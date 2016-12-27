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Маккейн: не очевидно, что Трамп попытается отменить антироссийские санкции

Вторник, 27 декабря 2016, 15:54
Версия для печати Комментарии

Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, сенатор Джон Маккейн заявил, что на данный момент не очевидно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп попытается отменить санкции против РФ.

Об этом Маккейн заявил на пресс-конференции в Эстонии, где находится в рамках официального визита делегации Конгресса США, передает Delfi.ee.

"Не очевидно, что новый президент попытается отменить санкции. Сегодня нельзя быть уверенными относительно этого", - заявил Маккейн, отвечая на вопрос журналистов о том, что будет делать Конгресс в случае, если Трамп попытается отменить наложенные на Россию санкции из-за агрессии в Украине.

"Пока Путин оккупировал Крым и вторгся в Украину, верю, что кто бы не был президентом (в США - Ред.), верим в то, во что верил Рейган — сила обеспечивает мир. И присутствие солдат США в Эстонии является тому подтверждением.

Лучший способ предотвратить нарушения России — наличие надежной и мощной военной силы и сильный оборонительный альянс НАТО, в котором Эстония играет очень важную роль", - добавил он.

Как известно, США расширили санкции против РФ в связи с ее ролью в конфликте в Украине.

Напомним, в Госдепе США считают, что сохранение санкций против Российской Федерации из-за ее агрессии в Украине было бы мудрым подходом со стороны новой администрации США, который позволил бы удерживать давление на Москву до полного выполнения ею Минских договоренностей.

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