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Экологическое воздействие на экспорт: о чем нельзя забывать правительству

Наталия Андрусевич, "Общество и окружающая среда" _ Четверг, 11 января 2018, 09:00
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Фото: eunews.it

Украина уже достигла немалых успехов в увеличении объема торговли с ЕС (общий объем вырос на 27% за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

Впрочем, дальнейшее развитие нашего экспорта зависит от многих вопросов, которые кажутся несущественными.

В частности – от вопросов экологической защиты.

Экологические вопросы являются частью ключевого раздела Соглашения об ассоциации "Торговля и вопросы, связанные с торговлей".

Но уделяется ли этим вопросам достаточно внимания в рамках торговой политики? Являются ли экологические стандарты важным аргументом для развития торговли? Повлияла ли зона свободной торговли на окружающую среду Украины или, наоборот, экологические проблемы мешают свободной торговле?

Почему это актуально?

Вопрос увеличения экспорта Украины на рынок ЕС тесно связан с вопросом установления высоких европейских стандартов по охране окружающей среды.

В ЕС для обеспечения равных условий торговли была внедрена целая система стандартизации, технического регулирования, оценки соответствия, что, среди прочего, включает и экологические стандарты.

Рано или поздно ЕС поставит вопрос соответствия украинских товаров экологическим нормам.

Это означает, что украинским предприятиям надо быть готовыми конкурировать с европейскими товарами, в том числе и с экологической точки зрения. Именно поэтому вопрос адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в области окружающей среды очень актуален на сегодня.

Имплементация экологических директив должна осуществляться своевременно и эффективно, обеспечивая достижение цели той или иной директивы, внедряя европейские принципы и механизмы.

На сегодня в повестке дня уже есть один нерешенный вопрос – это запрет экспорта древесины в ЕС.

ЕС настаивает на снятии запрета на экспорт, справедливо ссылаясь на несоблюдение условий Соглашения. Да и решение Украины мотивировалось защитой национального производителя, а не устойчивого управления лесными ресурсами, как следовало ожидать, принимая во внимание ситуацию с рубками в стране.

Более того, запрет экспорта необработанной древесины не привел к сокращению объемов ее заготовки, а древесина теперь экспортируется под видом "дров". Ситуация однозначно должна быть решена комплексно – торговля лесом должна быть неразрывно связана с его охраной.

Поучимся у ЕС?

Европейское право требует, чтобы все политики ЕС, включая торговую, способствовали устойчивому развитию. Поэтому торговая политика ЕС ставит цель, чтобы экономическое развитие шло бок о бок с социальной справедливостью, уважением прав человека, высокими трудовыми и экологическими стандартами.

В связи с этим ЕС должен работать со своими торговыми партнерами над улучшением социальных и экологических стандартов и использовать торговые соглашения для этой цели.

Именно поэтому торговые соглашения ЕС содержат специальные положения по торговле и устойчивому развитию. Кстати, такая глава также является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

ЕС и его торговые партнеры относительно недавно начали имплементировать главы по торговле и устойчивому развитию. Однако уже начались дискуссии об эффективности таких глав и, среди прочего, предлагается внедрение санкций в случае несоблюдения экологических и трудовых стандартов.

Сейчас главный упор в контексте имплементации положений о торговле и устойчивом развитии делается на создании институциональных структур (создание специальных совещательных групп) и мониторинговых практик (в частности, проведение оценки экономического, социального и экологического воздействия соглашений – так называемая ex post evaluation).

 Как отражены вопросы окружающей среды в Соглашении об ассоциации

Домашняя работа для Украины

Что Украина может сделать уже сейчас? На самом деле – многое.

- Четко закрепить вопросы окружающей среды и устойчивого развития в торговой политике Украины. Наличие в торговых соглашениях экологической составляющей не может зависеть только от политики и подходов другой стороны, как это происходит сейчас.

- Разработать свои собственные инструменты оценки влияния торговли, в частности, на устойчивое развитие и окружающую среду как его составную часть.

Например, на декабрь 2017 года Минэкономразвития должно было подготовить методику проведения оценки воздействия торговли на устойчивое развитие, чтобы уже в декабре 2018 провести такую ​​оценку. Тем не менее, никаких шагов в этом направлении не было предпринято.

- Торговая политика должна стать открытой и обеспечивать надлежащий диалог со всеми заинтересованными лицами, включая представителей общественности.

Совещательная группа по устойчивому развитию должна быть создана таким образом, чтобы обеспечить репрезентативность всех заинтересованных сторон, включая представителей экологических неправительственных организаций, иметь надлежащую экспертизу в вопросах торговли и устойчивого развития, быть реальным инструментом влияния.

Создание совещательной группы по вопросам устойчивого развития предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Подобный механизм – Комитет по охране окружающей среды – предлагается создать Соглашением о свободной торговле между Канадой и Украиной, куда могут, среди прочего, входить и представители общественности. В ЕС есть специальный инструмент для консультаций с общественностью по вопросам торговли – Диалог с гражданским обществом.

Еще одна задача связано с членством страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Сейчас 46 членов ВТО принимают участие в переговорах по заключению Соглашения по экологическим товарам в рамках ВТО. Его цель – устранить торговые барьеры для товаров, важных для охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

ЕС уже определился с перечнем товаров, а вот Украине необходимо провести оценку целесообразности присоединения к переговорному процессу.

Присоединение к соглашению даст возможность Украине предложить свой перечень товаров – как с целью экспорта, так и для привлечения инвестиций в соответствующие сектора в Украине.

 

Автор: Наталия Андрусевич,

координатор Рабочей группы 5 "Энергетика, транспорт, окружающая среда и изменение климата" Украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС, председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

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Наталия Андрусевич, "Общество и окружающая среда"

Экологическое воздействие на экспорт: о чем нельзя забывать правительству

Рано или поздно ЕС поднимет вопрос соответствия украинских товаров экологическим нормам. Это означает, что для дальнейшего успеха на рынке ЕС украинским предприятиям надо быть готовыми конкурировать с европейскими товарами, в том числе и с экологической точки зрения.

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