как ее перезагрузку и потребовал для себя далеко идущих верховных полномочий на принятие решений.

Так он проявил свои "лидерские" качества, в том числе и благодаря постоянному повторению во время избирательной кампании послания о том, что

ему в одиночку и вопреки сопротивлению Ангелы Меркель удалось закрыть балканский маршрут миграции.

В фокусе и без того целиком заточенной на Курца кампании оказалась его личность, а также его безупречный внешний вид. Юношеское лицо на экранах телевизоров производило впечатление невероятной свежести. Можно было услышать сравнения с "мессией", а последователей стали называть "апостолами".

В начале кампании внутрипартийные аналитики общественного мнения в качестве одной из двух преград на пути к победе называли молодость 31-летнего кандидата. Тем самым многие считали его выдвижение рискованным.

Второй преградой могли стать его высокомерие и самовлюбленность. Оба эти фактора Курцу удалось обойти за счет мягкосердечной, но в то же время твердой манеры поведения.

Сигналами, которые Австрия после выборов послала Европе, стали ностальгия по лидерству и сдвиг вправо.

Социал-демократическая партия (СДПА) обязана извлечь свой урок: открытые обращения к избирателям АПС, а не их изоляция, призывы вернуться в обитель социал-демократии сработали лишь частично.

С тех пор как в 1986 году к власти в АПС пришел Йорг Хайдер, СДПА категорически отклоняла возможность коалиции с АПС. Глава СДПА Христиан Керн попрощался с такой позицией, как только вступил в эту должность с безупречной репутацией.

На съезде СДПА в июне 2016 года он обратился к сотоварищам по партии с такими словами: можно склонить на свою сторону избирателей "синих", но этого не добиться поучениями типа "культурный плюрализм - это здорово". Необходимо продемонстрировать им, что мы всегда были вашей партией и отныне хотим снова делать политику вместе с вами.

Впрочем, Керну удалось извлечь выгоду не от избирателей СДПА, которые услышали этот призыв и поспешили назад к социал-демократам, а в большей степени от зеленых, рассорившихся изнутри и расколовшихся на две мини-партии. Одна из них, судя по сложившейся ситуации, вообще не попадает в парламент.

Именно избиратели "зеленых" толпами перешли на сторону СДПА и спасли итог выборов для Керна. Ему удалось закончить гонку почти вровень с АПС, снова набрав 27%.

Победив на парламентских выборах, два правые партии Австрии неизбежно продолжат конкуренцию между собой. Неспроста Курц последовательно представляет Штрахе как кроткого и мягкотелого правого популиста.

Штрахе отлично понимает своих избирателей, говорилось в стратегическом документе для внутреннего использования, написанном ближайшим окружением Курца еще осенью 2016 года. Как раз эту роль Курцу и предстояло отобрать, чтобы стать олицетворением "АПС с прицелом на будущее" – еще один девиз из его стратегического документа.

Таким образом, Курц в содержательном плане резко сдвинулся вправо, но внешне остался классическим образцом венских обывателей, знающим, как правильно поцеловать даме ручку.

Время покажет, сможет ли такая тактика пережить и коалиционные переговоры - а все указывает на коалицию с АПС – и будничную деятельность правительства.

Автор: Барбара Тот,

обозреватель журнала Falter (Австрия)

Статья впервые размещена на сайте IPG и публикуется с разрешения правообладателя, с редакционными сокращениями

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора