Нижняя палата парламента Нидерландов может ратифицировать ассоциацию уже в январе

Четверг, 22 декабря 2016, 12:42

В Министерстве иностранных дел рассчитывают на скорейшее завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина–ЕС.

Об этом заявила на пресс-конференции в Киеве заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Я очень оптимистично настроена по поводу завершения этой процедуры уже в январе... по крайней мере, что касается нижней палаты (парламента Нидерландов)", - заявила она.

Елена Зеркаль подчеркнула, что основание для оптимизма дает поддержка ратификации фракцией GroenLinks. "То есть сейчас есть поддержка не только со стороны правительственной коалиции", - подчеркнула заступница министра.

Зеркаль добавила, что считает принятое решение оптимальным в сложившейся ситуации, и подчеркнула, что никакие положения Соглашения об ассоциации не были изменены:

"У нас состоялись очень непростые консультации с голландцами. Непростые, поскольку интересы были диаметрально разными. По моему мнению, то, что было принято лидерами государств-членов, было оптимальным в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что договоренности с ЕС относительно Соглашения об ассоциации с Украиной позволят премьер-министру Нидерландов Марку Рютте получить поддержку ассоциации с Украиной в Сенате, верхней палате парламента Нидерландов.

Подробнее о том, какие риски несут в себе "уточнение" от Нидерландов и о том, какие это может принести проблемы читайте в статье на ЕвроПравде: "Что пообещали Нидерландам за ассоциации? Анализ рисков и содержания соглашения"