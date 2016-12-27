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Израильский министр призвал евреев покинуть Францию

Вторник, 27 декабря 2016, 08:42
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман набросился на Францию за попытку организовать международный саммит по урегулированию израильско-палестинского конфликта и призвал евреев Франции перебираться в Израиль.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Израиль опасается, что саммит, запланированный Францией на 15 января, приведет к еще одной резолюции ООН с акцентом на мирном процессе.

"Это современная версия процесса Дрейфуса" заявил Либерман, ссылаясь на случай 19-го века с еврейским французским офицером Альфредом Дрейфусом, обвиненным в государственной измене (этот процесс был подвергнут критике, поскольку считалось что обвинение основывается на антисемитских взглядах).

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", - призвал министр.

По его словам, инициатива Франции это заговор против Израиля, а ответом на этот заговор мог бы стать выезд евреев из Франции.

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