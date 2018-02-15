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Молдовский телеканал готовит фейковое "расследование" от имени "Европейской правды" – заявление

Редакция ЕП _ Четверг, 15 февраля 2018, 09:17
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Анонс на фейсбук-странице телеканала TVC21 (Молдова)

Телеканал TVC21 (Молдова) сообщил о выходе в эфир фильма-расследования о так называемой "краже века" – исчезновении около миллиарда евро со счетов нескольких банков страны.

Анонс телеканала утверждает, что этот фильм-расследование подготовлен "украинским порталом "Европейская правда".

Редакция "Европейской правды" официально заявляет, что не проводила такого расследования.

Ни один из журналистов и сотрудников нашего издания не имел отношения к его подготовке и до 14 февраля не имел контактов с упомянутым телеканалом.

У нас есть все основания предполагать, что имя нашего издания будет использовано для легализации фейкового "расследования", проведенного в интересах действующей власти Молдовы, которую системно защищает данный телеканал.

Расследование, проведенное авторитетным кишинёвским сайтом NewsMaker, подтверждает эти предположения.

Для "легализации" фильма его опубликовали задним числом на якобы украинском портале, который присвоил себе наименование нашего сайта (что незаконно, поскольку названия "Європейська правда" и "Европейская правда" являются зарегистрированными торговыми марками и наша редакция имеет исключительные права на их использование в Украине).

Вечером 14 февраля по нашему требованию телеканал удалил со своей facebook-страницы анонс, содержащий неправдивую ссылку на наше название, и пообещал не использовать наше название во время трансляции фильма.

Интересно, что редакцию телеканала не беспокоит тот факт, что речь идет о видео фейкового СМИ, да еще и опубликованном таким странным образом. Несмотря на все аргументы, телеканал планирует выпустить фильм в эфир вечером 15 февраля.

В то же время "Европейская правда" обращается к молдовским и украинским зрителям с советом учитывать изложенные выше обстоятельства.

По нашему убеждению, "расследование", которое публикуется таким образом, с неправдивой информацией о его авторах и попыткой замаскироваться под авторитетное СМИ, в принципе не заслуживает доверия.

А нашим украинским и молдовским коллегам советуем соблюдать осторожность при сотрудничестве с данным СМИ, которое идет на нарушение основных принципов журналистики и не брезгует публикацией фейковых "расследований".

 

Редакция "Европейской правды"
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Редакция ЕП

Молдовский телеканал готовит фейковое "расследование" от имени "Европейской правды" – заявление

Имя нашего издания будет использовано для легализации фейкового "расследования", проведенного в интересах действующей власти Молдовы. Для "легализации" фильма его опубликовали задним числом на якобы украинском портале, который присвоил себе наименование нашего сайта.

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