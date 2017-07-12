Посол Украины в НАТО: "Не хотелось бы просить Альянс о ПДЧ, пока нам не будут готовы его предоставить"

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 12 июля 2017, 14:00

Фото Укринформа

10 июля в Украине состоялась самое громкое событие с участием НАТО за почти десятилетие: в Киев в полном составе прибыл Североатлантический совет (послы всех стран и генсек), а также ряд топ-руководителей Альянса, чтобы провести выездное заседание Комиссии Украина-НАТО.

А за три дня до этого президент Петр Порошенко наконец сделал то, что обещал Альянсу уже более двух лет - назначил главу миссии при НАТО, то есть посла Украины в этой организации.

"Европейская правда" публикует первое интервью посла Вадима Пристайко после назначения. Конечно же, мы начали его с вопросов о недоразумении между Киевом и Брюсселем: как известно, Порошенко объявил, что Украина и НАТО начинают диалог о Плане действий относительно членства в альянсе, но в там впоследствии заявили, что не подтверждают эту договоренность.

"Надо понимать, что ПДЧ не гарантирует нам членства в НАТО"

- Что у нас произошло в понедельник - мы договорились о диалоге с НАТО относительно ПДЧ или нет?

- Мы предложили альянсу для рассмотрения возможность начать политический диалог, результатом которого должно стать приглашение Украины к ПДЧ. Диалог нужен, чтобы договориться, каким образом сделать это так, чтобы нам альянс не отказал.

- Кто должен формально инициировать предоставление ПДЧ - Украина или альянс?

- В свое время приглашение инициировал НАТО. Еще в 2006 году нам сообщили, что Украина достигла в своем развитии и в своем взаимодействии с альянсом такого уровня, что уже может перейти на новый уровень, который называется Планом действий относительно членства.

Я хорошо это помню, потому что это произошло в Канаде, где я был послом.

Тогдашний генеральный секретарь НАТО (Яап де Хооп Схеффер -ЕП) пребывал в Канаде с визитом, где организовал официальный ужин. На него пригласили всех союзников, а также представителей двух стран за пределами альянса - Украину и Грузию.

Там генсек объявил, что на саммите 2006 года Украина и Грузия получат официальное приглашение присоединиться к ПДЧ.

Но после этого премьер-министр Янукович приехал на одно из заседаний Комиссии Украина-НАТО, и вместо того чтобы поблагодарить за это предложение - прямо отказался от него. Тогда он сказал, что Украина хочет только взаимодействовать на практических направлениях, таких как совместные учения, и отказался от политической интеграции.

- Как вообще происходит процедура присоединения?

- Это долгий процесс. Сначала НАТО заявляет о политике открытых дверей, дальше страна выражает заинтересованность в интеграции, и затем - получает приглашение к ПДЧ и начинает выполнение этого плана.

Уже почти 20 лет этап ПДЧ является обязательным. Но надо понимать, что ПДЧ не гарантирует членства.

Что произошло сейчас? Президент предложил обсудить, как нам действовать дальше. Мы хотим услышать - возможно, альянс скажет, что сейчас для ПДЧ не время, а нужен другой формат, вот такой-то. А может наоборот, скажут: Украина созрела, приглашаем вас к ПДЧ. Но давайте это обсудим!

- НАТО уже обнародовал официальное заявление, что никакой договоренности по этому поводу нет.

- На заседании КУН в понедельник президент четко и недвусмысленно сказал: предлагаем вам рассмотреть возможность начать диалог о присоединении Украины к Плану действий относительно членства.

Я с вами согласен, союзники в ответ не говорили: "да, договорились, начинаем". Но стороной НАТО предложение было услышано и принято к рассмотрению.

- Представители НАТО хоть как-то отреагировали на это предложение во время заседания?

- Нет, этот вопрос не обсуждался.

"Уверен, диалог с НАТО начнется уже скоро"

- Мне пришлось слышать возмущение европейских политиков и экспертов из-за того, что Верховная рада утвердила цель Украины присоединиться к НАТО. А вы такое слышали?

- Да, слышал не раз, и догадываюсь, о каком именно проукраинском эксперте вы упоминаете. Был несколько удивлен его позицией.

Я понимаю, что политическая и военная ситуация изменилась, что союзники становятся все более осторожными. Жаль, что в свое время, когда у нас была такая возможность, мы не воспользовались шансом присоединиться к ПДЧ.

Безусловно, в составе НАТО и те страны, которые понимают значение альянса, и те, кто видит, сколько мы уже сделали для сдерживания российской агрессии против Европы, и те, кто считает, что Украина станет обузой для НАТО. Консенсуса по этому поводу сейчас нет.

- Можно ли быть уверенным в этих условиях, что Украина точно инициирует процедуру присоединения к ПДЧ?

- Не сомневайтесь, мы обязательно это сделаем.

Не буду обещать, что это произойдет через неделю или через месяц, потому что сейчас согласия среди союзников нет.

Мы не хотели бы просить то, что союзники не могут предложить. Но я, как посол, получил задание: мы должны начать диалог о том, каким образом спокойно и дипломатично Украина получит приглашение к ПДЧ. Уверен, он начнется в ближайшее время.

- В заявлениях НАТО определен перечень стран, стремящихся к членству, так называемых Aspiring countries - это Босния и Герцеговина, Македония, Грузия. Почему в нем нет Украины? Ведь мы тоже стремимся к членству!

