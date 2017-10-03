Гербицид, вызывающий рак: Европа спорит, Украина молчит

Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры" _ Вторник, 03 октября 2017, 12:05

Фото:naturalsociety.com

Неделю назад правительство Франции приняло очень непростое решение. Несмотря на протесты фермеров, которые в знак протеста заблокировали Елисейские поля, французское правительство заявило об отказе к 2022 году от использования глифосата – средства для борьбы с сорняками – и запросило от Министерства сельского хозяйства план постепенного перехода на другие гербициды.

Кроме этого, в правительстве планируют провести полное исследование рынка гербицидов, используемых французскими фермерами.

Тема возможного запрета регулярно обсуждается в Еврокомиссии, вокруг нее сломано немало копий.

Решение Парижа не стало прецедентом – ранее подобный запрет приняли в Германии. Однако единая позиция двух крупнейших экономик ЕС способна окончательно изменить настроения в Европе.

И это, безусловно, повлияет и на Украину. Даже несмотря на то, что у нас тему глифосата предпочитают вообще не затрагивать.





Спор вокруг глифосата

Вещество под названием глифосат – это основной компонент популярного на рынке гербицида Round Up, который производится американским гигантом агрохимикатов – компанией Monsanto.

Указанный гербицид уже долгое время находится в поле зрения научных учреждений, ответственных за продуктовую безопасность. Его популярность объясняется уникальной биологической функцией – он обезвреживает все растения, за исключением культур, выращенных из адаптированных под него генетически измененных высокопродуктивных сортов семян.

Таким образом, аграрии, покупая гербицид и адаптированные под него семена, увеличивают урожайность продукции в разы. Безусловно, это приносит сверхприбыли производителям гербицидов и семян, а также аграриям, которые ими пользуются.

В марте 2015 года группа экспертов Международного агентства по исследованию рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что применение глифосата может способствовать "вероятному" развитию рака у человека. Вместе с тем агентство сообщило, что

пока есть ограниченные доказательства того, что глифосат является канцерогенным и вызывает онкологические заболевания.

Такие выводы экспертной группы всколыхнули весь мир и вызвали острую реакцию в разных странах, поскольку окончательное признание глифосата канцерогеном не только будет означать запрет на использование этого гербицида, но и повлияет на производство и торговлю генетически модифицированной продукцией во всем мире.

Проблематику начали активно обсуждать в средствах массовой информации, экспертной среде, государственных органах и международных организациях.

Некоторые эксперты считают, что продукты питания, средства личной гигиены, одежда и другие товары из генно модифицированного хлопка могут привести к нарушениям эндокринной системы и раку. Другие эксперты считают, что скандал вокруг глифосата является следствием конкурентной борьбы за международные рынки.

Аграрии во многих странах протестуют против ограничений на глифосат, понимая, что это повлияет на урожайность и снизит их конкурентность по сравнению с производителями, которые выращивают продукцию в других странах, где глифосат разрешен.

Вместе с тем, любое ограничение торговли культурами, обработанными глифосатом, противоречит максимально допустимому уровню остатков, установленному "Кодекс Алиментариус", приводит к серьезным проблемам у экспортеров и импортеров и потенциально противоречит соглашениям Всемирной торговой организации. Поэтому в дальнейшем такие запреты могут быть обжалованы в Органах урегулирования споров ВТО.

США и Аргентина уже инициировали обсуждение в рамках Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам вопроса о том, насколько выводы МАИР могут рассматриваться как достаточное научное обоснование для введения ограничений на применение глифосата.





Как реагирует мир?

Вопрос безопасности применения глифосата до сих пор остается нерешенным и вызывает споры во многих странах.

Южная Корея, Колумбия, Бразилия приняли решение ограничить применение глифосата.

Российская Федерация в 2016 году приняла закон о запрете выращивания и разведения в стране генетически-инженерно модифицированных растений и животных, за исключением научных потребностей.

США, Япония и Новая Зеландия провели дополнительные исследования, результаты которых опровергли выводы о наличии причинно-следственной связи между применением глифосата и развитием рака.

А вот в Европейском Союзе окончательное решение еще не принято.

Срок действия разрешения на использование глифосата заканчивался в середине текущего года, и Европейская комиссия временно продлила его до конца 2017 года, пока Европейское химическое агентство не завершит пересмотр исследования.

Вместе с этим Еврокомиссия представила государствам-членам ряд рекомендаций по применению глифосата, такие как: свести к минимуму использование уже собранного урожая и применение вещества в общественных парках, на детских площадках и в садах и т.п. Однако Германия приняла временные ограничительные меры на применение глифосата, а теперь это сделала и Франция.

В то же время Союз по защите окружающей среды (BUND) запустил кампанию под названием "Инициатива европейских граждан против глифосата", в рамках которой за короткое время было собрано более миллиона триста подписей под петицией, требующей сократить использование пестицидов и реформировать процесс их утверждения в ЕС. Таким образом,

до конца года Еврокомиссия должна определиться, продлевать или не продлевать разрешение на использование глифосата до 2031 года.

Однако уже сейчас понятно, что вопрос требует самостоятельного детального изучения каждой страной отдельно.





А что Украина?

А для украинского правительства проблемы глифосата, похоже, вообще не существует.

Такой вывод можно сделать из того, что проблематика применения глифосата вообще не обсуждается, а официальная позиция государственных уполномоченных органов неизвестна обществу.

Но и это не все. Данные Государственного реестра пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, свидетельствуют, что с момента опубликования выводов экспертов МАИР Минприроды дополнительно зарегистрировало ряд гербицидов на основе глифосата.

Стоит напомнить, что в соответствии с законодательством Украины среди причин для отказа в регистрации и перерегистрации препаратов есть возможное получение ранее неизвестных данных об опасности препарата или недостаточной биологической эффективности его целевого применения. К таким данным вполне можно отнести выводы экспертов МАИР.

Не принимая во внимание выводы экспертов МАИР об опасных свойствах глифосата, украинское Минприроды в то же время не инициирует собственных исследований для их опровержения.

Получается, что наше государство не волнуют проблемы, которые горячо дискутируются в Европе и мире, а вместе с тем, возможно, и здоровье нации.

Автор: Алена Омельченко,

руководитель практики международной торговли

юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

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