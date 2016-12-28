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Трамп поддержал Израиль и раскритиковал резолюцию Совбеза ООН

Среда, 28 декабря 2016, 17:02
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Избранный президент США Дональд Трамп поддержал Израиль и раскритиковал резолюцию Совета Безопасности ООН, которая назвала строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушением международного права.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы не можем продолжать позволять, чтобы к Израилю относились с таким тотальным презрением и пренебрежением. Они были хорошим другом США, но это больше не так. Началом конца было ужасное соглашение с Ираном, и теперь это (ООН)! Держись Израиль, 20 января стремительно приближается", - написал Трамп.

Как известно, 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа и он официально займет пост президента США.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет угрозу для израильско-палестинского урегулирования.

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

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