Сирийская армия прекращает все военные операции с 30 декабря

Четверг, 29 декабря 2016, 13:49

Сирийская правительственная армия прекращает все военные операции на территории страны с полуночи 30 декабря.

Об этом говорится в заявлении командования, опубликованного государственным сирийским агентством SANA.

"Соглашение о прекращении огня направлено на создание условий для поддержки политического диалога по кризису в Сирии", - говорится в заявлении.

В то же время подчеркивается, что соглашение о прекращении огня не распространяется в группировки "Исламское государство" и "Джабхат Ан-Нусра", и связанные с ними группы.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что стороны сирийского конфликта подписали заявление о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры.