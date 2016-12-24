Польское правительство лишило финансирования портал украинской общины prostir.pl

Суббота, 24 декабря 2016, 12:30

Польское правительство лишило финансирования портал украинской общины Польши prostir.pl, который стал известен многим в Украине из-за освещения "волынской дискуссии" и напряженной ситуации в Перемышле.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор портала Prostir.pl Игорь Исаев.

"За активную гражданскую позицию в 2016 году, в частности за участие в дискуссии о "волынском геноциде" и сотрудничество со СМИ Украины польское Министерство внутренних дел решило лишить мой портал Prostir.pl финансирования", - написал он.

"Это портал, который в этом году стал известный многим в Украине из-за освещения "волынской дискуссии" и напряженной ситуации в Перемышле", - говорится в сообщении главного редактора.

По его словам, "министерство решило выделить 0,00 злотых в честь 70-й годовщины акции "Висла".

Отметим, что портал prostir.pl был реализован благодаря поддержке Министерства Внутренних Дел Польши.

Напомним, что именно потрал prostir.pl был среди тех медиа, что сообщили о ситуации в Перемышле 10 декабря, когда участники "Марша орлят перемышльских и львовских" кричали "Смерть украинцам".