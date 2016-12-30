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Лидер Республики Сербской анонсировал референдум об отделении от Боснии

Пятница, 30 декабря 2016, 13:26
Версия для печати Комментарии

Лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о намерении провести в следующем году референдум по вопросу отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Blic.

Додик заявил, что референдум может состояться в первой половине 2017 года, и пообещал озвучить детали позже.

Политик напомнил, что в сентябре в Республике Сербской уже состоялся один референдум.

"Это был спокойный, безмятежный день, в который народ вышел, чтобы выразить свое право, чтобы обеспечить свою свободу. И мы знаем, что без свободы не будет мира в регионе", - сказал Додик.

Он заявил, что референдум – это беспрекословное право сербов, и пообещал подготовить изменения в закон, чтобы организация референдума была еще проще.

Напомним, боснийские сербы на референдуме 25 сентября абсолютным большинством проголосовали за то, чтобы сохранить 9 января "Днем Республики Сербской" в качестве национального праздника, несмотря на запрет Конституционного суда Боснии и Герцеговины.

Как известно, в ноябре 2015 года Конституционный суд БиГ запретил празднование "Дня Республики Сербской". Республика Сербская, одна из двух государствообразующих частей БиГ, отмечает свой праздник ежегодно с 9 января 1992 года.

Аналитики отмечают, что, игнорируя решение суда (о запрете праздника 9 января), Додик ставит под сомнение Дейтонское мирное соглашение, положившее конец кровавому конфликту на территории Боснии первой половины 90-х годов ХХ века.

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