Теракт в Берлине: полиция задержала возможного сообщника террориста

Среда, 28 декабря 2016, 16:13

В Германии полиция задержала предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, которого считают исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине, и который был застрелен в Италии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в силовых структурах.

Возможным сообщником Амри является 40-летний выходец из Туниса, проживающий в Берлине.

По данным издания, в среду, 28 декабря, полиция провела обыски в жилом помещении подозреваемого и бизнес-помещении в районе Темпельхоф. Мужчина были временно задержан.

По информации Die Welt, следователями были проанализированы данные с мобильного телефона тунисца Амри и выявлено, что задержанный мог поддерживать контакт с исполнителем теракта.

До конца завтрашнего дня будет принято решение о выдаче ордера на арест подозреваемого сообщника.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.