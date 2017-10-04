Найти

Европейское предложение для Меркель: что уступил Макрон ради поддержки Германии

Бьорн Хакер, HTW _ Среда, 04 октября 2017, 15:21
Версия для печати Комментарии
Фото: politico.eu

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает, ни больше, ни меньше, к "созданию Европы заново". Поскольку нынешний Европейский Союз, по его словам, "слишком медленный, слишком слабый и слишком неэффективный".

 

Программную речь Макрона за "суверенную, единую и демократическую Европу" в парижской Сорбонне можно квалифицировать как широкомасштабное видение будущего, включающее в себя перечень требований, потрясающих воображение. Миграция, еврозона, оборона, экологическая, социальная, налоговая, образовательная и аграрная политика – президент не упустил из виду ни одной темы, где существуют общие вызовы для государств ЕС.

Он убежден: ни одно государство в мире не в состоянии самостоятельно успешно справиться со всеми вызовами глобализации. Лишь путем разделения полномочий, сотрудничества и общей политики можно обрести суверенитет на наднациональном уровне. И разве он не прав?

Однако реализация всех этих инициатив будет невозможна без поддержки Германии. И тогда возникает вопрос - готов ли Берлин к таким изменениям? Даже не так:

когда в последний раз мы слышали столь ясное признание необходимости активизации европейского сотрудничества из уст немецкого политика?

Достаточно давно, пожалуй, в последний раз - от Йошки Фишера в его речи, произнесенной в 2000 году в Университете Гумбольдта, задолго до того, как вспыхнули очаги напряжения в связи с конституционным договором, финансовым и валютным кризисом, кризисом беженцев и Brexit.

Во время кампании по выборам в Бундестаг Европа и ее будущее, несмотря на довольно сильные различия в представлениях партий о ее будущем развитии, оказались, по большей части, в тени.

И это ошибка. Ибо теперь имеем предложения страны-соседа, а надежды, возлагаемые во всем ЕС на будущее федеральное правительство, высоки.

В этой связи стоит отметить, что президент Франции четко понимает необходимость привлечения Германии. И более того, учел это в своей програмной речи. 

Несмотря на всю свою довольно эффектную европейскую риторику, Макрон избежал ловушки и не нарушил своими предложениями красную линию, очерченную возможным будущим министром финансов Германии Кристианом Линднером. В частности, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) исключает любые формы деления рисков, общей ответственности и внутриевропейских трансфертов з целью укрепления еврозоны.

В длинной речи Макрона есть много идей, но в основных моментах он проявил сдержанность.

Взамен ожидаемого всеми списка пожеланий в связи с реформой валютного союза, который содержал бы конкретные предложения фискальных возможностей стабилизации финансовой конъюнктуры, прозвучали туманные требования президента о создании некоего общего инструмента, который позволил бы превратить валютный союз в зону роста и стабильности.

Кто из либеральных федеральных министров сможет в будущем что-либо возразить против такой цели?

Конечно же, для Парижа в этом контексте речь идет о бюджете еврозоны, финансируемом за счет общего налога, однако главный упор в рамках представленной идеи сделан на способность к согласию в Германии и других государствах-членах ЕС. Сюда же относится и готовность к более тесному сотрудничеству в сфере внутренней и внешней безопасности с европейской прокуратурой, Европолом и вхождению в силы быстрого реагирования ЕС.

Вряд ли вызовут критику в Берлине и другие инициативы Макрона: укрепление внутреннего европейского рынка путем переориентации аграрной политики, программа финансового содействия развитию электромобильности и новая попытка создания общих правил начисления налога на деятельность предприятий, равно как и давно требуемое расширение программы "Эразмус".

Все это должно упростить поддержку этих инициатив будущим правительством Германии. 

Впрочем, в тщательно продуманной речи Макрона есть и слабые места. Планы Франции остаются неопределенными как в отношении валютного союза, так и в плане социального измерения развития Европы.

На словах Макрон призывает к солидарности, фискальной и социальной конвергенции в интересах построения "обновленной социальной модели" ЕС. Но при более пристальном рассмотрении оказывается, что все шаги вписываются в представленный в середине сентября председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером проект по внедрению принципа равной оплаты за один и тот же труд на одном и том же месте.

При этом Макрон не предлагает никаких новых институциональных идей: уменьшение руководящего состава Еврокомиссии, а также транснациональные избирательные списки на выборах в Европарламент.

В конечном счете, манера поведения Макрона – результат расчетливого выбора. Он понимает, что для больших шагов к интеграции Парижу нужны немецкие социал-демократы в новом федеральном правительстве. Однако СДПГ решила перейти в опозицию.

