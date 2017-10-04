Европейское предложение для Меркель: что уступил Макрон ради поддержки Германии

Бьорн Хакер, HTW _ Среда, 04 октября 2017, 15:21

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает, ни больше, ни меньше, к "созданию Европы заново". Поскольку нынешний Европейский Союз, по его словам, "слишком медленный, слишком слабый и слишком неэффективный".

Программную речь Макрона за "суверенную, единую и демократическую Европу" в парижской Сорбонне можно квалифицировать как широкомасштабное видение будущего, включающее в себя перечень требований, потрясающих воображение. Миграция, еврозона, оборона, экологическая, социальная, налоговая, образовательная и аграрная политика – президент не упустил из виду ни одной темы, где существуют общие вызовы для государств ЕС.

Он убежден: ни одно государство в мире не в состоянии самостоятельно успешно справиться со всеми вызовами глобализации. Лишь путем разделения полномочий, сотрудничества и общей политики можно обрести суверенитет на наднациональном уровне. И разве он не прав?

Однако реализация всех этих инициатив будет невозможна без поддержки Германии. И тогда возникает вопрос - готов ли Берлин к таким изменениям? Даже не так:

когда в последний раз мы слышали столь ясное признание необходимости активизации европейского сотрудничества из уст немецкого политика?

Достаточно давно, пожалуй, в последний раз - от Йошки Фишера в его речи, произнесенной в 2000 году в Университете Гумбольдта, задолго до того, как вспыхнули очаги напряжения в связи с конституционным договором, финансовым и валютным кризисом, кризисом беженцев и Brexit.

Во время кампании по выборам в Бундестаг Европа и ее будущее, несмотря на довольно сильные различия в представлениях партий о ее будущем развитии, оказались, по большей части, в тени.

И это ошибка. Ибо теперь имеем предложения страны-соседа, а надежды, возлагаемые во всем ЕС на будущее федеральное правительство, высоки.

В этой связи стоит отметить, что президент Франции четко понимает необходимость привлечения Германии. И более того, учел это в своей програмной речи.

Несмотря на всю свою довольно эффектную европейскую риторику, Макрон избежал ловушки и не нарушил своими предложениями красную линию, очерченную возможным будущим министром финансов Германии Кристианом Линднером. В частности, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) исключает любые формы деления рисков, общей ответственности и внутриевропейских трансфертов з целью укрепления еврозоны.

В длинной речи Макрона есть много идей, но в основных моментах он проявил сдержанность.

Взамен ожидаемого всеми списка пожеланий в связи с реформой валютного союза, который содержал бы конкретные предложения фискальных возможностей стабилизации финансовой конъюнктуры, прозвучали туманные требования президента о создании некоего общего инструмента, который позволил бы превратить валютный союз в зону роста и стабильности.

Кто из либеральных федеральных министров сможет в будущем что-либо возразить против такой цели?

Конечно же, для Парижа в этом контексте речь идет о бюджете еврозоны, финансируемом за счет общего налога, однако главный упор в рамках представленной идеи сделан на способность к согласию в Германии и других государствах-членах ЕС. Сюда же относится и готовность к более тесному сотрудничеству в сфере внутренней и внешней безопасности с европейской прокуратурой, Европолом и вхождению в силы быстрого реагирования ЕС.

Вряд ли вызовут критику в Берлине и другие инициативы Макрона: укрепление внутреннего европейского рынка путем переориентации аграрной политики, программа финансового содействия развитию электромобильности и новая попытка создания общих правил начисления налога на деятельность предприятий, равно как и давно требуемое расширение программы "Эразмус".

Все это должно упростить поддержку этих инициатив будущим правительством Германии.

Впрочем, в тщательно продуманной речи Макрона есть и слабые места. Планы Франции остаются неопределенными как в отношении валютного союза, так и в плане социального измерения развития Европы.

На словах Макрон призывает к солидарности, фискальной и социальной конвергенции в интересах построения "обновленной социальной модели" ЕС. Но при более пристальном рассмотрении оказывается, что все шаги вписываются в представленный в середине сентября председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером проект по внедрению принципа равной оплаты за один и тот же труд на одном и том же месте.

При этом Макрон не предлагает никаких новых институциональных идей: уменьшение руководящего состава Еврокомиссии, а также транснациональные избирательные списки на выборах в Европарламент.

В конечном счете, манера поведения Макрона – результат расчетливого выбора. Он понимает, что для больших шагов к интеграции Парижу нужны немецкие социал-демократы в новом федеральном правительстве. Однако СДПГ решила перейти в опозицию.

Чтобы не услышать в ответ громкое "нет" от стратегически важной страны-партнера, а начать многолетний процесс дискуссии о будущем Европе, Макрон отказался от максимальных требований по спорной теме реформирования еврозоны. Он поддерживает на плаву необходимость фискального союза, но отодвигает ее на задний план в пользу множества прагматических предложений по углублению интеграции в других сферах политики.

Тем самым он подает руку всем потенциальным действующим лицам коалиции "Ямайка" в Берлине и одновременно в определенной степени соответствует заинтересованности граждан ЕС в укреплении европейской солидарности.

Особенно хитроумным и требующим незамедлительного позитивного ответа канцлера Меркель является приглашение президента Франции к "новому партнерству" путем обновления Елисейского договора.

Как известно, скреплению немецко-французской дружбы в 1963 году предшествовала острая борьба вокруг так называемых "планов Фуше" Шарля де Голля, предусматривавших создание Европейского политического союза вне договоров с хорошо отлаженным механизмом межправительственного сотрудничества, который бы обеспечивал господствующее политическое положение в нем Франции.

Эта идея не нашла тогда одобрения со стороны остальных пяти государств-членов Европейского экономического сообщества.

Сегодня скорее именно Германия, благодаря сформулированному Меркель подходу на основе согласованных солидарных действий по принципу "каждый в рамках своих полномочий, но все ради одной цели", делает ставку на межправительственное сотрудничество и противится всяческому расширению полномочий ЕС, которое могло бы поставить под угрозу экономическое доминирование Германии.

Елисейский договор 2.0, направленный не только на расширение сотрудничества между Францией и Германией, но и на то, чтобы открыть двери навстречу наднациональной инициативе Макрона по обновлению ЕС, не лишен изрядной доли иронии.

Автор: Бьорн Хакер,

профессор экономической политики

Высшей школы экономики и техники Берлина (HTW)

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