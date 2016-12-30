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Трамп о новых санкциях против РФ: "пора двигаться дальше"

Пятница, 30 декабря 2016, 09:44
Версия для печати Комментарии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что "это время для нашей страны, чтобы двигаться дальше к большему и лучшему", после того, как администрация Обамы объявила о новых санкциях против России из-за вмешательства РФ в выборы этого года.

Об этом сообщает Fox News.

"Настало время для нашей страны, чтобы двигаться дальше, к большему и лучшему", – цитирует издание заявление Трампа, выпущенное через четыре часа после объявления об ограничительных мерах.

"Тем не менее, в интересах нашей страны и ее граждан, я на следующей неделе встречусь с руководителями разведывательных ведомств, чтобы быть в курсе этой ситуации", – добавил Трамп.

Как сообщалось, Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения касаются шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.

Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания по преследованию американских дипломатов в Москве.

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