Трамп поддержал Израиль и раскритиковал резолюцию Совбеза ООН

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал Израиль и раскритиковал резолюцию Совета Безопасности ООН, которая назвала строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушением международного права.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы не можем продолжать позволять, чтобы к Израилю относились с таким тотальным презрением и пренебрежением. Они были хорошим другом США, но это больше не так. Началом конца было ужасное соглашение с Ираном, и теперь это (ООН)! Держись Израиль, 20 января стремительно приближается", - написал Трамп.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching!