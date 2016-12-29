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Трамп уклонился от ответа на вопрос о санкциях против РФ из-за кибератак

Четверг, 29 декабря 2016, 10:02
Версия для печати Комментарии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о возможных санкциях против РФ за кибератаки во время президентской предвыборной кампании этого года.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, выступая перед журналистами в Палм-Бич, что во Флориде, и отвечая на вопрос относительно информации о возможных санкциях со стороны США против РФ за кибератаки во время выборов, Трамп сказал, что компьютеры очень сильно усложнили всем жизнь".

"Трамп имел в виду призывы некоторых официальных лиц на Капитолийском холме ввести санкции против России из-за обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США", – отмечает издание.

Он также добавил, что "никто не знает, что происходит".

Также Трамп сообщил, что он не говорил с сенаторами, которые призывают к санкциям, но считает, что "надо жить дальше".

В своем ответе на вопрос Трамп, не касаясь вопроса санкций, отметил, что "у нас (в США – ред.) нет такой безопасности, которая нам нужна."

Ранее сообщалось, что администрация Обамы в четверг, 29 декабря готовится объявить о введении ряда ограничительных мер против России за кибератаки во время выборов в США.

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