Гендиректор ЕК по транспорту: Мы предлагаем решение, которое разблокирует "открытое небо"

Юрий Панченко, Европейская правда _ Вторник, 17 января 2017, 09:32

Фото aripaev.ee

Больше трех лет Украина и ЕС не могут решить проблему с вступлением в силу соглашения об "отрытом небе". Документ парафировали еще при Викторе Януковиче в октябре 2013 года, но подписать не могут до сих пор. Помешал спор Испании и Великобритании о статусе аэропорта Гибралтар.

В последние недели появились слухи, что ЕС нашел путь к решению этой проблемы. Ведь такое затягивание стало настоящим позором – и в Брюсселе это хорошо понимают.

Как именно можно решить эту проблему, ЕвроПравде рассказал глава гендирекции Еврокомиссии по мобильности и транспорту Генрик Гололей.

Новые перспективы для авиапрома

– Прежде всего, расскажите о своем визите в Украину.

– Это мой первый визит в вашу страну в нынешней должности. Я провел много консультаций с украинскими чиновниками во время их визитов в Брюссель, а также с послом Украины.

Теперь, когда я прибыл в Киев, я хочу обсудить с чиновниками и украинскими депутатами целый спектр вопросов сотрудничества ЕС и Украины в транспортной отрасли. Также я посещу флагман украинского самолетостроения – "Антонов".

– Что означает ваш визит на "Антонов"? Это шаг к интеграции украинской компании в европейскую систему авиастроения?

– Совершенно верно. Антонов – это очень конкурентное производство, которое является важным партнером для Европы.

Одним из результатов моего визита должно стать подписание соглашения между Украиной и ЕС относительно конвергенции систем сертификации в авиаотрасли. В долгосрочной перспективе это откроет Украине путь к более тесной кооперации с ЕС в сфере авиапроизводства.

Речь идет о возможности получения "АНами" сертификатов, позволяющих работать на рынке ЕС.

Этот вопрос мы будем обсуждать с украинскими чиновниками.

– Как утверждают украинские авиапроизводители, ключевая помеха для продаж в ЕС – отсутствие признанной в ЕС сертификации такой продукции в Украине. Возможно ли решить эту проблему?

– Документ, который мы планируем подписать, в определенной степени также направлен на решение этой проблемы. Но это вопрос будущего.

– О каких сроках может идти речь?

– Не хотел бы давать прогнозы, ведь это зависит от уровня заинтересованности обеих сторон. Но могу заверить: ЕС очень серьезно рассматривает активизацию работы в этом направлении.

– Но на какую роль могут рассчитывать украинские авиапроизводители на рынке ЕС с его уровнем конкуренции?

– Действительно, европейская авиаотрасль очень конкурентна. Но Украина может занять ниши, которые в ЕС не заняты местными производителями.

Например, АН планирует создание региональных реактивных самолетов для 70–100 пассажиров. А также мы знаем о сверхбольших украинских лайнерах и самолетах, которые способны работать в очень сложных условиях.

Этот рынок не охвачен (производителями) ЕС, что создает возможности для Украины.

Кроме того, наличие европейских сертификатов упростит продвижение украинских самолетов в третьи страны.

– Мы до сих пор упоминали лишь одну украинскую компанию, а какие перспективы у остальных?

– Украина известна высоким качеством продукции авианавигационной сферы. Здесь есть большой потенциал для субконтрактов с европейскими производителями.

– Что для этого нужно?

– Все как всегда: выйти на европейский рынок, построить отношения с партнерами. Это точно такой же бизнес, как и другие. Ну и конечно, для привлечения таких инвестиций Украина должна обеспечить соответствующую бизнес-среду. А для этого нужно продолжать реформы.

– Вы говорите об этом как об обычных бизнес-процессах. Но часто говорят, что самолеты создают профессионалы, а продают президенты...

– Конечно, но, по моему мнению, это правило касается военной авиации. Гражданская авиация живет в условиях свободного рынка, который к тому же быстро меняется.





"Открытое небо"

– Главной проблемой между Украиной и ЕС в транспортной сфере является договор об "открытом небе", который все никак не подпишут. Есть ли тут надежда на прогресс?

– Мне очень жаль, что это соглашение до сих пор не подписано. Еще более обидно, что этот договор никак не вступит в силу, ведь он несет очень большие преимущества обеим сторонам.

