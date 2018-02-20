Научный прорыв на фоне войны: несколько израильских рецептов

Наталия Слободян, Экспертный центр по вопросам безопасности _ Вторник, 20 февраля 2018, 14:13

Фото: israel21c.org

По итогам исследования глобального стартап-рынка 2016 года, проведенного венчурным фондом SparkLabs Global Ventures, первое место в десятке ведущих стартап-хабов мира заняла Кремниевая долина (77 баллов), второе – Стокгольм (67 баллов), третье – Тель-Авив (65 баллов).

Еще одна интересная цифра: последние пять лет Израиль занимает второе место после Южной Кореи по уровню расходования ВВП на развитие науки и техники, показатель составляет 4,3% в Южной Корее и 4,2% в Израиле. Для сравнения: в США эта цифра равна 2,8%, в Германии – 2,9%, Великобритании – 1,7%, Польше – 1%, России – 1,1%, а в Украине – 0,6%.

Для Украины, которая отражает атаки агрессивного соседа с Востока, отстаивает свое место на международной арене и продолжает реформировать систему науки и образования, израильский опыт может быть интересным и полезным.

Первое израильское правительство, возглавляемое Бен-Гурионом, свято верило: самое ценное, что есть у государства – это человеческий капитал, поэтому необходимо инвестировать в развитие граждан, максимально поддерживать и популяризировать образование и науку, создавать благоприятные условия для притока эмигрантов-ученых и развития научных стартапов, общественных инициатив и др. Эту инициативу поддержали и последующие правительства, создавая максимально комфортные условия для инициативности и креативности ученых.

В Украине на словах и на бумаге государство также "всячески поддерживает" и "поощряет" научные инициативы, но в реальности все выглядит куда более печально.

Например, если у группы ученых возникла идея определенного исследования или научного проекта, то не стоит рассчитывать, что государство хотя бы частично профинансирует расходы на лабораторные или экспериментальные исследования, закупку оборудования, необходимой научной литературы, покроет затраты на командировки и обучение за рубежом, участие в международных конференциях и других мероприятиях.

А если вспомним о зарплате научного сотрудника, то ее едва хватает на обеспечение необходимых социальных стандартов, не говоря уже о возможности ученому съездить за границу или покупать иностранную литературу.

Как следствие, у нас большинство молодых и одаренных исследователей стремятся выехать на стипендиальные программы за границу и остаться там. А бывает и еще хуже, когда талантливый педагог получает награду из рук президента, а через год едет ухаживать за стариком в Англию.

Но вернемся к секретам успеха израильтян, одним из которых является отсутствие жесткой иерархии, или так называемая "короткая дистанция власти". Итак, они считают, что чрезмерный контроль над учеными со стороны власти или контролирующих институтов демотивирует, разрушает инициативность, подавляет, в результате – отсутствие креативности и новых идей.

Благодаря отсутствию четкой иерархии и давления сверху, израильтяне не боятся указывать своим руководителям на ошибки и недостатки в работе, предлагать советы и проявлять инициативу, что создает пространство для новых возможностей и не несет угрозы увольнения.

И еще один интересный пример – как используются общественные здания Израиля (помещения учебных заведений, библиотек, кампусов и т.п.) в свободное время.

Например, у вас есть какие-то уникальные знания или умения (как воспитывать сложных подростков, высаживать цветы, создавать сайты, экономить энергоресурсы и т.д.) и хотите ими бесплатно поделиться с обществом. Тогда вам достаточно обратиться в администрацию общественного учреждения, представить свою идею и договориться о времени, когда вы могли бы провести такую ​​встречу, в большинстве случаев помещение предоставляется бесплатно.

Таким образом поддерживаются общественные инициативы, непрерывное обучение, инициативность, усиление связей в обществе, коммуникация жителей и т.п.

Часто, когда возникает общая проблема в микрорайоне, на определенной улице или появляется общественная инициатива, также нет проблем с тем, чтобы использовать общественное здание для встреч и дискуссий.

Эту прекрасную практику можно было бы имплементировать в Украине, особенно в регионах и маленьких городах, мотивируя граждан к инициативности, усиливая способность к реализации общественных идей, передаче знаний и опыта.

Нельзя обойти вниманием и Агентство по развитию международного сотрудничества при МИД (MASHAV). Основатели этой программы поставили конкретную и очень простую цель: сформировать положительный имидж Израиля в странах Азии, Африки, Латинской Америки, Океании, а затем и в государствах экс-СССР, а также расширить географию международных контактов и способствовать популяризации израильской науки за рубежом.

В программе MASHAV уже приняли участие 270 тысяч человек из более 132 стран мира, которые фактически стали "народными послами" Израиля в своих странах.

Собственно, сегодня Украине не хватает такой инициативы! Последние несколько лет наше государство, помимо реальных боевых действий, отражает агрессивные атаки России в информационном пространстве, как внутреннем, так и внешнем. Мы ведем борьбу с развенчанием стереотипов об Украине и украинцах, которые на протяжении десятилетий сформировали российские СМИ не только в странах Запада, но и во всем мире.

За последние несколько лет появились "истории успеха" по предупреждению и отражению гибридных атак со стороны восточного соседа, например, в сфере кибербезопасности, опровержении фейковой информации, защите критической инфраструктуры, усилении армии, опыта боевых действий – и этот список можно продолжать. Конечно, у нас есть внутренние проблемы и реформы движутся медленно, но есть и достижения, которыми мы можем гордиться, например, развитие общественного сектора, социальное предпринимательство и т.п.

Мы должны не просто изменить, а разрушить подход к позиционированию нашего государства в мире, когда нас воспринимают как страну, которая нуждается в новых знаниях и постоянном обучении. Украина является носителем уникального опыта противостояния гибридным угрозам, способна генерировать новые знания и может экспортировать их в глобальный мир.

Достаточно начать с малой инициативы, создать летние программы по обучению и передаче опыта специалистам из Балканских стран, Кавказа, Азии и Африки.

В израильской культуре есть такое понятие, как "хуцпа" (החוצפה), что в переводе означает "бесстыдная дерзость". Возможно, именно настойчивость и дерзость в лоббировании интересов и помогли стране возглавить мировые рейтинг во многих сферах.

Поэтому и Украине стоит позаимствовать пример "бесстыдной дерзости", а не искать оправданий своему бездействию в воображаемых препятствиях.

Автор: Наталия Слободян,

председатель правления

Экспертного центра по вопросам безопасности

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