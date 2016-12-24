Семья погибшего в Берлине украинца получит компенсацию от правительства ФРГ

Семья украинца, который 19 декабря погиб во время теракта в Берлине, сможет получить 10 тысяч евро компенсации от немецкого правительства.
Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро: об этом сообщаем его дочь", - написал он.
Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 грудня 2016 р.
Напомним, полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря.
В результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.