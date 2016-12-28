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В столице Афганистана взорвалась бомба, трое раненых

Среда, 28 декабря 2016, 08:32
Версия для печати Комментарии

По меньшей мере трое человек получили ранения от взрыва бомбы у дороги в столице Афганистана Кабуле.

Об этом сообщает Associated Press.

"По информации афганских властей, не менее трех человек в результате взрыва бомбы на дороге в Кабуле", – говорится в сообщении.

По информации пресс-секретаря министерства внутренних дел Наджиба Даниша, бомба была заложена под мостом и возможной целью террористов был парламент Афганистана.

Руководитель полиции Кабула Садек Мураді подтвердил, что трое человек были ранены в результате нападения.

Как отмечает агентство, пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Однако, известно, что боевики "Талибана" часто используют придорожные бомбы и террористов-смертников для того, чтобы попасть в государственных служащих или для уничтожения афганских силовиков.

Напомним, 22 декабря в Кабуле в результате атаки террористов-смертников радикального исламистского движения "Талибан" на здание афганского депутата в столице Кабул погибли 8 человек.

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