Пчелы в безопасности: почему стандарты ЕС не несут угрозы украинскому меду

Ольга Трофимцева, заместитель главы Минагрополитики _ Понедельник, 04 декабря 2017, 15:15

Выполнение Украиной положений Соглашения об ассоциации с ЕС часто сопровождается вбрасыванием в информационное пространство очередных "зрад".

Мы помним предыдущие "сенсации" – как с подписанием Ассоциации бабушки на рынках не смогут продавать молоко, а коров придется пустить под нож.

На очереди новая "зрада" – теперь украинцев пугают открытием рынка перед некачественным медом из Китая, что уничтожит отечественное пчеловодство.

Откуда взялись такие опасения и есть ли у них основания?

Причиной для паники стали планы правительства имплементировать Директиву 2001/110/EC relating to honey (в отношении меда). Эта Директива устанавливает требования к показателям качества меда и его маркировке. Кстати говоря,

пока в Украине не существует никаких обязательных требований к качеству меда.

Государственный стандарт Украины по меду (ДСТУ 4497: 2005) является добровольным, производители придерживаются его исключительно по собственному желанию. А вот европейские требования станут обязательными для исполнения. То есть введение требований ЕС защитит внутренний рынок от некачественного меда.

Замечу, что эта имплементация, прежде всего, не является прихотью правительства, это часть наших обязательств, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС. Кроме того, мы не собираемся автоматически копировать все, что написано в Директиве. Занижения требований к качеству меда ожидать не следует.

Что изменится? На самом деле, существенных изменений не так много.

Типы меда по происхождению одинаковы у нас и в Европе: цветочный (нектарный) и падевый (полученный, главным образом, из выделений насекомых, питающихся растениями, на живых частях растений или с секреций живых частей растений). Будет несколько расширен перечень типов меда по способу производства. К существующим в ДСТУ сотовому, центрифужному и прессованному будут добавлены слитый, с частицами сотов и фильтрованный.

Именно в последнем виде меда – фильтрованном – кто-то усмотрел проблему. Однако ее нет.

Что такое фильтрованный мед? Это мед, из которого изъяты органические и неорганические примеси, а также почти вся пыльца. Именно пыльца в составе меда дает возможность определить, из какого растения происходит мед: акация или гречка, липа или донник, подсолнечник или разнотравье.

Понятие "фильтрованный мед" вводится именно для того, чтобы защитить потребителей от обмана. Благодаря обязательным требованиям европейской Директивы покупатель точно будет знать: если на банке написано "фильтрованный мед" – значит, невозможно определить, с каких видов растений он был собран. А об определении страны происхождение и говорить нечего.

Противники имплементации европейской Директивы считают, что появление фильтрованного меда в классификации автоматически откроет двери на украинский рынок для дешевой и не слишком качественной продукции из Китая.

Почему такие опасения беспочвенны?

Потому что, прежде всего, нужно разделять вопросы классификации меда и импортные регулирования при его ввозе. А также надо понимать, что и сегодня существующий ГОСТ никоим образом не мешает импортировать в Украину тот же мед из Китая, если он соответствует требованиям Украины относительно безопасности и качества данного продукта питания.

При ввозе меда на таможенную территорию Украины таможня ДФС (брокер) проверяет и определяет таможенные коды товаров, а также виды контроля, под которые подпадает импортируемый товар. В случае классификации товара с ветеринарным контролем ответственные учреждения Госпродпотребслужбы проверяют наличие установленных законодательством документов, в частности, выданный страной происхождения международный ветеринарный сертификат с санитарным заверением, в котором указываются параметры соответствия меда ветеринарным и санитарным требованиям.

На основании проведенного контроля оформляется Форма 2, по которой товар реализуется на территории Украины (то есть мед ввозится по таможенному коду, установленному таможней, например мед натуральный 0409000000 или искусственный мед, смешанный либо не смешанный с натуральным медом 1702 90 60 00).

Единственным рычагом в вопросе ввоза "дешевого китайского" меда в нашу страну является экономическая целесообразность или нецелесообразность такой деятельности.

И в этом смысле введение классификации меда по требованиям ЕС ничего не изменит. Даже наоборот,

более подробная европейская классификация позволит тщательно контролировать, какая продукция попадает на полки супермаркетов и не продаются ли под видом меда дешевые суррогаты.

Потому что основной наш принцип: не просто введение в действие нового приказа Минагро с целью адаптации требований к качеству меда к европейским, а комплексный подход к работе в данном направлении: параллельно с выполнением вышеуказанной директивы ЕС мы будем совместно с нашими европейскими коллегами анализировать регулирование в отношении импорта и маркировки и более внимательно работать в направлении обеспечения прослеживаемости движения продукта на рынке.

Так же скептически некоторые относится и к появлению определение "пекарский мед", который отдельно прописан в европейской Директиве. Часто распространяется мнение, что пекарский мед – это дешевый заменитель натурального.

На самом деле пекарским (или кондитерским) называют мед, который был испорчен в результате брожения или перегрева. Он запрещен для употребления человеком в необработанном виде и должен содержать обязательную пометку "Только для кулинарии".

Еще один важный вопрос – антибиотики. В меде их быть не должно. Но, к сожалению, в процессе производства меда некоторые производители для лечения пчел и обработки пасек используют несертифицированные препараты.

В некоторых из них содержание антибиотиков даже не указывают, хоть они там и есть. Но вопрос значительно шире: он касается не только антибиотиков, но и пестицидов, тяжелых металлов, других загрязняющих веществ. Над этой проблемой работает Госпродпотребслужба совместно с Министерством здравоохранения, разрабатывая соответствующие приказы. Так мы полностью приведем требования украинского законодательства к требованиям Европейского Союза во всех аспектах контроля за безопасностью и качеством меда и других продуктов пчеловодства.

Оценивая возможные результаты внедрения европейских стандартов качества меда, стоит посмотреть на другую проблему. По моему мнению, не менее важную.

Украина уже стала одним из мировых лидеров по экспорту меда. Эту новость украинские СМИ уже успели подать своим читателям. В том числе мы стали одними из лидеров по экспорту меда в ЕС.

Но удастся ли вам найти в европейском супермаркете баночку меда с надписью "Made in Ukraine"?

Рискну предположить – скорее всего, нет (хотя недавно кто-то и выкладывал фото меда "Made in Ukraine", если не ошибаюсь, из Швеции, но это исключение). Почему так произошло и где тот мед, благодаря которому мы стали лидером экспорта?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо внимательнее почитать, что написано на банках "европейского" меда. Очень часто там есть надпись маленькими буквами, что "сырье происходит из ЕС и стран вне ЕС".

Если вы нашли такую ​​надпись, скорее всего, вы держите в руках продукт из Украины.

И это большая проблема – мы стали лидером по объему экспорта меда, но пока не смогли сделать привлекательным именно бренд "Украинский мед". Подавляющее большинство меда экспортируется в ЕС в виде сырья в больших кадках для дальнейшего смешивания.

Это большая проблема, и решить ее будет непросто. Но переход на европейские стандарты – первый и важный шаг в этом направлении.

Новые стандарты украинского меда станут более понятны европейцам и другим покупателям, чем постсоветские ДСТУ. А соответственно, украинский мед будет считаться у европейцев более безопасным и надежным.

И это увеличивает шансы на то, что через несколько лет Украина начнет экспортировать мед не как сырье, а под собственными брендами.

И тогда в любом европейском супермаркете можно будет купить баночку украинского меда под брендом "Made in Ukraine".

Автор: Ольга Трофимцева,

заместитель министра аграрной политики и продовольствия

по вопросам евроинтеграции

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