- Украина - точно не меньший "аспирант", чем Грузия. У нас и возможности лучше, и у самого НАТО потребность в нас - большая. Но над признанием этого факта нависает тень Российской Федерации, ставит "ментальный блок" для такого признания со стороны альянса. Уверен: как только мы снимем этот ментальный блок, то станем не только аспирантом, но и участником всех необходимых нам форматов.

- Мы можем рассчитывать, что уже в ближайшее время - допустим, осенью, после каникул - мы получим признание наших стремлений?

- Этого надо добиваться. Но сразу скажу: я осознаю, что это будет непросто сделать.

Пристайко (справа) и глава представительства НАТО в Україне Александер Винников. Фото агентства "Крымские Новости"

- Но в чем проблема? Это не означает присоединения Киева к какому-либо формату. То, что мы стремимся к членству - это наше решение, а не натовское, и признание этого факта - это просто признание реальности!

- Полностью согласен. Это не новый формат, здесь не нужен ни один диалог. Украина решила, что хочет стать членом одного из альянсов по безопасности, и у нас есть на это полное право.

И я хочу обратить внимание на то, что генеральный секретарь и в выступлении в парламенте, и на других встречах заявил, что это решение является неотъемлемым правом Украины.

- Какие аргументы против того, чтобы Украина обратилась с просьбой о ПДЧ?

- Единственный аргумент - не хотелось бы отправлять обращение до того, как НАТО будет готов его удовлетворить.

Я ставлю цель достичь такого момента, когда Альянс сам будет ждать наше обращение, икак только оно поступит - торжественно и на ближайшем заседании предоставит Украине План действий относительно членства.

- Как нам инициировать процесс - направить обращение от руководства Украины?

- Такой вариант возможен и, как помните, он уже имел место, когда мы подписывали так называемое "письмо трех" (обращение президента премьера и спикера в 2008 году). Это - один из вариантов.

Интересен пример Румынии: они в свое время сделали открытый меморандум о своем намерении присоединиться к НАТО, подписывали все политические силы и церковь, которая в Румынии является православной и поместной.

Возможно, какая-то политическая сила инициирует такой процесс, чтобы продемонстрировать единство политического поля, почему бы нет?

Другой вариант - письменное обращение главы государства. Оно может быть подкреплено подписями руководителей других ветвей власти, а может и не быть. Или третий вариант - просто вести диалог, а когда консенсус будет достигнут - мы во время очередного саммита провозглашаем о нашем желании и тут же получаем ответ о поддержке Альянса. Все три варианта приемлемы.

- Возможно, есть смысл обратиться сейчас, чтобы подтвердить наше стремление, но указать в нем, что альянс может принять решение позже, когда мы будем готовы – например, после 2020 года?

- Как переговорщик, я бы не хотел оставлять неопределенность, потому что это будет похоже на решение Бухарестского саммита, который провозгласил, что "Украина когда-нибудь станет членом НАТО". А когда - неизвестно.

Поэтому я - за абсолютно четкое заявление, без всяких "но". И делать его следует тогда, когда подойдет время.

"В армии остались люди, которые помнят, что нужно сделать"

- Что должно изменить Украине для интеграции в НАТО?

- Я хочу отметить, что Украина уже 10 лет работает над годовыми программами, и в последнее время они по содержанию становятся все ближе к ПДЧ.

- Те программы, которые у нас были до прошлого года, сложно сравнивать с ПДЧ

- Все не идеально, но и они содержали 5 разделов, важных для ПДЧ: военно-оборонный, по безопасности, правовой, политический и ресурсный. Есть ответственные за выполнение, то есть нужно просто выполнять.

Не могу сказать, что все идет идеально, есть проблемы.

Например, с одной стороны, нам нужна консультативная помощь, а с другой - некуда деть нашу традиционную неспособность слушать советы.

- Это вы о военной сфере?

- В большинстве - о военной сфере, потому что НАТО - это все же военно-политическая организация.

- Нас постоянно упрекают в нереформированности военного ведомства. Когда же у нас состоится реформа Минобороны, а вооруженные силы перейдут на J-структуру?

- Я бы хотел напомнить, что в свое время, при иной политической ситуации, мы уже почти завершили перевод ВСУ на J-структуру. Но потом пришел Янукович, министром обороны стал гражданин с российским паспортом и армия перешла обратно на структуру советского образца. Но в армии остались люди, которые помнят и понимают, что нужно сделать.

По срокам - в наши документы заложена амбициозная, даже очень амбициозная, цель завершить этот процесс до 2020 года, и я как посол в НАТО планирую помочь нашей армии ее реализовать.

- ... она амбициозная, но реальная?

- Я все же не военный. Но по моему мнению, она очень амбициозная.

- Какие еще приоритеты в реформировании для соответствия требованиям НАТО?

- Это не напрямую касается НАТО, но обратите внимание: в каждом выступлении генсека в понедельник звучало слово "коррупция". И даже когда он общался с парламентариями в понедельник, то каждый раз возвращался именно к этому вопросу.

Увы, но восприятие Украины как государства, в котором правит коррупция, дошло и до альянса.

Это - вызов, который мы можем решать постоянно и в конце концов решить.

Что касается военной части, то важны реформы, которые мы уже обсудили, а также введение гражданского контроля над министерством обороны. Это не значит, то мы просто должны назвать военного министра гражданским - и все, проблема снята. Нужна глубокая реформа.

Или же другой фокус внимания - привлечение женщин к решению военных и политических вопросов, их роль в обществе. Это все - важные вещи, где изменения нужны, но делать их трудно.