Чтобы не услышать в ответ громкое "нет" от стратегически важной страны-партнера, а начать многолетний процесс дискуссии о будущем Европе, Макрон отказался от максимальных требований по спорной теме реформирования еврозоны. Он поддерживает на плаву необходимость фискального союза, но отодвигает ее на задний план в пользу множества прагматических предложений по углублению интеграции в других сферах политики.

Тем самым он подает руку всем потенциальным действующим лицам коалиции "Ямайка" в Берлине и одновременно в определенной степени соответствует заинтересованности граждан ЕС в укреплении европейской солидарности.

Особенно хитроумным и требующим незамедлительного позитивного ответа канцлера Меркель является приглашение президента Франции к "новому партнерству" путем обновления Елисейского договора.

Как известно, скреплению немецко-французской дружбы в 1963 году предшествовала острая борьба вокруг так называемых "планов Фуше" Шарля де Голля, предусматривавших создание Европейского политического союза вне договоров с хорошо отлаженным механизмом межправительственного сотрудничества, который бы обеспечивал господствующее политическое положение в нем Франции.

Эта идея не нашла тогда одобрения со стороны остальных пяти государств-членов Европейского экономического сообщества.

Сегодня скорее именно Германия, благодаря сформулированному Меркель подходу на основе согласованных солидарных действий по принципу "каждый в рамках своих полномочий, но все ради одной цели", делает ставку на межправительственное сотрудничество и противится всяческому расширению полномочий ЕС, которое могло бы поставить под угрозу экономическое доминирование Германии.

Елисейский договор 2.0, направленный не только на расширение сотрудничества между Францией и Германией, но и на то, чтобы открыть двери навстречу наднациональной инициативе Макрона по обновлению ЕС, не лишен изрядной доли иронии.

 

Автор: Бьорн Хакер,

профессор экономической политики
Высшей школы экономики и техники Берлина (HTW)

Статья впервые размещена на сайте IPG и публикуется с разрешения правообладателя, с редакционными сокращениями

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора

ЧИТАЙ ТАКЖЕ
powered by lun.ua
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:36
О независимости Каталонии не может быть и речи – министр экономики Испании
12:26
Бывшие депутаты партии Ле Пен присоединились в Европарламенте к группе евроскептиков
12:24
Литва просит у Еврокомиссии помощи для пострадавших от непогоды аграриев
12:11
ЕС опровергает пропаганду РФ о "геноциде русских" и "нацистском режиме" в Украине
11:48
Рада ратифицировала два протокола к Европейской конвенции по правам человека
11:38
В Германии все еще продолжается дезинформационная кампания после выборов
11:17
Баку хочет поддержки своей территориальной целостности в декларации "Восточного партнерства"
11:14
ЕС ведет переговоры с Интерполом из-за политических злоупотреблений агентством
11:00
Спецпредставитель США встретится с Сурковым 7 октября в Белграде
10:43
Венгрия попытается добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства" – СМИ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угроза из Венеции: кто убедил Порошенко поддержать идею антикоррупционного суда

Как будто не было тех нервных и эмоциональных недель, когда тот же Порошенко категорически отрицал необходимость создания этого суда. Как будто никто и не слышал от него намеков, мол, Украина превратится в Уганду, как только создаст новую судебную инстанцию...

Александр Коновал, для Европейской правды

Децентрализованное голосование: как Норвегия поддерживает высокую избирательную активность

Избирательных участков как определенной территории в Норвегии нет. Фактически, избирательным участком является муниципалитет. Для удобства избирателей муниципальная комиссия создает Stemmestyrer – пункты для голосования, которые могут размещаться даже в специальных автобусах и лодках.





ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Виктор Довгань, заместитель главы Мининфраструктуры

Новые пути в ЕС: какие изменения ждут украинскую транспортную отрасль

После подписания Соглашения об ассоциации Украина переживает период полной переориентации экспорта. Потеряв возможность торговли с РФ, мы постепенно наращиваем поставки на рынки европейских стран. Но возникает вопрос: готова ли украинская инфраструктура к такому повороту? (укр.)

Бьорн Хакер, HTW

Европейское предложение для Меркель: что уступил Макрон ради поддержки Германии

Чтобы не услышать в ответ громкое "нет" от Германии, Макрон отказался от максимальных требований по спорной теме реформирования еврозоны. Он поддерживает на плаву необходимость фискального союза, но отодвигает ее на задний план.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  