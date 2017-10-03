Неслучайная Каталония: что делает страны независимыми и что нужно помнить Украине

Валерий Пекар, "Нова країна" _ Вторник, 03 октября 2017, 08:55

Фото: express.co.uk

В современном мире масса внешне схожих процессов, напоминающих сепаратистские или национально-освободительные движения, представляет собой совершенно разные явления. Там, где формируются современные нации, эти события, безусловно, нацелены на создание национального государства как условие завершения модернизации.

При этом развитие ситуации может быть весьма различным в зависимости от окружающей политической среды.

Шотландия получила достаточную автономию от Великобритании, чтобы выгоды от сохранения унии перевесили (но теперь шотландцы недовольны Brexit, поэтому снова встанет вопрос о независимости). Фландрия фактически живет в условиях конфедерации, которую постепенно выторговала для себя.

А в случае Каталонии, похоже, мадридское правительство не смогло предложить каталонцам решение, которое бы их удовлетворило.

А вместе с тем – недостаточно пропагандировало преимущества, чтобы без опаски разрешить референдум, как это сделало правительство Соединенного Королевства. В любом случае, силовые решения против собственных граждан в модерной стране никогда не приведут к желаемому результату.

Совсем иная ситуация складывается в условиях классической многонациональной страны без "плавильного котла" политической нации (пример – Россия) или мононациональной страны с этнически отдельными окраинами (пример – Турция).

В таких случаях противостояние может оказаться достаточно жестким. Но новорожденная политическая нация всегда начинает с войны за независимость – история не знает исключений, еще с первой такой войны, американской. И даже когда империя отпускает с миром, как Индию или Израиль, все равно начинается война за независимость, потому что соседи не отпускают.

В таких войнах тот, кто побеждает, того и правда.

Уничтожение иракского режима создало для курдов исторический шанс. Но их появление так же никому не выгодно, как появление Украины в 1991 году.

Великие державы скорее хотят иметь дело с небольшим количеством старых стран (пусть даже некоторые из них являются откровенными империями), чем с разнообразием новых неизвестных игроков. За месяц до провозглашения независимости Украины президент США Джордж Буш-старший с трибуны Верховной рады призвал украинцев к сохранению СССР (эта речь получила название "котлета по-киевски").

Ну а там, куда модернизация еще ногой не ступала (например, в арабском мире), будут возникать не национальные государства, а наоборот, новые империи – такие как ИГИЛ. Безусловно, Курдистан заберет свою часть Сирии, которая (так же, как и Ирак) держится вместе только благодаря силе.

Так что первым значительным фактором, определяющим ситуацию, является стадия развития человеческого сообщества: домодерная, начальная модерная, зрелая модерная.

Вторым крупным фактором является постоянство границ.

Никто в мире не приветствует сепаратизм в понимании отсоединения от одной страны и присоединения к другой.

Все понимают, что за этим стоит агрессивная сила. Но и ссориться с сильными игроками никто не хочет – и поэтому Гитлеру отдали Судеты, а оккупация Донбасса поначалу сошла с рук.

Иногда хороших решений нет совсем, и тогда появляются паллиативы вроде Косова – все равно недолговечные в историческом масштабе.

Таких удачных примеров, как мирное решение судьбы Шлезвиг-Гольштейна (по результатам плебисцита 1920 года северная часть Шлезвига отошла Дании, южная осталась в Германии), очень мало.

Третьим крупным фактором является внешнее вмешательство. Оно всегда есть, в той или иной форме.

Бесцеремонное вмешательство Третьего Рейха в Судетах и ​​Австрии, так же, как России на Донбассе и в Крыму, было очевидным. Но даже в условиях сильных местных национальных движений всегда им помогает кто-то еще.

Конечно, Россия раздувала каталонскую тему, а Иран с готовностью усиливает курдов.

А в свое время Польша, Канада, страны Балтии немедленно признали независимость Украины и тем самым существенно укрепили нашу позицию. Внешнее воздействие, в большей или меньшей степени, есть всегда.

Вопрос в том, является ли оно решающим. Кем является активное меньшинство участников национального движения – представителями всего народа, или коллаборантами, или маргиналами?

Единого подхода ко всем случаям не существует, а историю пишут победители.

Одно можно сказать точно: количество стран в мире будет увеличиваться. Этот процесс не остановить, у него слишком много экономических, политических, психологических и социальных факторов.

Все империи рано или поздно распадутся, и на их месте возникнут десятки других стран с собственными идентичностями.

Все империи ждет судьба Австро-Венгерской. Но это не значит, что в современной маленькой Австрии плохо жить – как раз наоборот.

Большие страны могут оставаться унитарными только тогда, когда в них хорошо работает "плавильный котел" политической нации. Распадется и Украина, если не сможет в полной мере сплавить вместе все то, из чего формируется украинская современная политическая нация (вот почему любые крайние решения языкового вопроса могут привести к катастрофическим последствиям).

Франция провела ассимиляцию своего юга огнем и мечом, Германия справилась благодаря модерным институтам и языку, а Соединенные Штаты сделали ставку на гражданские свободы и свободную экономику – и все равно им пришлось воевать, сохраняя целостность страны силой оружия.

Кастильцы, так или иначе, не провели ассимиляцию, и это касается не только Каталонии и Страны Басков, но и Галисии, и Валенсии. Я не говорю, что ассимиляция – это хорошо или плохо, я просто констатирую факт. Историю пишут победители.

И здесь необходимо сделать последнее замечание. Личная симпатия может не совпадать с гражданской позицией.

Моя личная симпатия – на стороне каталонцев и курдов, но моя страна нуждается сейчас в поддержке как объединенного Евросоюза, так и Турции.

Поэтому, если бы я советовал украинским дипломатам, я бы не спешил приветствовать ни каталонцев, ни курдов. Так бывает, что приходится запихнуть личные симпатии в долгий ящик.

Автор: Валерий Пекар,

соучредитель Гражданской платформы "Нова країна"

Впервые опубликовано на фейсбук-странице автора и републикуется с его разрешения

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