Нам всем хорошо известно, вследствие какой проблемы это подписание затягивается уже долгие четыре года (спор между Великобританией и Испанией о статусе Гибралтара. – ЕвроПравда).

Это вопрос не касается транспортной сферы. Это вопрос высокого политического уровня. Он касается отношений между двумя членами ЕС, но Европейская комиссия прилагает все усилия, чтобы упростить процесс его решения.

Но мы должны мыслить позитивно! Мы несем этот месседж при общении с украинскими органами власти.

Как временный инструмент мы предлагаем заключать договоренности об упрощении авиаперевозок на двустороннем уровне.

Это может стать временным решением этой проблемы, пока соглашение об "открытом небе" не вступит в силу.

– Двусторонние соглашения полностью будут дублировать условия соглашения об "открытом небе" или будут отличия?

– Вопрос объема этих соглашений украинские органы власти должны обсуждать на двустороннем уровне с соответствующими органами стран-членов ЕС.

Обычно такие вопросы должны решаться с Брюсселем. Но, несмотря на затяжную проблему, было сделано исключение. Шесть месяцев назад Еврокомиссия проинформировала страны-члены ЕС, что мы не видим в таких переговорах с Украиной никаких проблем. Хотя обычно мы так не делаем.

– То есть, договариваясь с каждой страной ЕС отдельно, Украина может иметь разные условия временной либерализации?

– Отправной точкой для этих переговоров будет тот факт, что все страны-члены ЕС согласились открыть свои рынки авиаперевозок для Украины.

Еще раз хочу подчеркнуть:

предложенное решение не является идеальным, но оно позволяет существенно увеличить количество рейсов между Украиной и ЕС, а также либерализовать рынки.

– Возможна ли ситуация, когда Украина либерализует рынки лишь с частью стран ЕС?

– Да, поскольку не все авиакомпании уже приняли для себя решение об открытии прямых рейсов в Украину.

– Как вы считаете, когда вопрос "открытого неба" будет разблокирован? Ведь одна из сторон, заблокировавших соглашение, скоро перестанет быть членом ЕС.

– Я не в состоянии прогнозировать будущее. Поэтому я не стал бы давать прогнозы.

– Немного изменю свой вопрос. Останется ли эта проблема актуальной после завершения Brexit, или же вопрос Гибралтара сможет и дальше блокировать соглашение об "открытом небе"?

– Я бы не стал спекулировать на этом вопросе. Давайте дождемся окончательного начала таких переговоров со стороны Соединенного Королевства.

Но вы можете сами ответить на него, исходя из здравого смысла.





Сертификация для моряков

– Если отойти от темы авиации, какие еще проблемы в транспортной отрасли требуют обсуждения?

– Соглашение об ассоциации требует имплементации и адаптации Украиной 49 регуляторных актов ЕС в сфере транспорта.

Прогресс в этой области очень важен для нас. Это не только законодательные изменения. Это – широкий круг реформ в различных транспортных сферах.

Мы внимательно следим за прогрессом по всем этим направлениям и ожидаем проведения ключевых реформ в этой сфере именно в нынешнем году.

Еще один момент, который является чрезвычайно важным – сертификация украинских моряков. Почему это важно?

Речь идет о 20 тысячах украинцев, работающих на европейских рейсах.

Именно поэтому нам очень нужно, чтобы их сертификаты соответствовали требованиям ЕС. Но для Украины это должно быть еще более важным – ведь речь идет о благополучии ваших граждан, которые являются высококвалифицированными работниками, но за неимением сертификации не получают достойного уровня оплаты труда.

– Возвращаясь к реформам: что именно Украина должна сделать в этом году?

– Это очень большой перечень. Я обращу внимание на одну очень важную задачу: создание новой транспортной стратегии.

Украина сейчас нуждается в существенном обновлении действующей транспортной стратегии. Со своей стороны, Европейская комиссия готова оказывать Украине всю необходимую помощь. Новая стратегия должна стать основой нашего сотрудничества на ближайшие годы.

И последнее: я бы предложил украинской власти начать регулярный диалог в транспортной сфере. До сих пор эти вопросы рассматривались в рамках других диалогов, что не позволяет комплексно рассмотреть существующие проблемы.

Интервью взял Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"